https://ria.ru/20230312/sudan-1857305667.html
Судан подтвердил участие в саммите "Россия-Африка"
Судан подтвердил участие в саммите "Россия-Африка" - РИА Новости, 12.03.2023
Судан подтвердил участие в саммите "Россия-Африка"
Судан подтверждает участие в саммите "Россия – Африка" в 2023 году, на форуме планируется делегация высокого уровня, заявил в интервью РИА Новости посол Судана... РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T09:44
2023-03-12T09:44
2023-03-12T10:37
россия
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в мире
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Судан подтверждает участие в саммите "Россия – Африка" в 2023 году, на форуме планируется делегация высокого уровня, заявил в интервью РИА Новости посол Судана в России Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сирраджа. Читайте полный текст интервью Мохаммеда Сирраджи >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, судан, в мире
Судан подтвердил участие в саммите "Россия-Африка"
Посол: Судан планирует отправить делегацию высокого уровня на саммит "Россия-Африка"