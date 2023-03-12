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Судан подтвердил участие в саммите "Россия-Африка" - РИА Новости, 12.03.2023
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09:44 12.03.2023 (обновлено: 10:37 12.03.2023)
https://ria.ru/20230312/sudan-1857305667.html
Судан подтвердил участие в саммите "Россия-Африка"
Судан подтвердил участие в саммите "Россия-Африка" - РИА Новости, 12.03.2023
Судан подтвердил участие в саммите "Россия-Африка"
Судан подтверждает участие в саммите "Россия – Африка" в 2023 году, на форуме планируется делегация высокого уровня, заявил в интервью РИА Новости посол Судана... РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T09:44
2023-03-12T10:37
россия
судан
в мире
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Судан подтверждает участие в саммите "Россия – Африка" в 2023 году, на форуме планируется делегация высокого уровня, заявил в интервью РИА Новости посол Судана в России Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сирраджа. Читайте полный текст интервью Мохаммеда Сирраджи &gt;&gt;
https://ria.ru/20230312/sudan-1857303058.html
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россия, судан, в мире
Россия, Судан, В мире
Судан подтвердил участие в саммите "Россия-Африка"

Посол: Судан планирует отправить делегацию высокого уровня на саммит "Россия-Африка"

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкУчастники экономического форума "Россия - Африка"
Участники экономического форума Россия - Африка - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
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Участники экономического форума "Россия - Африка". Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Судан подтверждает участие в саммите "Россия – Африка" в 2023 году, на форуме планируется делегация высокого уровня, заявил в интервью РИА Новости посол Судана в России Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сирраджа.
«
"Что касается форума "Россия – Африка", то во время посещения Судана министром (иностранных дел РФ Сергеем) Лавровым участие в саммите Республики Судан было подтверждено. У нас еще нет информации о конкретном составе делегации, но, конечно, Судан будет представлен на высоком уровне", - сказал Сирраджа.
Читайте полный текст интервью Мохаммеда Сирраджи >>
Посол Судана в России Мохаммед Сиррадж - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
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