Судан подтвердил участие в саммите "Россия-Африка"

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"Что касается форума "Россия – Африка", то во время посещения Судана министром (иностранных дел РФ Сергеем) Лавровым участие в саммите Республики Судан было подтверждено. У нас еще нет информации о конкретном составе делегации, но, конечно, Судан будет представлен на высоком уровне", - сказал Сирраджа.