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Судан хотел бы обмениваться данными со спутников с Россией, заявил посол - РИА Новости, 12.03.2023
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09:44 12.03.2023 (обновлено: 10:04 12.03.2023)
https://ria.ru/20230312/sudan-1857305549.html
Судан хотел бы обмениваться данными со спутников с Россией, заявил посол
Судан хотел бы обмениваться данными со спутников с Россией, заявил посол - РИА Новости, 12.03.2023
Судан хотел бы обмениваться данными со спутников с Россией, заявил посол
Судан заинтересован в обмене информацией с Россией со спутников для борьбы с терроризмом и защиты границ, заявил в интервью РИА Новости посол Судана в России... РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T09:44
2023-03-12T10:04
судан
россия
африка
в мире
космос
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Судан заинтересован в обмене информацией с Россией со спутников для борьбы с терроризмом и защиты границ, заявил в интервью РИА Новости посол Судана в России Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сирраджа. "Во время визита (главы МИД РФ Сергея) Лаврова в Судан российская сторона подтвердила свою готовность помочь африканским странам в борьбе с терроризмом. Конечно, Судан готов принять любую помощь в этом плане со стороны России, поскольку у нас широкие границы и перед нами стоят серьезные вызовы. Это необходимо в контексте кооперации соответствующих институтов в Судане с российской стороной. Может быть, в первую очередь речь идет о технической кооперации – помощи в мониторинге передвижений, например, использовании спутникового контроля границ, обмена информацией в данной сфере", - сказал Сирраджа. Он добавил, что Судан как третья по площади страна в Африке, граничащая еще с семью государствами, отмечает "хрупкую ситуацию" в сферах политики и безопасности в соседних странах, в том числе в Ливии. Читайте полный текст интервью Мохаммеда Сирраджи &gt;&gt;
https://ria.ru/20230219/frantsiya-1852650531.html
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судан, россия, африка, в мире, космос
Судан, Россия, Африка, В мире, Космос
Судан хотел бы обмениваться данными со спутников с Россией, заявил посол

Посол Сирраджа: Судан хочет обмениваться данными со спутников с Россией для защиты границ

© Fotolia / ElenartsВид на планету Земля из космоса
Вид на планету Земля из космоса - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
© Fotolia / Elenarts
Вид на планету Земля из космоса. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Судан заинтересован в обмене информацией с Россией со спутников для борьбы с терроризмом и защиты границ, заявил в интервью РИА Новости посол Судана в России Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сирраджа.
"Во время визита (главы МИД РФ Сергея) Лаврова в Судан российская сторона подтвердила свою готовность помочь африканским странам в борьбе с терроризмом. Конечно, Судан готов принять любую помощь в этом плане со стороны России, поскольку у нас широкие границы и перед нами стоят серьезные вызовы. Это необходимо в контексте кооперации соответствующих институтов в Судане с российской стороной. Может быть, в первую очередь речь идет о технической кооперации – помощи в мониторинге передвижений, например, использовании спутникового контроля границ, обмена информацией в данной сфере", - сказал Сирраджа.
Он добавил, что Судан как третья по площади страна в Африке, граничащая еще с семью государствами, отмечает "хрупкую ситуацию" в сферах политики и безопасности в соседних странах, в том числе в Ливии.
Читайте полный текст интервью Мохаммеда Сирраджи >>
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