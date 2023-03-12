https://ria.ru/20230312/sudan-1857305549.html

Судан хотел бы обмениваться данными со спутников с Россией, заявил посол

Судан хотел бы обмениваться данными со спутников с Россией, заявил посол - РИА Новости, 12.03.2023

Судан хотел бы обмениваться данными со спутников с Россией, заявил посол

Судан заинтересован в обмене информацией с Россией со спутников для борьбы с терроризмом и защиты границ, заявил в интервью РИА Новости посол Судана в России... РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T09:44

2023-03-12T09:44

2023-03-12T10:04

судан

россия

африка

в мире

космос

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Судан заинтересован в обмене информацией с Россией со спутников для борьбы с терроризмом и защиты границ, заявил в интервью РИА Новости посол Судана в России Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сирраджа. "Во время визита (главы МИД РФ Сергея) Лаврова в Судан российская сторона подтвердила свою готовность помочь африканским странам в борьбе с терроризмом. Конечно, Судан готов принять любую помощь в этом плане со стороны России, поскольку у нас широкие границы и перед нами стоят серьезные вызовы. Это необходимо в контексте кооперации соответствующих институтов в Судане с российской стороной. Может быть, в первую очередь речь идет о технической кооперации – помощи в мониторинге передвижений, например, использовании спутникового контроля границ, обмена информацией в данной сфере", - сказал Сирраджа. Он добавил, что Судан как третья по площади страна в Африке, граничащая еще с семью государствами, отмечает "хрупкую ситуацию" в сферах политики и безопасности в соседних странах, в том числе в Ливии. Читайте полный текст интервью Мохаммеда Сирраджи >>

https://ria.ru/20230219/frantsiya-1852650531.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

судан, россия, африка, в мире, космос