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Судан мог бы стать хабом для продажи российских продуктов, заявил посол - РИА Новости, 12.03.2023
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09:23 12.03.2023 (обновлено: 10:38 12.03.2023)
https://ria.ru/20230312/sudan-1857303951.html
Судан мог бы стать хабом для продажи российских продуктов, заявил посол
Судан мог бы стать хабом для продажи российских продуктов, заявил посол - РИА Новости, 12.03.2023
Судан мог бы стать хабом для продажи российских продуктов, заявил посол
Судан заинтересован в закупках российского зерна и масел, а также мог бы стать хабом для продажи продуктов из России в другие страны, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T09:23
2023-03-12T10:38
россия
судан
африка
экономика
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Судан заинтересован в закупках российского зерна и масел, а также мог бы стать хабом для продажи продуктов из России в другие страны, заявил в интервью РИА Новости посол Судана в России Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сирраджа."Кроме того, Судан мог бы использоваться в качестве хаба для продажи российских продуктов в другие африканские страны благодаря его стратегически удобному расположению", - добавил глава дипмиссии.Читайте полный текст интервью Мохаммеда Сирраджи &gt;&gt;
https://ria.ru/20230212/baza-1851485288.html
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россия, судан, африка, экономика
Россия, Судан, Африка, Экономика
Судан мог бы стать хабом для продажи российских продуктов, заявил посол

Посол в Москве: Судан мог бы стать хабом для продажи продуктов из России в другие страны

© РИА НовостиСтолица Судана Хартум
Столица Судана Хартум
© РИА Новости
Столица Судана Хартум. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Судан заинтересован в закупках российского зерна и масел, а также мог бы стать хабом для продажи продуктов из России в другие страны, заявил в интервью РИА Новости посол Судана в России Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сирраджа.
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"Конечно, зерно! Различные масла, употребляемые в пищу", - сказал Сирраджа, отвечая на вопрос о том, какие российские товары могли бы быть интересны Судану.
"Кроме того, Судан мог бы использоваться в качестве хаба для продажи российских продуктов в другие африканские страны благодаря его стратегически удобному расположению", - добавил глава дипмиссии.
Читайте полный текст интервью Мохаммеда Сирраджи >>
Здание Министерства иностранных дел Судана в Хартуме - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
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РоссияСуданАфрикаЭкономика
 
 
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