https://ria.ru/20230312/sudan-1857303951.html

Судан мог бы стать хабом для продажи российских продуктов, заявил посол

Судан мог бы стать хабом для продажи российских продуктов, заявил посол - РИА Новости, 12.03.2023

Судан мог бы стать хабом для продажи российских продуктов, заявил посол

Судан заинтересован в закупках российского зерна и масел, а также мог бы стать хабом для продажи продуктов из России в другие страны, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T09:23

2023-03-12T09:23

2023-03-12T10:38

россия

судан

африка

экономика

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Судан заинтересован в закупках российского зерна и масел, а также мог бы стать хабом для продажи продуктов из России в другие страны, заявил в интервью РИА Новости посол Судана в России Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сирраджа."Кроме того, Судан мог бы использоваться в качестве хаба для продажи российских продуктов в другие африканские страны благодаря его стратегически удобному расположению", - добавил глава дипмиссии.Читайте полный текст интервью Мохаммеда Сирраджи >>

https://ria.ru/20230212/baza-1851485288.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, судан, африка, экономика