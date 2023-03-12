https://ria.ru/20230312/sudan-1857303951.html
Судан мог бы стать хабом для продажи российских продуктов, заявил посол
Судан мог бы стать хабом для продажи российских продуктов, заявил посол - РИА Новости, 12.03.2023
Судан мог бы стать хабом для продажи российских продуктов, заявил посол
Судан заинтересован в закупках российского зерна и масел, а также мог бы стать хабом для продажи продуктов из России в другие страны, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T09:23
2023-03-12T09:23
2023-03-12T10:38
россия
судан
африка
экономика
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Судан заинтересован в закупках российского зерна и масел, а также мог бы стать хабом для продажи продуктов из России в другие страны, заявил в интервью РИА Новости посол Судана в России Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сирраджа."Кроме того, Судан мог бы использоваться в качестве хаба для продажи российских продуктов в другие африканские страны благодаря его стратегически удобному расположению", - добавил глава дипмиссии.Читайте полный текст интервью Мохаммеда Сирраджи >>
https://ria.ru/20230212/baza-1851485288.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, судан, африка, экономика
Россия, Судан, Африка, Экономика
Судан мог бы стать хабом для продажи российских продуктов, заявил посол
Посол в Москве: Судан мог бы стать хабом для продажи продуктов из России в другие страны