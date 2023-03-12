https://ria.ru/20230312/sudan-1857303058.html
Судан хотел бы увеличить торговый оборот с Россией, заявил посол в Москве
Судан хотел бы увеличить торговый оборот с Россией, заявил посол в Москве - РИА Новости, 12.03.2023
Судан хотел бы увеличить торговый оборот с Россией, заявил посол в Москве
Судан хотел бы увеличить торговый оборот с Россией, страна может поставлять на российские рынки хлопок, пищевые добавки и фрукты, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T09:14
2023-03-12T09:14
2023-03-12T10:38
россия
судан
москва
экономика
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Судан хотел бы увеличить торговый оборот с Россией, страна может поставлять на российские рынки хлопок, пищевые добавки и фрукты, заявил в интервью РИА Новости посол Судана в России Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сирраджа.Он добавил, что в различные сезоны Судан мог бы поставлять в Россию фрукты хорошего качества.Читайте полный текст интервью Мохаммеда Сирраджи >>
https://ria.ru/20230312/sudan-1857290584.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, судан, москва, экономика
Россия, Судан, Москва, Экономика
Судан хотел бы увеличить торговый оборот с Россией, заявил посол в Москве
Посол в Москве: Судан мог бы поставлять в Россию хлопок, пищевые добавки и фрукты