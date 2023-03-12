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Судан хотел бы увеличить торговый оборот с Россией, заявил посол в Москве - РИА Новости, 12.03.2023
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09:14 12.03.2023 (обновлено: 10:38 12.03.2023)
https://ria.ru/20230312/sudan-1857303058.html
Судан хотел бы увеличить торговый оборот с Россией, заявил посол в Москве
Судан хотел бы увеличить торговый оборот с Россией, заявил посол в Москве - РИА Новости, 12.03.2023
Судан хотел бы увеличить торговый оборот с Россией, заявил посол в Москве
Судан хотел бы увеличить торговый оборот с Россией, страна может поставлять на российские рынки хлопок, пищевые добавки и фрукты, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T09:14
2023-03-12T10:38
россия
судан
москва
экономика
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Судан хотел бы увеличить торговый оборот с Россией, страна может поставлять на российские рынки хлопок, пищевые добавки и фрукты, заявил в интервью РИА Новости посол Судана в России Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сирраджа.Он добавил, что в различные сезоны Судан мог бы поставлять в Россию фрукты хорошего качества.Читайте полный текст интервью Мохаммеда Сирраджи &gt;&gt;
https://ria.ru/20230312/sudan-1857290584.html
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россия, судан, москва, экономика
Россия, Судан, Москва, Экономика
Судан хотел бы увеличить торговый оборот с Россией, заявил посол в Москве

Посол в Москве: Судан мог бы поставлять в Россию хлопок, пищевые добавки и фрукты

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПосол Судана в России Мохаммед Сиррадж
Посол Судана в России Мохаммед Сиррадж - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Посол Судана в России Мохаммед Сиррадж. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Судан хотел бы увеличить торговый оборот с Россией, страна может поставлять на российские рынки хлопок, пищевые добавки и фрукты, заявил в интервью РИА Новости посол Судана в России Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сирраджа.
«
"Сегодня наш торговый оборот, на мой взгляд, не на том уровне, которого стоило бы желать, - его увеличение позитивно повлияло бы и на Россию, и на Судан. В Россию Судан мог бы поставлять хлопок, гуммиарабик (применяется как пищевая добавка – ред.), Судан - это один из крупнейших производителей этой добавки", - сказал Сирраджа.
Он добавил, что в различные сезоны Судан мог бы поставлять в Россию фрукты хорошего качества.
Читайте полный текст интервью Мохаммеда Сирраджи >>
Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сиррадж - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
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