https://ria.ru/20230312/sudan-1857303058.html

Судан хотел бы увеличить торговый оборот с Россией, заявил посол в Москве

Судан хотел бы увеличить торговый оборот с Россией, заявил посол в Москве - РИА Новости, 12.03.2023

Судан хотел бы увеличить торговый оборот с Россией, заявил посол в Москве

Судан хотел бы увеличить торговый оборот с Россией, страна может поставлять на российские рынки хлопок, пищевые добавки и фрукты, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T09:14

2023-03-12T09:14

2023-03-12T10:38

россия

судан

москва

экономика

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Судан хотел бы увеличить торговый оборот с Россией, страна может поставлять на российские рынки хлопок, пищевые добавки и фрукты, заявил в интервью РИА Новости посол Судана в России Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сирраджа.Он добавил, что в различные сезоны Судан мог бы поставлять в Россию фрукты хорошего качества.Читайте полный текст интервью Мохаммеда Сирраджи >>

https://ria.ru/20230312/sudan-1857290584.html

россия

судан

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, судан, москва, экономика