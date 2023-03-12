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В Ростове-на-Дону мужчина открыл стрельбу на площади

В Ростове-на-Дону мужчина открыл стрельбу на площади - РИА Новости, 12.03.2023

В Ростове-на-Дону мужчина открыл стрельбу на площади

Житель Ростова-на-Дону открыл стрельбу из травматического оружия, один человек пострадал, сообщил представитель управления МВД по Ростовской области. РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T14:30

2023-03-12T14:30

2023-03-12T15:06

происшествия

ростов-на-дону

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 мар — РИА Новости. Житель Ростова-на-Дону открыл стрельбу из травматического оружия, один человек пострадал, сообщил представитель управления МВД по Ростовской области. "В полицию поступило сообщение о том, что в результате конфликта на Рабочей площади мужчина произвел выстрел в оппонента из травматического оружия, а затем скрылся с места происшествия", — рассказал собеседник агентства. Отмечается, что пострадавший получил всю необходимую медицинскую помощь.Сейчас полиция разыскивает подозреваемого. Начата проверка.

https://ria.ru/20230202/strelba-1849289495.html

ростов-на-дону

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происшествия, ростов-на-дону, россия, ростовская область