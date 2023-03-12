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В Ростове-на-Дону мужчина открыл стрельбу на площади
В Ростове-на-Дону мужчина открыл стрельбу на площади - РИА Новости, 12.03.2023
В Ростове-на-Дону мужчина открыл стрельбу на площади
Житель Ростова-на-Дону открыл стрельбу из травматического оружия, один человек пострадал, сообщил представитель управления МВД по Ростовской области. РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T14:30
2023-03-12T14:30
2023-03-12T15:06
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 мар — РИА Новости. Житель Ростова-на-Дону открыл стрельбу из травматического оружия, один человек пострадал, сообщил представитель управления МВД по Ростовской области. "В полицию поступило сообщение о том, что в результате конфликта на Рабочей площади мужчина произвел выстрел в оппонента из травматического оружия, а затем скрылся с места происшествия", — рассказал собеседник агентства. Отмечается, что пострадавший получил всю необходимую медицинскую помощь.Сейчас полиция разыскивает подозреваемого. Начата проверка.
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происшествия, ростов-на-дону, россия, ростовская область
Происшествия, Ростов-на-Дону, Россия, Ростовская область
В Ростове-на-Дону мужчина открыл стрельбу на площади
МВД: в Ростове-на-Дону мужчина открыл стрельбу из травматического оружия и ранил человека
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 мар — РИА Новости. Житель Ростова-на-Дону открыл стрельбу из травматического оружия, один человек пострадал, сообщил представитель управления МВД по Ростовской области.
"В полицию поступило сообщение о том, что в результате конфликта на Рабочей площади мужчина произвел выстрел в оппонента из травматического оружия, а затем скрылся с места происшествия", — рассказал собеседник агентства.
Отмечается, что пострадавший получил всю необходимую медицинскую помощь.
Сейчас полиция разыскивает подозреваемого. Начата проверка.
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