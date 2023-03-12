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В Ростове-на-Дону мужчина открыл стрельбу на площади - РИА Новости, 12.03.2023
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14:30 12.03.2023 (обновлено: 15:06 12.03.2023)
https://ria.ru/20230312/strelba-1857341802.html
В Ростове-на-Дону мужчина открыл стрельбу на площади
В Ростове-на-Дону мужчина открыл стрельбу на площади - РИА Новости, 12.03.2023
В Ростове-на-Дону мужчина открыл стрельбу на площади
Житель Ростова-на-Дону открыл стрельбу из травматического оружия, один человек пострадал, сообщил представитель управления МВД по Ростовской области. РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T14:30
2023-03-12T15:06
происшествия
ростов-на-дону
россия
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 мар — РИА Новости. Житель Ростова-на-Дону открыл стрельбу из травматического оружия, один человек пострадал, сообщил представитель управления МВД по Ростовской области. "В полицию поступило сообщение о том, что в результате конфликта на Рабочей площади мужчина произвел выстрел в оппонента из травматического оружия, а затем скрылся с места происшествия", — рассказал собеседник агентства. Отмечается, что пострадавший получил всю необходимую медицинскую помощь.Сейчас полиция разыскивает подозреваемого. Начата проверка.
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происшествия, ростов-на-дону, россия, ростовская область
Происшествия, Ростов-на-Дону, Россия, Ростовская область
В Ростове-на-Дону мужчина открыл стрельбу на площади

МВД: в Ростове-на-Дону мужчина открыл стрельбу из травматического оружия и ранил человека

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции возле служебного автомобиля
Сотрудник полиции возле служебного автомобиля - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Сотрудник полиции возле служебного автомобиля. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 мар — РИА Новости. Житель Ростова-на-Дону открыл стрельбу из травматического оружия, один человек пострадал, сообщил представитель управления МВД по Ростовской области.
"В полицию поступило сообщение о том, что в результате конфликта на Рабочей площади мужчина произвел выстрел в оппонента из травматического оружия, а затем скрылся с места происшествия", — рассказал собеседник агентства.
Отмечается, что пострадавший получил всю необходимую медицинскую помощь.
Сейчас полиция разыскивает подозреваемого. Начата проверка.
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ПроисшествияРостов-на-ДонуРоссияРостовская область
 
 
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