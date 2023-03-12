СМИ: статья о сокрытии Пентагоном данных по Украине напугала Белый дом
Politico: США обеспокоены статьей об отказе Пентагона передавать данные по Украине в МУС
Государственный флаг США. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Статья газеты New York Times о нежелании Пентагона передавать в Международный уголовный суд (МУС) материалы о "преступлениях" на Украине вызвала беспокойство в Белом доме, пишет издание Politico.
"Чиновники из Белого дома были потрясены, когда вышла статья New York Times, они опасаются, что она нанесет ущерб моральным доводам США в пользу поддержки Украины", — говорится в публикации.
В статье NYT сообщается, что Пентагон блокирует передачу в МУС материалов о якобы совершенных российскими военными на Украине "преступлениях" из-за опасений, что Вашингтону самому придется отвечать на подобные претензии.
Отмечается, что эта публикация нанесла очередной удар по нарративу о единстве США и Украины.
В Москве не раз опровергали утверждения западных политиков и СМИ о "военных преступлениях" российской армии, а также отмечали, что множество международных организаций с 2014 года закрывают глаза на действия киевского режима в отношении мирных жителей в Донбассе.
С 24 февраля 2022 года проходит спецоперации на Украине. Как подчеркивал президент Владимир Путин, ее проведение стало вынужденной мерой, поскольку России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
По его словам, Москва в течение 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа. Альянс тем временем неуклонно расширяется и приближается к российским границам, отметил глава госудасртва.