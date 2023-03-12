https://ria.ru/20230312/statya-1857371478.html

СМИ: статья о сокрытии Пентагоном данных по Украине напугала Белый дом

СМИ: статья о сокрытии Пентагоном данных по Украине напугала Белый дом - РИА Новости, 12.03.2023

СМИ: статья о сокрытии Пентагоном данных по Украине напугала Белый дом

Статья газеты New York Times о нежелании Пентагона передавать в Международный уголовный суд (МУС) материалы о "преступлениях" на Украине вызвала беспокойство в... РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T17:36

2023-03-12T17:36

2023-03-12T18:47

в мире

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министерство обороны сша

международный уголовный суд

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украина

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Статья газеты New York Times о нежелании Пентагона передавать в Международный уголовный суд (МУС) материалы о "преступлениях" на Украине вызвала беспокойство в Белом доме, пишет издание Politico. "Чиновники из Белого дома были потрясены, когда вышла статья New York Times, они опасаются, что она нанесет ущерб моральным доводам США в пользу поддержки Украины", — говорится в публикации.Отмечается, что эта публикация нанесла очередной удар по нарративу о единстве США и Украины. В Москве не раз опровергали утверждения западных политиков и СМИ о "военных преступлениях" российской армии, а также отмечали, что множество международных организаций с 2014 года закрывают глаза на действия киевского режима в отношении мирных жителей в Донбассе.С 24 февраля 2022 года проходит спецоперации на Украине. Как подчеркивал президент Владимир Путин, ее проведение стало вынужденной мерой, поскольку России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Москва в течение 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа. Альянс тем временем неуклонно расширяется и приближается к российским границам, отметил глава госудасртва.

https://ria.ru/20230311/ssha-1857238169.html

https://ria.ru/20230312/pravda-1857226093.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сша, министерство обороны сша, международный уголовный суд, нато, россия, украина, москва, владимир путин