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СМИ: статья о сокрытии Пентагоном данных по Украине напугала Белый дом - РИА Новости, 12.03.2023
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17:36 12.03.2023 (обновлено: 18:47 12.03.2023)
https://ria.ru/20230312/statya-1857371478.html
СМИ: статья о сокрытии Пентагоном данных по Украине напугала Белый дом
СМИ: статья о сокрытии Пентагоном данных по Украине напугала Белый дом - РИА Новости, 12.03.2023
СМИ: статья о сокрытии Пентагоном данных по Украине напугала Белый дом
Статья газеты New York Times о нежелании Пентагона передавать в Международный уголовный суд (МУС) материалы о "преступлениях" на Украине вызвала беспокойство в... РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T17:36
2023-03-12T18:47
в мире
сша
министерство обороны сша
международный уголовный суд
нато
россия
украина
москва
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Статья газеты New York Times о нежелании Пентагона передавать в Международный уголовный суд (МУС) материалы о "преступлениях" на Украине вызвала беспокойство в Белом доме, пишет издание Politico. "Чиновники из Белого дома были потрясены, когда вышла статья New York Times, они опасаются, что она нанесет ущерб моральным доводам США в пользу поддержки Украины", — говорится в публикации.Отмечается, что эта публикация нанесла очередной удар по нарративу о единстве США и Украины. В Москве не раз опровергали утверждения западных политиков и СМИ о "военных преступлениях" российской армии, а также отмечали, что множество международных организаций с 2014 года закрывают глаза на действия киевского режима в отношении мирных жителей в Донбассе.С 24 февраля 2022 года проходит спецоперации на Украине. Как подчеркивал президент Владимир Путин, ее проведение стало вынужденной мерой, поскольку России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Москва в течение 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа. Альянс тем временем неуклонно расширяется и приближается к российским границам, отметил глава госудасртва.
https://ria.ru/20230311/ssha-1857238169.html
https://ria.ru/20230312/pravda-1857226093.html
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в мире, сша, министерство обороны сша, международный уголовный суд, нато, россия, украина, москва, владимир путин
В мире, США, Министерство обороны США, Международный уголовный суд, НАТО, Россия, Украина, Москва, Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин
СМИ: статья о сокрытии Пентагоном данных по Украине напугала Белый дом

Politico: США обеспокоены статьей об отказе Пентагона передавать данные по Украине в МУС

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкГосударственный флаг США
Государственный флаг США - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Статья газеты New York Times о нежелании Пентагона передавать в Международный уголовный суд (МУС) материалы о "преступлениях" на Украине вызвала беспокойство в Белом доме, пишет издание Politico.
"Чиновники из Белого дома были потрясены, когда вышла статья New York Times, они опасаются, что она нанесет ущерб моральным доводам США в пользу поддержки Украины", — говорится в публикации.

В статье NYT сообщается, что Пентагон блокирует передачу в МУС материалов о якобы совершенных российскими военными на Украине "преступлениях" из-за опасений, что Вашингтону самому придется отвечать на подобные претензии.

Отмечается, что эта публикация нанесла очередной удар по нарративу о единстве США и Украины.
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В Москве не раз опровергали утверждения западных политиков и СМИ о "военных преступлениях" российской армии, а также отмечали, что множество международных организаций с 2014 года закрывают глаза на действия киевского режима в отношении мирных жителей в Донбассе.
С 24 февраля 2022 года проходит спецоперации на Украине. Как подчеркивал президент Владимир Путин, ее проведение стало вынужденной мерой, поскольку России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
По его словам, Москва в течение 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа. Альянс тем временем неуклонно расширяется и приближается к российским границам, отметил глава госудасртва.
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