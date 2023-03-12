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Власти Уэльса посчитали статуи белых мужчин оскорбительными для людей - РИА Новости, 12.03.2023
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20:44 12.03.2023
https://ria.ru/20230312/statui-1857397898.html
Власти Уэльса посчитали статуи белых мужчин оскорбительными для людей
Власти Уэльса посчитали статуи белых мужчин оскорбительными для людей - РИА Новости, 12.03.2023
Власти Уэльса посчитали статуи белых мужчин оскорбительными для людей
Власти Уэльса советуют снести памятники "старым белым мужчинам", чтобы отразить "правильное историческое повествование", сообщает газета Telegraph со ссылкой на РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T20:44
2023-03-12T20:44
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Власти Уэльса советуют снести памятники "старым белым мужчинам", чтобы отразить "правильное историческое повествование", сообщает газета Telegraph со ссылкой на разрабатываемое уэльскими властями руководство. Среди таких "белых мужчин" издание указывает адмирала Нельсона и первого герцога Веллингтона. "Исторические статуи, которые часто прославляют "могущественных, пожилых, крепких белых мужчин", могут быть "оскорбительными" для более разнообразной современной публики ", - пишет издание со ссылкой на документ, работа над которым должна завершиться в этом месяце. Отмечается, что памятные таблички и картины также не должны "оскорблять граждан или причинять им вред". Согласно позиции уэльских властей, существующие памятники могут восприниматься современным обществом "в ином свете", в том числе, как и память об "агрессорах, завоевавших народы для расширения Британской империи". При этом памятники практически не отображают разнообразие и производят впечатление, что общество ценит только достижения влиятельных белых мужчин. В качестве решения вопроса "оскорбительные или нежелательные" памятники истории и культуры могут быть перемещены в другое место или просто уничтожены. Местным властям также предлагают скрывать их или "помещать их в новые произведения искусства". По мнению чиновников, можно провести "переоценку" некоторых памятников с привлечением общественности и экспертов. Однако, как считают власти, на ней может сказаться "относительный перевес" белых людей среди историков.
https://ria.ru/20211023/whiteracists-1755857619.html
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в мире, уэльс, веллингтон (город)
В мире, Уэльс, Веллингтон (город)
Власти Уэльса посчитали статуи белых мужчин оскорбительными для людей

Telegraph: власти Уэльса посоветовали снести статуи белых мужчин из-за их оскорбительности

© РИА Новости / Владимир Родионов | Перейти в медиабанкБиг-Бен, часы на башне Парламента Соединенного Королевства
Биг-Бен, часы на башне Парламента Соединенного Королевства - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
© РИА Новости / Владимир Родионов
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Биг-Бен, часы на башне Парламента Соединенного Королевства. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Власти Уэльса советуют снести памятники "старым белым мужчинам", чтобы отразить "правильное историческое повествование", сообщает газета Telegraph со ссылкой на разрабатываемое уэльскими властями руководство.
Среди таких "белых мужчин" издание указывает адмирала Нельсона и первого герцога Веллингтона.
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"Исторические статуи, которые часто прославляют "могущественных, пожилых, крепких белых мужчин", могут быть "оскорбительными" для более разнообразной современной публики ", - пишет издание со ссылкой на документ, работа над которым должна завершиться в этом месяце. Отмечается, что памятные таблички и картины также не должны "оскорблять граждан или причинять им вред".
Согласно позиции уэльских властей, существующие памятники могут восприниматься современным обществом "в ином свете", в том числе, как и память об "агрессорах, завоевавших народы для расширения Британской империи". При этом памятники практически не отображают разнообразие и производят впечатление, что общество ценит только достижения влиятельных белых мужчин.
В качестве решения вопроса "оскорбительные или нежелательные" памятники истории и культуры могут быть перемещены в другое место или просто уничтожены. Местным властям также предлагают скрывать их или "помещать их в новые произведения искусства".
По мнению чиновников, можно провести "переоценку" некоторых памятников с привлечением общественности и экспертов. Однако, как считают власти, на ней может сказаться "относительный перевес" белых людей среди историков.
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