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СМИ: у Зеленского могут появиться враги в Вашингтоне - РИА Новости, 12.03.2023
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22:17 12.03.2023 (обновлено: 23:10 12.03.2023)
https://ria.ru/20230312/ssha-1857408191.html
СМИ: у Зеленского могут появиться враги в Вашингтоне
СМИ: у Зеленского могут появиться враги в Вашингтоне - РИА Новости, 12.03.2023
СМИ: у Зеленского могут появиться враги в Вашингтоне
Победа кандидата из числа умеренных консерваторов на выборах президента США в 2024 году поставит под вопрос военную и финансовую поддержку Украины, написал... РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T22:17
2023-03-12T23:10
в мире
сша
украина
никки хейли
джо байден
рон десантис
южная каролина
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Победа кандидата из числа умеренных консерваторов на выборах президента США в 2024 году поставит под вопрос военную и финансовую поддержку Украины, написал журналист Эл Хант в статье для The Hill.В статье автор рассматривает потенциальных претендентов среди республиканцев на пост главы Белого дома, а также оценивает, какие изменения во внутренней и внешней политике произойдут при каждом из кандидатов."Убежденные консерваторы: они поддерживают курс Трампа, но хотят видеть более сдержанного, возможно, даже вежливого руководителя. Лидер среди них — бывший постоянный представитель США при ООН и экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли &lt;…&gt; Если Хейли дойдет до полуфинала, будет ли она выступать за безоговорочную поддержку Украины?" — задался вопросом Хант.По его мнению, республиканская партия под крылом Хейли будет придерживаться принципов экономического национализма, изоляционизма, а также отрицать результаты выборов 2020 года, на которых победил действующий президент США Джо Байден.Эксперт также высоко оценил шансы на победу республиканца, губернатора штата Флорида Рона Десантиса и бывшего госсекретаря США Майка Помпео. Оба, по его словам, входят в группу радикальных консерваторов и сторонников Трампа. Среди республиканцев найдутся и популярные среди избирателей противники Трампа, например, губернатор штата Нью-Гэмпшир Крис Сунуну, добавил Хант.Следующие выборы президента США должны пройти в 2024 году. Трамп официально уже подал заявку в избирательную комиссию для регистрации своей кандидатуры, а Байден заявлял о намерении баллотироваться, но официально пока не выдвигался. В то же время первая леди США Джилл Байден призвала верить словам ее супруга о намерении выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента страны и выразила уверенность, что ее муж пойдет на второй срок в 2024 году.
https://ria.ru/20230312/ukraina-1857385074.html
https://ria.ru/20230312/pravda-1857226093.html
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сша
украина
южная каролина
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в мире, сша, украина, никки хейли, джо байден, рон десантис, южная каролина
В мире, США, Украина, Никки Хейли, Джо Байден, Рон Десантис, Южная Каролина
СМИ: у Зеленского могут появиться враги в Вашингтоне

Hill: победа умеренного консерватора на выборах президента США лишит ВСУ военной поддержки

© AP Photo / J. David AkeЗдание Капитолия США в Вашингтоне
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
© AP Photo / J. David Ake
Здание Капитолия США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Победа кандидата из числа умеренных консерваторов на выборах президента США в 2024 году поставит под вопрос военную и финансовую поддержку Украины, написал журналист Эл Хант в статье для The Hill.
В статье автор рассматривает потенциальных претендентов среди республиканцев на пост главы Белого дома, а также оценивает, какие изменения во внутренней и внешней политике произойдут при каждом из кандидатов.
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"Убежденные консерваторы: они поддерживают курс Трампа, но хотят видеть более сдержанного, возможно, даже вежливого руководителя. Лидер среди них — бывший постоянный представитель США при ООН и экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли <…> Если Хейли дойдет до полуфинала, будет ли она выступать за безоговорочную поддержку Украины?" — задался вопросом Хант.
По его мнению, республиканская партия под крылом Хейли будет придерживаться принципов экономического национализма, изоляционизма, а также отрицать результаты выборов 2020 года, на которых победил действующий президент США Джо Байден.
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Эксперт также высоко оценил шансы на победу республиканца, губернатора штата Флорида Рона Десантиса и бывшего госсекретаря США Майка Помпео. Оба, по его словам, входят в группу радикальных консерваторов и сторонников Трампа. Среди республиканцев найдутся и популярные среди избирателей противники Трампа, например, губернатор штата Нью-Гэмпшир Крис Сунуну, добавил Хант.
Следующие выборы президента США должны пройти в 2024 году. Трамп официально уже подал заявку в избирательную комиссию для регистрации своей кандидатуры, а Байден заявлял о намерении баллотироваться, но официально пока не выдвигался. В то же время первая леди США Джилл Байден призвала верить словам ее супруга о намерении выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента страны и выразила уверенность, что ее муж пойдет на второй срок в 2024 году.
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