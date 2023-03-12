СМИ: у Зеленского могут появиться враги в Вашингтоне
Hill: победа умеренного консерватора на выборах президента США лишит ВСУ военной поддержки
© AP Photo / J. David AkeЗдание Капитолия США в Вашингтоне
© AP Photo / J. David Ake
Здание Капитолия США в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Победа кандидата из числа умеренных консерваторов на выборах президента США в 2024 году поставит под вопрос военную и финансовую поддержку Украины, написал журналист Эл Хант в статье для The Hill.
В статье автор рассматривает потенциальных претендентов среди республиканцев на пост главы Белого дома, а также оценивает, какие изменения во внутренней и внешней политике произойдут при каждом из кандидатов.
"Убежденные консерваторы: они поддерживают курс Трампа, но хотят видеть более сдержанного, возможно, даже вежливого руководителя. Лидер среди них — бывший постоянный представитель США при ООН и экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли <…> Если Хейли дойдет до полуфинала, будет ли она выступать за безоговорочную поддержку Украины?" — задался вопросом Хант.
По его мнению, республиканская партия под крылом Хейли будет придерживаться принципов экономического национализма, изоляционизма, а также отрицать результаты выборов 2020 года, на которых победил действующий президент США Джо Байден.
Эксперт также высоко оценил шансы на победу республиканца, губернатора штата Флорида Рона Десантиса и бывшего госсекретаря США Майка Помпео. Оба, по его словам, входят в группу радикальных консерваторов и сторонников Трампа. Среди республиканцев найдутся и популярные среди избирателей противники Трампа, например, губернатор штата Нью-Гэмпшир Крис Сунуну, добавил Хант.
Следующие выборы президента США должны пройти в 2024 году. Трамп официально уже подал заявку в избирательную комиссию для регистрации своей кандидатуры, а Байден заявлял о намерении баллотироваться, но официально пока не выдвигался. В то же время первая леди США Джилл Байден призвала верить словам ее супруга о намерении выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента страны и выразила уверенность, что ее муж пойдет на второй срок в 2024 году.