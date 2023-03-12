https://ria.ru/20230312/ssha-1857408191.html

СМИ: у Зеленского могут появиться враги в Вашингтоне

СМИ: у Зеленского могут появиться враги в Вашингтоне - РИА Новости, 12.03.2023

СМИ: у Зеленского могут появиться враги в Вашингтоне

Победа кандидата из числа умеренных консерваторов на выборах президента США в 2024 году поставит под вопрос военную и финансовую поддержку Украины, написал... РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T22:17

2023-03-12T22:17

2023-03-12T23:10

в мире

сша

украина

никки хейли

джо байден

рон десантис

южная каролина

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Победа кандидата из числа умеренных консерваторов на выборах президента США в 2024 году поставит под вопрос военную и финансовую поддержку Украины, написал журналист Эл Хант в статье для The Hill.В статье автор рассматривает потенциальных претендентов среди республиканцев на пост главы Белого дома, а также оценивает, какие изменения во внутренней и внешней политике произойдут при каждом из кандидатов."Убежденные консерваторы: они поддерживают курс Трампа, но хотят видеть более сдержанного, возможно, даже вежливого руководителя. Лидер среди них — бывший постоянный представитель США при ООН и экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли <…> Если Хейли дойдет до полуфинала, будет ли она выступать за безоговорочную поддержку Украины?" — задался вопросом Хант.По его мнению, республиканская партия под крылом Хейли будет придерживаться принципов экономического национализма, изоляционизма, а также отрицать результаты выборов 2020 года, на которых победил действующий президент США Джо Байден.Эксперт также высоко оценил шансы на победу республиканца, губернатора штата Флорида Рона Десантиса и бывшего госсекретаря США Майка Помпео. Оба, по его словам, входят в группу радикальных консерваторов и сторонников Трампа. Среди республиканцев найдутся и популярные среди избирателей противники Трампа, например, губернатор штата Нью-Гэмпшир Крис Сунуну, добавил Хант.Следующие выборы президента США должны пройти в 2024 году. Трамп официально уже подал заявку в избирательную комиссию для регистрации своей кандидатуры, а Байден заявлял о намерении баллотироваться, но официально пока не выдвигался. В то же время первая леди США Джилл Байден призвала верить словам ее супруга о намерении выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента страны и выразила уверенность, что ее муж пойдет на второй срок в 2024 году.

https://ria.ru/20230312/ukraina-1857385074.html

https://ria.ru/20230312/pravda-1857226093.html

https://ria.ru/20230311/bankrotstvo-1857260907.html

сша

украина

южная каролина

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2023

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, сша, украина, никки хейли, джо байден, рон десантис, южная каролина