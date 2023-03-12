https://ria.ru/20230312/ssha-1857303520.html

Global Times: США активно развязывают новую войну

Global Times: США активно развязывают новую войну - РИА Новости, 12.03.2023

Global Times: США активно развязывают новую войну

Внешняя политика США, переведенная на военные рельсы из-за интересов оборонной промышленности, привела к атрофии американской дипломатической службы и... РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T09:22

2023-03-12T09:22

2023-03-12T12:27

в мире

китай

сша

нэнси пелоси

тайвань

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Внешняя политика США, переведенная на военные рельсы из-за интересов оборонной промышленности, привела к атрофии американской дипломатической службы и подталкивает Вашингтон к войне с Китаем, пишет китайская государственная газета Global Times."Многие не согласятся с утверждением о главенстве милитаризма в Вашингтоне и будут настаивать, что во внешней политике США сохранен примат дипломатии. Проверкой этого утверждения может быть вопрос о том, насколько хорошо госсекретарь понимает позицию Китая по деликатному вопросу острова Тайвань", — говорится в статье.По словам автора, несмотря на то что мир может оказаться на пороге крупнейшей войны, глава Госдепартамента не только не прочитал Белую книгу обороны Китая под названием "Тайваньский вопрос и дело воссоединения Китая в новую эпоху", но и не встретился со своим китайским коллегой, чтобы совместно разработать ответственный подход к предотвращению конфликта.После исторических неудач в Корее, Вьетнаме, Иране и Ливане американцы жаждали восстановить утраченное военное влияние на мировой арене. Оглушительная победа над Ираком во время операции "Буря в пустыне" дала США вновь ощутить себя сверхдержавой. Военные стали объектом общественного почитания и начали затмевать дипломатов, отмечает Global Times.Генералы и адмиралы, как на службе, так и в отставке, считаются самыми желанными советниками президента по внешней политике, пишет автор. В результате президентам практически не предлагают дипломатических способоа разрешения конфликтов, даже когда они необходимы."В отношениях с Китаем любой традиционный дипломатический здравый смысл был заглушен военными барабанами милитаризованной внешней политики США", — заключается в статье.Напряженность в отношениях между Вашингтоном и Пекином обострилась после состоявшейся в августе поездки на Тайвань тогдашнего спикера палаты представителей Нэнси Пелоси. Китай выразил протест против визита на остров, который считает своей провинцией, а затем провел в акватории Тайваня масштабные военные учения.

https://ria.ru/20230312/tsel-1857288403.html

https://ria.ru/20230310/siriya-1856951854.html

китай

сша

тайвань

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в мире, китай, сша, нэнси пелоси, тайвань