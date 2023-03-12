https://ria.ru/20230312/spetstekhnika-1857306382.html

В Москве в рамках Недели городского хозяйства пройдет выставка спецтехники

В Москве в рамках Недели городского хозяйства пройдет выставка спецтехники - РИА Новости, 12.03.2023

В Москве в рамках Недели городского хозяйства пройдет выставка спецтехники

Выставка спецтехники пройдет в столице 13-19 марта в рамках Недели городского хозяйства, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства... РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T09:57

2023-03-12T09:57

2023-03-12T09:57

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Выставка спецтехники пройдет в столице 13-19 марта в рамках Недели городского хозяйства, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Заммэра отметил, что в этом году в преддверии Дня работников ЖКХ, который отмечается традиционно в третье воскресенье марта, было принято решение впервые провести Неделю городского хозяйства. "В рамках этого масштабного мероприятия расскажем москвичам, как устроена столичная инфраструктура, покажем образцы коммунальной и спасательной техники, которая помогает поддерживать чистоту в городе и обеспечивать безопасность", - рассказал Бирюков. Заммэра пояснил, что выставка пройдет на территории культурно-развлекательного центра "Остров Мечты". В экспозиции представлена современная автомобильная, дорожно-строительная, коммунальная и спасательная техника, в общей сложности - более 100 единиц. "Посетители смогут увидеть крупногабаритные и небольшие машины для уборки города, технику для укладки асфальта, спасательную технику: вертолеты, снегоболотоходы, пожарные аварийно-спасательные автомобили, моторные лодки, которые используются для патрулирования водной акватории", - рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что для гостей выставки проведут серию экскурсий, в ходе которых специалисты подробно расскажут о возможностях техники, при каких работах она задействуется. Возле экспозиции будут работать полевые кухни.

https://realty.ria.ru/20230220/sneg-1853087884.html

https://realty.ria.ru/20230125/moskva-1846780045.html

москва

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков