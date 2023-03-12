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Российские войска уничтожили 220 украинских военных на Донецком направлении

Российские войска уничтожили 220 украинских военных на Донецком направлении - РИА Новости, 12.03.2023

Российские войска уничтожили 220 украинских военных на Донецком направлении

Российские подразделения уничтожили на Донецком и направлении более 220 украинских военных, сообщило в воскресенье Минобороны. РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T15:04

2023-03-12T15:04

2023-03-12T15:21

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили на Донецком и направлении более 220 украинских военных, сообщило в воскресенье Минобороны."На донецком направлении в результате активных действий подразделений при поддержке артиллерии "Южной" группировки войск за сутки уничтожено более 220 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, а также гаубица Д-30",- говорится в сообщении военного ведомства.

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