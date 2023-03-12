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Российские войска уничтожили 220 украинских военных на Донецком направлении - РИА Новости, 12.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:04 12.03.2023 (обновлено: 15:21 12.03.2023)
https://ria.ru/20230312/spetsoperatsiya-1857347501.html
Российские войска уничтожили 220 украинских военных на Донецком направлении
Российские войска уничтожили 220 украинских военных на Донецком направлении - РИА Новости, 12.03.2023
Российские войска уничтожили 220 украинских военных на Донецком направлении
Российские подразделения уничтожили на Донецком и направлении более 220 украинских военных, сообщило в воскресенье Минобороны. РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T15:04
2023-03-12T15:21
специальная военная операция на украине
в мире
россия
безопасность
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили на Донецком и направлении более 220 украинских военных, сообщило в воскресенье Минобороны."На донецком направлении в результате активных действий подразделений при поддержке артиллерии "Южной" группировки войск за сутки уничтожено более 220 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, а также гаубица Д-30",- говорится в сообщении военного ведомства.
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в мире, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Безопасность
Российские войска уничтожили 220 украинских военных на Донецком направлении

Минобороны: российские войска уничтожили более 220 военных ВСУ на Донецком направлении

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащие ВС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили на Донецком и направлении более 220 украинских военных, сообщило в воскресенье Минобороны.
"На донецком направлении в результате активных действий подразделений при поддержке артиллерии "Южной" группировки войск за сутки уничтожено более 220 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, а также гаубица Д-30",- говорится в сообщении военного ведомства.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
11 марта, 17:25
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 11.03.2023Посмотреть
 
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