https://ria.ru/20230312/spetsoperatsiya-1857347180.html
Киев потерял около 145 боевиков на Купянском и Краснолиманском направлениях
Киев потерял около 145 боевиков на Купянском и Краснолиманском направлениях - РИА Новости, 12.03.2023
Киев потерял около 145 боевиков на Купянском и Краснолиманском направлениях
На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 140 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T15:04
2023-03-12T15:04
2023-03-12T15:15
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
вооруженные силы украины
луганская народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 140 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."На купянском направлении огнем артиллерии "Западной" группировки войск в течение суток поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Масютовка, Двуречная, Першотравневое Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики.Кроме того, в районах населенных пунктов Стельмаховка Луганской народной республики, Синьковка, Лиман первый и Берестовое Харьковской области пресечены действия пяти диверсионно-разведывательных групп.Потери противника на данном направлении за сутки составили до 45 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля", - сказали в ведомстве.На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, активными действиями подразделений, ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" поражена живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Площанка Луганской народной республики, Терны, Ямполовка и Григоровка Донецкой народной республики. "За сутки на данном направлении уничтожено до 100 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, четыре пикапа, гаубица Д-30 и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", уточнили в Минобороны.
харьковская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, харьковская область, вооруженные силы украины, луганская народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Луганская Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
Киев потерял около 145 боевиков на Купянском и Краснолиманском направлениях
Минобороны России: ВСУ потеряли до 145 человек на Купянском и Краснолиманском направлениях