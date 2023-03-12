https://ria.ru/20230312/spetsoperatsiya-1857347180.html

Киев потерял около 145 боевиков на Купянском и Краснолиманском направлениях

Киев потерял около 145 боевиков на Купянском и Краснолиманском направлениях - РИА Новости, 12.03.2023

Киев потерял около 145 боевиков на Купянском и Краснолиманском направлениях

На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 140 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T15:04

2023-03-12T15:04

2023-03-12T15:15

специальная военная операция на украине

безопасность

харьковская область

вооруженные силы украины

луганская народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855935514_0:0:3109:1749_1920x0_80_0_0_179d9609add9a9bc298ed41d558cf01c.jpg

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 140 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."На купянском направлении огнем артиллерии "Западной" группировки войск в течение суток поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Масютовка, Двуречная, Першотравневое Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики.Кроме того, в районах населенных пунктов Стельмаховка Луганской народной республики, Синьковка, Лиман первый и Берестовое Харьковской области пресечены действия пяти диверсионно-разведывательных групп.Потери противника на данном направлении за сутки составили до 45 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля", - сказали в ведомстве.На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, активными действиями подразделений, ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" поражена живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Площанка Луганской народной республики, Терны, Ямполовка и Григоровка Донецкой народной республики. "За сутки на данном направлении уничтожено до 100 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, четыре пикапа, гаубица Д-30 и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", уточнили в Минобороны.

харьковская область

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, харьковская область, вооруженные силы украины, луганская народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф