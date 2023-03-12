https://ria.ru/20230312/spetsoperatsiya-1857338756.html

Российский военный рассказал о работе РСЗО на Запорожском направлении

Российский военный рассказал о работе РСЗО на Запорожском направлении - РИА Новости, 12.03.2023

Российский военный рассказал о работе РСЗО на Запорожском направлении

Расчёты реактивных систем залпового огня Вооруженных сил России ежедневно до 15 раз обстреливают позиции украинских боевиков, рассказал журналистам командир... РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T14:07

2023-03-12T14:07

2023-03-12T14:07

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МЕЛИТОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости. Расчёты реактивных систем залпового огня Вооруженных сил России ежедневно до 15 раз обстреливают позиции украинских боевиков, рассказал журналистам командир подразделения РСЗО. "В день от 10 до 15 выездов. Все зависит от противника. Мы поражаем миномётные секции, ствольную артиллерию, наблюдательные посты и радиолокационные станции", - сказал журналистам командир подразделения РСЗО.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф