https://ria.ru/20230312/spetsoperatsiya-1857338756.html
Российский военный рассказал о работе РСЗО на Запорожском направлении
Российский военный рассказал о работе РСЗО на Запорожском направлении - РИА Новости, 12.03.2023
Российский военный рассказал о работе РСЗО на Запорожском направлении
Расчёты реактивных систем залпового огня Вооруженных сил России ежедневно до 15 раз обстреливают позиции украинских боевиков, рассказал журналистам командир... РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T14:07
2023-03-12T14:07
2023-03-12T14:07
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/08/1856554238_210:76:3071:1685_1920x0_80_0_0_d8390a956d9aafc7a7dd9a5a74d50e5f.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости. Расчёты реактивных систем залпового огня Вооруженных сил России ежедневно до 15 раз обстреливают позиции украинских боевиков, рассказал журналистам командир подразделения РСЗО. "В день от 10 до 15 выездов. Все зависит от противника. Мы поражаем миномётные секции, ствольную артиллерию, наблюдательные посты и радиолокационные станции", - сказал журналистам командир подразделения РСЗО.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/08/1856554238_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_03e6e617d018f1349a8832fee1a69924.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российский военный рассказал о работе РСЗО на Запорожском направлении
Российские РСЗО на Запорожском направлении до 15 раз в день обстреливают позиции ВСУ