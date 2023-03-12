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Российский военный рассказал о работе РСЗО на Запорожском направлении - РИА Новости, 12.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:07 12.03.2023
https://ria.ru/20230312/spetsoperatsiya-1857338756.html
Российский военный рассказал о работе РСЗО на Запорожском направлении
Российский военный рассказал о работе РСЗО на Запорожском направлении - РИА Новости, 12.03.2023
Российский военный рассказал о работе РСЗО на Запорожском направлении
Расчёты реактивных систем залпового огня Вооруженных сил России ежедневно до 15 раз обстреливают позиции украинских боевиков, рассказал журналистам командир... РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T14:07
2023-03-12T14:07
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МЕЛИТОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости. Расчёты реактивных систем залпового огня Вооруженных сил России ежедневно до 15 раз обстреливают позиции украинских боевиков, рассказал журналистам командир подразделения РСЗО. "В день от 10 до 15 выездов. Все зависит от противника. Мы поражаем миномётные секции, ствольную артиллерию, наблюдательные посты и радиолокационные станции", - сказал журналистам командир подразделения РСЗО.
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безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российский военный рассказал о работе РСЗО на Запорожском направлении

Российские РСЗО на Запорожском направлении до 15 раз в день обстреливают позиции ВСУ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРабота артиллерийских расчетов в зоне спецоперации
Работа артиллерийских расчетов в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Работа артиллерийских расчетов в зоне спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости. Расчёты реактивных систем залпового огня Вооруженных сил России ежедневно до 15 раз обстреливают позиции украинских боевиков, рассказал журналистам командир подразделения РСЗО.
"В день от 10 до 15 выездов. Все зависит от противника. Мы поражаем миномётные секции, ствольную артиллерию, наблюдательные посты и радиолокационные станции", - сказал журналистам командир подразделения РСЗО.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
11 марта, 17:25
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 11.03.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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