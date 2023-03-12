https://ria.ru/20230312/spetsoperatsiya-1857320711.html

Танк Т-90М "Прорыв" поразил наблюдательный пункт ВСУ по разведданным

Танк Т-90М "Прорыв" поразил наблюдательный пункт ВСУ по разведданным - РИА Новости, 12.03.2023

Танк Т-90М "Прорыв" поразил наблюдательный пункт ВСУ по разведданным

Российские танкисты на Т-90М поразили украинский наблюдательный пункт, координаты которого были получены по разведданным, рассказал РИА Новости командир... РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T11:41

2023-03-12T11:41

2023-03-12T12:47

специальная военная операция на украине

безопасность

т-90м

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

западный военный округ (зво)

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ЛУГАНСК, 12 мар - РИА Новости. Российские танкисты на Т-90М поразили украинский наблюдательный пункт, координаты которого были получены по разведданным, рассказал РИА Новости командир танковой роты. "В данный момент мы отработали по наблюдательному пункту противника, координаты получили по разведданным", - рассказал командир танковой роты российской армии, выполняющий задачи спецоперации. "Для меня как для командира роты самое главное - сохранить жизни моего личного состава, данного экипажа", - добавил военнослужащий. В данный момент экипаж возвращается с боевой задачи в место ожидания. "Экипаж танка Т-90М "Прорыв" получил по разведданным координаты. Выдвинулись на огневую позицию, нанесли огневое поражение противнику по наблюдательному пункту", - сообщил корреспондент РИА Новости.

https://ria.ru/20230312/tank-1857315938.html

https://ria.ru/20230221/tank_t-90-1853530118.html

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Ольга Фомченкова

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Кадры атаки танка Т-90М "Прорыв" на украинский наблюдательный пункт Российские танкисты ЗВО на Т-90М «Прорыв» поразили украинский наблюдательный пункт. 2023-03-12T11:41 true PT2M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, т-90м, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, западный военный округ (зво)