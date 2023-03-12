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Танк Т-90М "Прорыв" поразил наблюдательный пункт ВСУ по разведданным - РИА Новости, 12.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:41 12.03.2023 (обновлено: 12:47 12.03.2023)
https://ria.ru/20230312/spetsoperatsiya-1857320711.html
Танк Т-90М "Прорыв" поразил наблюдательный пункт ВСУ по разведданным
Танк Т-90М "Прорыв" поразил наблюдательный пункт ВСУ по разведданным - РИА Новости, 12.03.2023
Танк Т-90М "Прорыв" поразил наблюдательный пункт ВСУ по разведданным
Российские танкисты на Т-90М поразили украинский наблюдательный пункт, координаты которого были получены по разведданным, рассказал РИА Новости командир... РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T11:41
2023-03-12T12:47
специальная военная операция на украине
безопасность
т-90м
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
западный военный округ (зво)
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ЛУГАНСК, 12 мар - РИА Новости. Российские танкисты на Т-90М поразили украинский наблюдательный пункт, координаты которого были получены по разведданным, рассказал РИА Новости командир танковой роты. "В данный момент мы отработали по наблюдательному пункту противника, координаты получили по разведданным", - рассказал командир танковой роты российской армии, выполняющий задачи спецоперации. "Для меня как для командира роты самое главное - сохранить жизни моего личного состава, данного экипажа", - добавил военнослужащий. В данный момент экипаж возвращается с боевой задачи в место ожидания. "Экипаж танка Т-90М "Прорыв" получил по разведданным координаты. Выдвинулись на огневую позицию, нанесли огневое поражение противнику по наблюдательному пункту", - сообщил корреспондент РИА Новости.
https://ria.ru/20230312/tank-1857315938.html
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Кадры атаки танка Т-90М "Прорыв" на украинский наблюдательный пункт
Российские танкисты ЗВО на Т-90М «Прорыв» поразили украинский наблюдательный пункт.
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безопасность, т-90м, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, западный военный округ (зво)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Т-90М, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Западный военный округ (ЗВО)
Танк Т-90М "Прорыв" поразил наблюдательный пункт ВСУ по разведданным

Российские танкисты наТ-90М поразили украинский наблюдательный пункт по разведданным

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ЛУГАНСК, 12 мар - РИА Новости. Российские танкисты на Т-90М поразили украинский наблюдательный пункт, координаты которого были получены по разведданным, рассказал РИА Новости командир танковой роты.
"В данный момент мы отработали по наблюдательному пункту противника, координаты получили по разведданным", - рассказал командир танковой роты российской армии, выполняющий задачи спецоперации.
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"Для меня как для командира роты самое главное - сохранить жизни моего личного состава, данного экипажа", - добавил военнослужащий.
В данный момент экипаж возвращается с боевой задачи в место ожидания.
"Экипаж танка Т-90М "Прорыв" получил по разведданным координаты. Выдвинулись на огневую позицию, нанесли огневое поражение противнику по наблюдательному пункту", - сообщил корреспондент РИА Новости.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьТ-90МВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФЗападный военный округ (ЗВО)
 
 
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