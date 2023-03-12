https://ria.ru/20230312/sobaki-1857286964.html

Кинолог рассказал, видят ли собаки сны

Кинолог рассказал, видят ли собаки сны - РИА Новости, 12.03.2023

Кинолог рассказал, видят ли собаки сны

Структура сна у собак похожа на человеческую, а во время фазы быстрого сна питомцы видят сны, в которых они, скорее всего, занимаются привычными для них вещами, РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T03:07

2023-03-12T03:07

2023-03-12T03:15

общество

владимир голубев (кинолог)

российская кинологическая федерация (ркф)

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Структура сна у собак похожа на человеческую, а во время фазы быстрого сна питомцы видят сны, в которых они, скорее всего, занимаются привычными для них вещами, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. "Ученые давно пришли к выводу, что млекопитающие тоже видят сны. У собак, как и у человека, похожи структуры сна: питомцы имеют фазу быстрого и глубокого сна. Все смешные подергивания лапами, скуление и другие движения как раз приходятся на фазу быстрого сна. Возможно, именно в этот момент питомец бежит за своей любимой игрушкой или выпрашивает кусочек лакомства у хозяина", - сказал Голубев. Он уточнил, что тот факт, что структура сна у собак похожа на человеческую, известен еще с 70-х годов прошлого века. Ученые, изучавшие электрическую активность мозга, выяснили, что собаки проводят 21% сна в дреме, в фазе быстрого сна -12% и 23% в глубокой фазе, рассказал кинолог. Обычно спустя 15-20 минут после того, как питомец прилег спать, дыхание собаки меняется на поверхностное, становятся заметны шевеления лап, случайное виляние хвостом и движения глаз. Именно в этот момент, по словам Голубева, питомцы переходят от спокойного сна к активным сновидениям. График бодрствования и сна зависит от возраста, темперамента и породы собаки, рассказал президент РКФ. Щенкам нужно больше сна, чем взрослым питомцам, кроме того щенки и молодые собаки любят проявлять активность в ночное время, отметил он. Из-за замедления метаболизма и того, что организм с возрастом требует больше времени на восстановление, пожилые питомцы в целом проявляют меньше активности. В среднем собаки спят примерно 70% ночного времени и 30% дневного. Щенкам нужно 16-18 часов сна, взрослой собаке - 14-16 часов, а престарелым, примерно, 17-18 часов. При этом изменение характера и продолжительности сна по мере взросления собаки Голубев назвал естественным процессом, не требующим вмешательства.

https://ria.ru/20230305/sobaki-1855914273.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, владимир голубев (кинолог), российская кинологическая федерация (ркф)