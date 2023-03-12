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В США рассказали, какую слабость Европы выявил украинский конфликт
В США рассказали, какую слабость Европы выявил украинский конфликт - РИА Новости, 12.03.2023
В США рассказали, какую слабость Европы выявил украинский конфликт
Украинский конфликт выявил слабость оборонной промышленности Европы и ее зависимость от США, пишет Foreign Affairs. РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T02:20
2023-03-12T02:20
2023-03-12T02:20
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Украинский конфликт выявил слабость оборонной промышленности Европы и ее зависимость от США, пишет Foreign Affairs.По их мнению, ответственность за "бесконечный застой" лежит практически на всем Западе — ЕС, США и НАТО. Из-за сложившейся обстановки некоторые аспекты оборонного комплекса претерпели изменения, однако, считают обозреватели, в них нет ничего революционного, так как основные трудности, с которыми сталкивалась европейская оборона, остались без внимания.Кроме того, ситуация, сообщили журналисты, только ухудшилась. Страны Запада отправили Украине огромное количество вооружения, из-за чего их собственные арсеналы опустели, ВПК Европы, как выяснилось, не подходит для перевооружения, а вооруженные силы, находившиеся до этого "не в лучшей форме", никак не прогрессировали. "Похоже, инициатива в проведении реформ и перемен, накопившаяся за последнюю декаду, исчезла", — резюмировали авторы.Помимо всего прочего, на оборонный комплекс Европы также оказывает давление влияние США. Американский ВПК получает выгоду, подписывая с ЕС контракты, из-за которых европейские комплексы ее теряют. Также авторы отметили, что совместная деятельность армий разных европейских стран представляет собой непростую задачу из-за использования ими военной техники разных образцов.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20230228/boepripasy-1854949911.html
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европа, сша, украина, евросоюз, нато, в мире
Европа, США, Украина, Евросоюз, НАТО, В мире
В США рассказали, какую слабость Европы выявил украинский конфликт
FA: конфликт на Украине выявил слабость европейского оборонного комплекса
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости.
Украинский конфликт выявил слабость оборонной промышленности Европы и ее зависимость от США, пишет Foreign Affairs
.
«
"Конфликт на Украине выявил ужасающее состояние европейской обороны. Последние два десятилетия Европа недостаточно инвестировала в армию, а те небольшие средства, что все же выделялись, имели целью создание гуманитарных, противоповстанческих и контртеррористических миссий вдали от дома", — заявили обозреватели издания Макс Брегманн и София Беш.
По их мнению, ответственность за "бесконечный застой" лежит практически на всем Западе — ЕС
, США
и НАТО
. Из-за сложившейся обстановки некоторые аспекты оборонного комплекса претерпели изменения, однако, считают обозреватели, в них нет ничего революционного, так как основные трудности, с которыми сталкивалась европейская оборона, остались без внимания.
Кроме того, ситуация, сообщили журналисты, только ухудшилась. Страны Запада отправили Украине огромное количество вооружения, из-за чего их собственные арсеналы опустели, ВПК Европы, как выяснилось, не подходит для перевооружения, а вооруженные силы, находившиеся до этого "не в лучшей форме", никак не прогрессировали.
Конфликт на Украине выявил недостатки американского ВПК, заявил Пентагон
"Похоже, инициатива в проведении реформ и перемен, накопившаяся за последнюю декаду, исчезла", — резюмировали авторы.
Помимо всего прочего, на оборонный комплекс Европы также оказывает давление влияние США. Американский ВПК получает выгоду, подписывая с ЕС контракты, из-за которых европейские комплексы ее теряют. Также авторы отметили, что совместная деятельность армий разных европейских стран представляет собой непростую задачу из-за использования ими военной техники разных образцов.
New York Times отметила упадок европейского ВПК
На фоне российской спецоперации на Украине США
и их союзники по НАТО
поддерживают Киев
поставками оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва
, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >> СМИ: ВПК США страдает от нехватки конкуренции и отсутствия потенциала роста