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В США рассказали, какую слабость Европы выявил украинский конфликт

В США рассказали, какую слабость Европы выявил украинский конфликт - РИА Новости, 12.03.2023

В США рассказали, какую слабость Европы выявил украинский конфликт

Украинский конфликт выявил слабость оборонной промышленности Европы и ее зависимость от США, пишет Foreign Affairs. РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T02:20

2023-03-12T02:20

2023-03-12T02:20

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Украинский конфликт выявил слабость оборонной промышленности Европы и ее зависимость от США, пишет Foreign Affairs.По их мнению, ответственность за "бесконечный застой" лежит практически на всем Западе — ЕС, США и НАТО. Из-за сложившейся обстановки некоторые аспекты оборонного комплекса претерпели изменения, однако, считают обозреватели, в них нет ничего революционного, так как основные трудности, с которыми сталкивалась европейская оборона, остались без внимания.Кроме того, ситуация, сообщили журналисты, только ухудшилась. Страны Запада отправили Украине огромное количество вооружения, из-за чего их собственные арсеналы опустели, ВПК Европы, как выяснилось, не подходит для перевооружения, а вооруженные силы, находившиеся до этого "не в лучшей форме", никак не прогрессировали. "Похоже, инициатива в проведении реформ и перемен, накопившаяся за последнюю декаду, исчезла", — резюмировали авторы.Помимо всего прочего, на оборонный комплекс Европы также оказывает давление влияние США. Американский ВПК получает выгоду, подписывая с ЕС контракты, из-за которых европейские комплексы ее теряют. Также авторы отметили, что совместная деятельность армий разных европейских стран представляет собой непростую задачу из-за использования ими военной техники разных образцов.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230228/boepripasy-1854949911.html

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европа, сша, украина, евросоюз, нато, в мире