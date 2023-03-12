https://ria.ru/20230312/siriya-1857407557.html
Два израильских истребителя нанесли ракетный удар по Сирии
Два израильских истребителя нанесли ракетный удар по Сирии - РИА Новости, 12.03.2023
Два израильских истребителя нанесли ракетный удар по Сирии
Два истребителя ВВС Израиля нанесли ракетный удар по Сирии, повреждены здания научно-исследовательских центров, погибли три человека, сообщил на брифинге... РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T22:07
2023-03-12T22:07
2023-03-12T22:08
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Два истребителя ВВС Израиля нанесли ракетный удар по Сирии, повреждены здания научно-исследовательских центров, погибли три человека, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике контр-адмирал Олег Гуринов."12 марта с 07.14 до 07.23 два тактических истребителя F-16 ВВС Израиля из северной части Ливана нанесли ракетный удар, вследствие которого в населенных пунктах Масьяф и Сафсафа, повреждены здания научно-исследовательских центров", - сказал Гуринов.По данным сирийской стороны, погибло три человека, добавил он на брифинге.
https://ria.ru/20230312/siriya-1857321842.html
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в мире, сирия, израиль, ливан, f-16
В мире, Сирия, Израиль, Ливан, F-16
Два израильских истребителя нанесли ракетный удар по Сирии
Два истребителя ВВС Израиля нанесли ракетный удар по Сирии, три человека погибли