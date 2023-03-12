https://ria.ru/20230312/shtraf-1857366741.html
Треш-стримеров могут начать наказывать по УК, заявили в Госдуме
Треш-стримеров могут начать наказывать по УК, заявили в Госдуме - РИА Новости, 12.03.2023
Треш-стримеров могут начать наказывать по УК, заявили в Госдуме
Треш-стримеров могут начать наказывать по УК и штрафовать до миллиона рублей (юрлица), сообщили РИА Новости в пресс-службе главы думского комитета по молодежной РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T17:09
2023-03-12T17:09
2023-03-12T17:09
россия
общество
артем метелев (депутат)
госдума рф
единая россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Треш-стримеров могут начать наказывать по УК и штрафовать до миллиона рублей (юрлица), сообщили РИА Новости в пресс-службе главы думского комитета по молодежной политике Артема Метелева ("Единая Россия"). "Изменения планируется внести в Уголовный кодекс РФ, наказание будет предусмотрено за распространение в интернете фото и видеоматериалов с изображением издевательств и сцен жестокости в корыстных или хулиганских целях. Внесение изменений в КоАП в части ужесточения наказания за распространение фото- или видеоматериалов с изображением деяний, совершенных с особой жестокостью либо издевательствами, влечет наложение штрафа в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей с конфискацией оборудования, на юридических лиц – от пятисот тысяч до одного миллиона рублей с конфискацией оборудования для изготовления материалов", - сообщили в пресс-службе. Кроме того, поправки коснутся отдельных законодательных актов, в том числе закона "О средствах массовой информации", "будет запрещено распространять в СМИ информацию о включенных в реестр нарушителей и произведенных ими материалов", также в закон "О связи" предложена поправка по прекращению оказания услуг связи абоненту, включенном в реестр, отметили в пресс-службе. "Законопроект предлагает несколько решений насчет треш-стримеров, первое – признать онлайн-трансляцию отягчающим обстоятельством. Если человек, совершая преступление, стремится еще и достичь максимального охвата зрителей, он увеличивает и причиненный урон, соответственно, наказание тоже должно быть строже", - приводит слова Метелева его пресс-служба. Второе решение - о кратном повышении штрафов за треш-стриминг, в случае повторных нарушений, отметил депутат. Третье решение подразумевает появление у государства инструментария по лишению нарушителей доступа к интернету по решению суда, вести этот реестр нарушителей мог бы Роскомнадзор, отметил Метелев.
https://ria.ru/20220317/sledstvie-1778619819.html
https://ria.ru/20230125/blogery-1847265558.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, артем метелев (депутат), госдума рф, единая россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Россия, Общество, Артем Метелев (депутат), Госдума РФ, Единая Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Треш-стримеров могут начать наказывать по УК, заявили в Госдуме
В Госдуме заявили, что треш-стримеров могут начать штрафовать на сумму до миллиона рублей
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Треш-стримеров могут начать наказывать по УК и штрафовать до миллиона рублей (юрлица), сообщили РИА Новости в пресс-службе главы думского комитета по молодежной политике Артема Метелева ("Единая Россия").
"Изменения планируется внести в Уголовный кодекс РФ
, наказание будет предусмотрено за распространение в интернете фото и видеоматериалов с изображением издевательств и сцен жестокости в корыстных или хулиганских целях. Внесение изменений в КоАП в части ужесточения наказания за распространение фото- или видеоматериалов с изображением деяний, совершенных с особой жестокостью либо издевательствами, влечет наложение штрафа в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей с конфискацией оборудования, на юридических лиц – от пятисот тысяч до одного миллиона рублей с конфискацией оборудования для изготовления материалов", - сообщили в пресс-службе.
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Кроме того, поправки коснутся отдельных законодательных актов, в том числе закона "О средствах массовой информации", "будет запрещено распространять в СМИ информацию о включенных в реестр нарушителей и произведенных ими материалов", также в закон "О связи" предложена поправка по прекращению оказания услуг связи абоненту, включенном в реестр, отметили в пресс-службе.
"Законопроект предлагает несколько решений насчет треш-стримеров, первое – признать онлайн-трансляцию отягчающим обстоятельством. Если человек, совершая преступление, стремится еще и достичь максимального охвата зрителей, он увеличивает и причиненный урон, соответственно, наказание тоже должно быть строже", - приводит слова Метелева его пресс-служба.
Второе решение - о кратном повышении штрафов за треш-стриминг, в случае повторных нарушений, отметил депутат.
Третье решение подразумевает появление у государства инструментария по лишению нарушителей доступа к интернету по решению суда, вести этот реестр нарушителей мог бы Роскомнадзор
, отметил Метелев.
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