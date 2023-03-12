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Сенатор назвал предложение Украины переименовать Россию диагнозом - РИА Новости, 12.03.2023
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12:30 12.03.2023
https://ria.ru/20230312/senator-1857326576.html
Сенатор назвал предложение Украины переименовать Россию диагнозом
Сенатор назвал предложение Украины переименовать Россию диагнозом - РИА Новости, 12.03.2023
Сенатор назвал предложение Украины переименовать Россию диагнозом
Украинские выдумки вроде переименования РФ в "Московию" указывают на "диагноз" киевских пропагандистов, считает глава международного комитета СФ Григорий... РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T12:30
2023-03-12T12:30
россия
украина
григорий карасин
владимир зеленский
денис шмыгаль
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Украинские выдумки вроде переименования РФ в "Московию" указывают на "диагноз" киевских пропагандистов, считает глава международного комитета СФ Григорий Карасин. Ранее Владимир Зеленский поручил премьер-министру Украины Денису Шмыгалю "тщательно проработать" возможность переименования России в Московию. "Прогрессирующее слабоумие киевских пропагандистов вызывает серьёзную озабоченность. Придумки типа "московии" указывают на диагноз. Так может дойти до матерщины!", - написал он в своем телеграм-канале.
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россия, украина, григорий карасин, владимир зеленский, денис шмыгаль
Россия, Украина, Григорий Карасин, Владимир Зеленский, Денис Шмыгаль
Сенатор назвал предложение Украины переименовать Россию диагнозом

Сенатор Карасин назвал предложение Украины переименовать Россию в Московию диагнозом

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Украинские выдумки вроде переименования РФ в "Московию" указывают на "диагноз" киевских пропагандистов, считает глава международного комитета СФ Григорий Карасин.
Ранее Владимир Зеленский поручил премьер-министру Украины Денису Шмыгалю "тщательно проработать" возможность переименования России в Московию.
"Прогрессирующее слабоумие киевских пропагандистов вызывает серьёзную озабоченность. Придумки типа "московии" указывают на диагноз. Так может дойти до матерщины!", - написал он в своем телеграм-канале.
Карин Жан-Пьер - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
Пресс-секретарь Белого дома переименовала Россию
3 марта, 23:06
 
РоссияУкраинаГригорий КарасинВладимир ЗеленскийДенис Шмыгаль
 
 
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