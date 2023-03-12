https://ria.ru/20230312/senator-1857326576.html
Сенатор назвал предложение Украины переименовать Россию диагнозом
Сенатор назвал предложение Украины переименовать Россию диагнозом - РИА Новости, 12.03.2023
Сенатор назвал предложение Украины переименовать Россию диагнозом
Украинские выдумки вроде переименования РФ в "Московию" указывают на "диагноз" киевских пропагандистов, считает глава международного комитета СФ Григорий... РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T12:30
2023-03-12T12:30
2023-03-12T12:30
россия
украина
григорий карасин
владимир зеленский
денис шмыгаль
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Украинские выдумки вроде переименования РФ в "Московию" указывают на "диагноз" киевских пропагандистов, считает глава международного комитета СФ Григорий Карасин. Ранее Владимир Зеленский поручил премьер-министру Украины Денису Шмыгалю "тщательно проработать" возможность переименования России в Московию. "Прогрессирующее слабоумие киевских пропагандистов вызывает серьёзную озабоченность. Придумки типа "московии" указывают на диагноз. Так может дойти до матерщины!", - написал он в своем телеграм-канале.
https://ria.ru/20230303/ssha-1855775275.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, григорий карасин, владимир зеленский, денис шмыгаль
Россия, Украина, Григорий Карасин, Владимир Зеленский, Денис Шмыгаль
Сенатор назвал предложение Украины переименовать Россию диагнозом
Сенатор Карасин назвал предложение Украины переименовать Россию в Московию диагнозом