https://ria.ru/20230312/senator-1857326576.html

Сенатор назвал предложение Украины переименовать Россию диагнозом

Сенатор назвал предложение Украины переименовать Россию диагнозом - РИА Новости, 12.03.2023

Сенатор назвал предложение Украины переименовать Россию диагнозом

Украинские выдумки вроде переименования РФ в "Московию" указывают на "диагноз" киевских пропагандистов, считает глава международного комитета СФ Григорий... РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T12:30

2023-03-12T12:30

2023-03-12T12:30

россия

украина

григорий карасин

владимир зеленский

денис шмыгаль

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Украинские выдумки вроде переименования РФ в "Московию" указывают на "диагноз" киевских пропагандистов, считает глава международного комитета СФ Григорий Карасин. Ранее Владимир Зеленский поручил премьер-министру Украины Денису Шмыгалю "тщательно проработать" возможность переименования России в Московию. "Прогрессирующее слабоумие киевских пропагандистов вызывает серьёзную озабоченность. Придумки типа "московии" указывают на диагноз. Так может дойти до матерщины!", - написал он в своем телеграм-канале.

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украина

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, украина, григорий карасин, владимир зеленский, денис шмыгаль