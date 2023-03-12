https://ria.ru/20230312/sboy-1857386220.html

Пользователи сервиса "Самокат" столкнулись со сбоем в его работе

Пользователи сервиса "Самокат" столкнулись со сбоем в его работе - РИА Новости, 12.03.2023

Пользователи сервиса "Самокат" столкнулись со сбоем в его работе

Ряд пользователей сервиса экспресс-доставки "Самокат" испытывают сложности при попытке воспользоваться приложением, убедился корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T19:07

2023-03-12T19:07

2023-03-12T19:07

технологии

россия

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Ряд пользователей сервиса экспресс-доставки "Самокат" испытывают сложности при попытке воспользоваться приложением, убедился корреспондент РИА Новости. Так, при его запуске появляется оповещение: "Минутку. Сейчас кое-что починим и все вернём". Вместе с тем возможность заказать недоступна. "Специалисты сервиса уже работают над восстановлением доступа к приложению. Скоро "Самокат" будет доступен в штатном режиме", - сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса.

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2023

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технологии, россия