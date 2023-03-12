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Пользователи сервиса "Самокат" столкнулись со сбоем в его работе - РИА Новости, 12.03.2023
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19:07 12.03.2023
https://ria.ru/20230312/sboy-1857386220.html
Пользователи сервиса "Самокат" столкнулись со сбоем в его работе
Пользователи сервиса "Самокат" столкнулись со сбоем в его работе - РИА Новости, 12.03.2023
Пользователи сервиса "Самокат" столкнулись со сбоем в его работе
Ряд пользователей сервиса экспресс-доставки "Самокат" испытывают сложности при попытке воспользоваться приложением, убедился корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T19:07
2023-03-12T19:07
технологии
россия
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Ряд пользователей сервиса экспресс-доставки "Самокат" испытывают сложности при попытке воспользоваться приложением, убедился корреспондент РИА Новости. Так, при его запуске появляется оповещение: "Минутку. Сейчас кое-что починим и все вернём". Вместе с тем возможность заказать недоступна. "Специалисты сервиса уже работают над восстановлением доступа к приложению. Скоро "Самокат" будет доступен в штатном режиме", - сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса.
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технологии, россия
Технологии, Россия
Пользователи сервиса "Самокат" столкнулись со сбоем в его работе

Пользователи сервиса доставки "Самокат" столкнулись со сбоем в работе приложения

© Fotolia / Geza FarkasМолодой человек переписывается в телефоне
Молодой человек переписывается в телефоне - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
© Fotolia / Geza Farkas
Молодой человек переписывается в телефоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Ряд пользователей сервиса экспресс-доставки "Самокат" испытывают сложности при попытке воспользоваться приложением, убедился корреспондент РИА Новости.
Так, при его запуске появляется оповещение: "Минутку. Сейчас кое-что починим и все вернём". Вместе с тем возможность заказать недоступна.
"Специалисты сервиса уже работают над восстановлением доступа к приложению. Скоро "Самокат" будет доступен в штатном режиме", - сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса.
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
Пользователи Twitter сообщили о сбоях в работе соцсети
11 марта, 01:46
 
ТехнологииРоссия
 
 
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