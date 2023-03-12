https://ria.ru/20230312/sanktsii-1857307419.html

Антироссийские санкции повлияли на бедные страны, заявил посол Судана

Антироссийские санкции повлияли на бедные страны, заявил посол Судана - РИА Новости, 12.03.2023

Антироссийские санкции повлияли на бедные страны, заявил посол Судана

Введение санкций против России повлияло на бедные страны, заявил в интервью РИА Новости посол Судана в Москве Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сирраджа. РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T10:02

2023-03-12T10:02

2023-03-12T16:30

специальная военная операция на украине

экономика

россия

судан

украина

санкции

санкции в отношении россии

реакция на санкции

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Введение санкций против России повлияло на бедные страны, заявил в интервью РИА Новости посол Судана в Москве Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сирраджа. "Введение односторонних санкций может привести к негативному эффекту, а введение санкций против России может повлиять и на другие страны, создать ситуацию, в которой могут быть задеты другие страны", — сказал он. Дипломат напомнил, что Судан долгое время оставался под санкциями, что негативно сказалось на благосостоянии общества. По его мнению, для ввода ограничительных мер нужны определенные критерии, а решение о них следует принимать при участии международной организации, например ООН. "Я не думаю, что это эффективный инструмент, и это не то, что могло бы решить какие-то проблемы. Даже говоря о зерновой сделке, о доставке удобрений нуждающимся странам, — санкции оказывают негативный эффект не только на Россию, но и на нуждающиеся страны", — заключил посол. После начала российской спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Однако желаемого результата это не принесло, а российская экономика, как отмечал президент Владимир Путин, оказалась гораздо прочнее, чем рассчитывали западные страны. Ограничения против России спровоцировали рост цен, энергетический кризис, закрытие предприятий в самих США и Европе, и там уже не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.Читайте полный текст интервью Мохаммеда Сирраджи >>

https://ria.ru/20230127/sanktsii-1847865439.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, судан, украина, санкции, санкции в отношении россии, реакция на санкции