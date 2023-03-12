https://ria.ru/20230312/samokat-1857406667.html

Сервис "Самокат" возобновил работу после сбоя

Сервис "Самокат" возобновил работу после сбоя - РИА Новости, 12.03.2023

Сервис "Самокат" возобновил работу после сбоя

Сервис экспресс-доставки "Самокат" возобновил работу после сбоя, убедился корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T22:01

2023-03-12T22:01

2023-03-12T22:01

общество

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Сервис экспресс-доставки "Самокат" возобновил работу после сбоя, убедился корреспондент РИА Новости. Так, приложение вновь функционирует как прежде, предоставляя пользователям возможность совершить покупки. Эту информацию подтвердили и в пресс-службе. "Самокат" доступен для заказов", - подчеркнули там. Ранее в воскресенье сервис столкнулся с кратковременным сбоем в работе. Тогда в компании заверили, что специалисты уже работают над восстановлением.

https://ria.ru/20230309/yandeks-1856782969.html

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2023

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общество