https://ria.ru/20230312/samokat-1857406667.html
Сервис "Самокат" возобновил работу после сбоя
Сервис "Самокат" возобновил работу после сбоя - РИА Новости, 12.03.2023
Сервис "Самокат" возобновил работу после сбоя
Сервис экспресс-доставки "Самокат" возобновил работу после сбоя, убедился корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T22:01
2023-03-12T22:01
2023-03-12T22:01
общество
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Сервис экспресс-доставки "Самокат" возобновил работу после сбоя, убедился корреспондент РИА Новости. Так, приложение вновь функционирует как прежде, предоставляя пользователям возможность совершить покупки. Эту информацию подтвердили и в пресс-службе. "Самокат" доступен для заказов", - подчеркнули там. Ранее в воскресенье сервис столкнулся с кратковременным сбоем в работе. Тогда в компании заверили, что специалисты уже работают над восстановлением.
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общество
Сервис "Самокат" возобновил работу после сбоя
Сервис экспресс-доставки "Самокат" возобновил работу после сбоя
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Сервис экспресс-доставки "Самокат" возобновил работу после сбоя, убедился корреспондент РИА Новости.
Так, приложение вновь функционирует как прежде, предоставляя пользователям возможность совершить покупки. Эту информацию подтвердили и в пресс-службе. "Самокат" доступен для заказов", - подчеркнули там.
Ранее в воскресенье сервис столкнулся с кратковременным сбоем в работе. Тогда в компании заверили, что специалисты уже работают над восстановлением.
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