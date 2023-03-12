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Минск собирается создать с Москвой принципы работы объединенного рынка газа - РИА Новости, 12.03.2023
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22:23 12.03.2023 (обновлено: 22:40 12.03.2023)
https://ria.ru/20230312/rynok-1857408979.html
Минск собирается создать с Москвой принципы работы объединенного рынка газа
Минск собирается создать с Москвой принципы работы объединенного рынка газа - РИА Новости, 12.03.2023
Минск собирается создать с Москвой принципы работы объединенного рынка газа
Белоруссия намерена в текущем году выработать с российской стороной принципы формирования и функционирования объединенного рынка газа, сообщил министр... РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T22:23
2023-03-12T22:40
союзное государство
экономика
россия
белоруссия
минск
владимир путин
белорусская аэс
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МИНСК, 12 мар – РИА Новости. Белоруссия намерена в текущем году выработать с российской стороной принципы формирования и функционирования объединенного рынка газа, сообщил министр энергетики республики Виктор Каранкевич. "Сейчас у нас задача – обеспечить реализацию третьего блока мероприятий (союзной программы в энергетике – ред.). Это – формирование принципов объединённого рынка газа Союзного государства. Это будет правовой основой, дальнейшим толчком в выстраивании работы и на объединенном рынке электрической энергии Союзного государства. Но самая главная задача – это сближение условий для субъектов хозяйствования двух стран. Мы ставим задачу эти принципы обсудить и вынести на рассмотрение глав правительств для их одобрения и дальнейшего вынесения на уровень глав государств", - сказал министр в интервью телеканалу "Беларусь 1". Отвечая на вопрос, будет ли эта работа сделана в этом году, Каранкевич сказал, что "мы в любом случае ставим себе такую задачу". Глава минэнерго Белоруссии отметил, что союзная программа по атомной энергетике уже полностью выполнена: подписано межправительственное соглашение о транспортировке радиоактивных материалов, обращении с отработавшим ядерным топливом БелАЭС. Он также напомнил, что в конце февраля сторонами подписано соглашение о цене на российский газ для Минска на 2023-2025 годы. Белоруссия и Россия реализуют три союзных программы по углублению сотрудничества в сфере энергетики: по сотрудничеству в области атомной энергетики, формированию объединенных рынков газа и электроэнергии. В соответствии с союзной программой объединенный рынок электрической энергии Союзного государства заработает с 1 января 2024 года посредством торговли между уполномоченными организациями, а с 1 января 2027 года предусмотрен переход к более глубокой интеграции в электроэнергетической сфере. Ранее президент России Владимир Путин говорил, что до 1 декабря 2023 года будет подписан документ о создании объединенного рынка газа России и Белоруссии. В ноябре 2021 года в формате видеоконференции прошло заседание Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России, был подписан декрет об основных направлениях реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы. Документ утверждает 28 союзных программ по углублению экономической интеграции двух стран.
https://ria.ru/20230228/gaz-1854947093.html
https://ria.ru/20230227/belorussiya-1854577778.html
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экономика, россия, белоруссия, минск, владимир путин, белорусская аэс
Союзное государство, Экономика, Россия, Белоруссия, Минск, Владимир Путин, Белорусская АЭС
Минск собирается создать с Москвой принципы работы объединенного рынка газа

Каранкевич: Минск собирается создать с Москвой принципы работы объединенного рынка газа

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкФлаги России и Белоруссии
Флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
© РИА Новости / Виктор Толочко
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МИНСК, 12 мар – РИА Новости. Белоруссия намерена в текущем году выработать с российской стороной принципы формирования и функционирования объединенного рынка газа, сообщил министр энергетики республики Виктор Каранкевич.
"Сейчас у нас задача – обеспечить реализацию третьего блока мероприятий (союзной программы в энергетике – ред.). Это – формирование принципов объединённого рынка газа Союзного государства. Это будет правовой основой, дальнейшим толчком в выстраивании работы и на объединенном рынке электрической энергии Союзного государства. Но самая главная задача – это сближение условий для субъектов хозяйствования двух стран. Мы ставим задачу эти принципы обсудить и вынести на рассмотрение глав правительств для их одобрения и дальнейшего вынесения на уровень глав государств", - сказал министр в интервью телеканалу "Беларусь 1".
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Отвечая на вопрос, будет ли эта работа сделана в этом году, Каранкевич сказал, что "мы в любом случае ставим себе такую задачу".
Глава минэнерго Белоруссии отметил, что союзная программа по атомной энергетике уже полностью выполнена: подписано межправительственное соглашение о транспортировке радиоактивных материалов, обращении с отработавшим ядерным топливом БелАЭС. Он также напомнил, что в конце февраля сторонами подписано соглашение о цене на российский газ для Минска на 2023-2025 годы.
Белоруссия и Россия реализуют три союзных программы по углублению сотрудничества в сфере энергетики: по сотрудничеству в области атомной энергетики, формированию объединенных рынков газа и электроэнергии. В соответствии с союзной программой объединенный рынок электрической энергии Союзного государства заработает с 1 января 2024 года посредством торговли между уполномоченными организациями, а с 1 января 2027 года предусмотрен переход к более глубокой интеграции в электроэнергетической сфере. Ранее президент России Владимир Путин говорил, что до 1 декабря 2023 года будет подписан документ о создании объединенного рынка газа России и Белоруссии.
В ноябре 2021 года в формате видеоконференции прошло заседание Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России, был подписан декрет об основных направлениях реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы. Документ утверждает 28 союзных программ по углублению экономической интеграции двух стран.
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