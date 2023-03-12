https://ria.ru/20230312/rynok-1857408979.html

Минск собирается создать с Москвой принципы работы объединенного рынка газа

Минск собирается создать с Москвой принципы работы объединенного рынка газа - РИА Новости, 12.03.2023

Минск собирается создать с Москвой принципы работы объединенного рынка газа

Белоруссия намерена в текущем году выработать с российской стороной принципы формирования и функционирования объединенного рынка газа, сообщил министр... РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T22:23

2023-03-12T22:23

2023-03-12T22:40

союзное государство

экономика

россия

белоруссия

минск

владимир путин

белорусская аэс

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МИНСК, 12 мар – РИА Новости. Белоруссия намерена в текущем году выработать с российской стороной принципы формирования и функционирования объединенного рынка газа, сообщил министр энергетики республики Виктор Каранкевич. "Сейчас у нас задача – обеспечить реализацию третьего блока мероприятий (союзной программы в энергетике – ред.). Это – формирование принципов объединённого рынка газа Союзного государства. Это будет правовой основой, дальнейшим толчком в выстраивании работы и на объединенном рынке электрической энергии Союзного государства. Но самая главная задача – это сближение условий для субъектов хозяйствования двух стран. Мы ставим задачу эти принципы обсудить и вынести на рассмотрение глав правительств для их одобрения и дальнейшего вынесения на уровень глав государств", - сказал министр в интервью телеканалу "Беларусь 1". Отвечая на вопрос, будет ли эта работа сделана в этом году, Каранкевич сказал, что "мы в любом случае ставим себе такую задачу". Глава минэнерго Белоруссии отметил, что союзная программа по атомной энергетике уже полностью выполнена: подписано межправительственное соглашение о транспортировке радиоактивных материалов, обращении с отработавшим ядерным топливом БелАЭС. Он также напомнил, что в конце февраля сторонами подписано соглашение о цене на российский газ для Минска на 2023-2025 годы. Белоруссия и Россия реализуют три союзных программы по углублению сотрудничества в сфере энергетики: по сотрудничеству в области атомной энергетики, формированию объединенных рынков газа и электроэнергии. В соответствии с союзной программой объединенный рынок электрической энергии Союзного государства заработает с 1 января 2024 года посредством торговли между уполномоченными организациями, а с 1 января 2027 года предусмотрен переход к более глубокой интеграции в электроэнергетической сфере. Ранее президент России Владимир Путин говорил, что до 1 декабря 2023 года будет подписан документ о создании объединенного рынка газа России и Белоруссии. В ноябре 2021 года в формате видеоконференции прошло заседание Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России, был подписан декрет об основных направлениях реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы. Документ утверждает 28 союзных программ по углублению экономической интеграции двух стран.

https://ria.ru/20230228/gaz-1854947093.html

https://ria.ru/20230227/belorussiya-1854577778.html

россия

белоруссия

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экономика, россия, белоруссия, минск, владимир путин, белорусская аэс