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Сенат Франции проголосовал за пенсионную реформу, вызвавшую протесты - РИА Новости, 12.03.2023
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01:54 12.03.2023 (обновлено: 02:14 12.03.2023)
https://ria.ru/20230312/reforma-1857285255.html
Сенат Франции проголосовал за пенсионную реформу, вызвавшую протесты
Сенат Франции проголосовал за пенсионную реформу, вызвавшую протесты - РИА Новости, 12.03.2023
Сенат Франции проголосовал за пенсионную реформу, вызвавшую протесты
Сенат Франции принял пенсионную реформу, которая вызвала протесты по всей стране, передает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T01:54
2023-03-12T02:14
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франция
элизабет борн
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Сенат Франции принял пенсионную реформу, которая вызвала протесты по всей стране, передает агентство Франс Пресс."Сенат Франции принял спорную пенсионную реформу", - говорится в сообщении агентства.Как отмечает агентство, реформа была приняла 195 голосами за и 112 против.В субботу по всей Франции прошла седьмая общенациональная забастовка против проекта пенсионной реформы. По всей стране в этот день были запланированы порядка 230 протестных акций.Премьер-министр Франции Элизабет Борн 10 января представила законопроект, предполагающий повышение пенсионного возраста и отмену "специальных" режимов для ряда трудных профессий. По ее словам, власти начнут повышать пенсионный возраст на три месяца в год с 1 сентября 2023 года. Таким образом, к 2030 году он достигнет 64 лет.
https://ria.ru/20230311/protest-1857269862.html
https://ria.ru/20230308/musor-1856591902.html
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в мире, франция, элизабет борн
В мире, Франция, Элизабет Борн
Сенат Франции проголосовал за пенсионную реформу, вызвавшую протесты

Франс Пресс: сенат Франции проголосовал за принятие пенсионной реформы, вызвавшей протесты

© РИА Новости / Евгений Полойко | Перейти в медиабанкПротесты против пенсионной реформы продолжаются в Париже
Протесты против пенсионной реформы продолжаются в Париже - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
© РИА Новости / Евгений Полойко
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Протесты против пенсионной реформы продолжаются в Париже. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Сенат Франции принял пенсионную реформу, которая вызвала протесты по всей стране, передает агентство Франс Пресс.
"Сенат Франции принял спорную пенсионную реформу", - говорится в сообщении агентства.
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Во Франции в манифестациях приняли участие более 300 тысяч человек
Вчера, 21:08
Как отмечает агентство, реформа была приняла 195 голосами за и 112 против.
В субботу по всей Франции прошла седьмая общенациональная забастовка против проекта пенсионной реформы. По всей стране в этот день были запланированы порядка 230 протестных акций.
Премьер-министр Франции Элизабет Борн 10 января представила законопроект, предполагающий повышение пенсионного возраста и отмену "специальных" режимов для ряда трудных профессий. По ее словам, власти начнут повышать пенсионный возраст на три месяца в год с 1 сентября 2023 года. Таким образом, к 2030 году он достигнет 64 лет.
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