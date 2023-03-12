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Российские системы ПВО сбили два украинских вертолета Ми-8 - РИА Новости, 12.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:15 12.03.2023 (обновлено: 16:27 12.03.2023)
https://ria.ru/20230312/pvo-1857348626.html
Российские системы ПВО сбили два украинских вертолета Ми-8
Российские системы ПВО сбили два украинских вертолета Ми-8 - РИА Новости, 12.03.2023
Российские системы ПВО сбили два украинских вертолета Ми-8
Российские системы ПВО сбили два украинских военных вертолета Ми-8, а также семь снарядов РСЗО, сообщило Министерство обороны в Telegram-канале. РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T15:15
2023-03-12T16:27
специальная военная операция на украине
россия
ми-8 амтш
безопасность
запорожская область
харьковская область
владимир путин
украина
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Российские системы ПВО сбили два украинских военных вертолета Ми-8, а также семь снарядов РСЗО, сообщило Министерство обороны в Telegram-канале."Средствами противовоздушной обороны в районах населенных пунктов Темировка Запорожской области и Двуречная Харьковской области сбиты два вертолета Ми-8 воздушных сил Украины. Кроме того, перехвачено семь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган", а также уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат в районе населенного пункта Червоный Маяк Херсонской области", — говорится в заявлении.Всего с начала спецоперации на Украине российские войска уничтожили:С 24 февраля 2022 года проходит военная спецоперация на Украине. По словам президента Владимира Путина, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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россия, ми-8 амтш, безопасность, запорожская область, харьковская область, владимир путин, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Ми-8 АМТШ, Безопасность, Запорожская область, Харьковская область, Владимир Путин, Украина
Российские системы ПВО сбили два украинских вертолета Ми-8

Российские ПВО сбили два украинских вертолета Ми-8 в Запорожской и Харьковской областях

© РИА Новости / Виталий ТимкивПусковая и пуско-заряжающая установка в составе зенитно-ракетной системы (ЗРС)
Пусковая и пуско-заряжающая установка в составе зенитно-ракетной системы (ЗРС) - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Пусковая и пуско-заряжающая установка в составе зенитно-ракетной системы (ЗРС). Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Российские системы ПВО сбили два украинских военных вертолета Ми-8, а также семь снарядов РСЗО, сообщило Министерство обороны в Telegram-канале.
"Средствами противовоздушной обороны в районах населенных пунктов Темировка Запорожской области и Двуречная Харьковской области сбиты два вертолета Ми-8 воздушных сил Украины. Кроме того, перехвачено семь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган", а также уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат в районе населенного пункта Червоный Маяк Херсонской области", — говорится в заявлении.
Всего с начала спецоперации на Украине российские войска уничтожили:
  • 400 украинских военных самолетов;
  • 220 вертолетов;
  • 3 385 беспилотников;
  • 411 зенитных ракетных комплексов;
  • 8 275 танков и других боевых бронированных машин;
  • более тысячи боевых машин реактивных систем залпового огня;
  • 4 326 орудий полевой артиллерии и минометов;
  • 8 879 единиц специальной военной автомобильной техники.
С 24 февраля 2022 года проходит военная спецоперация на Украине. По словам президента Владимира Путина, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
11 марта, 17:25
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 11.03.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияМи-8 АМТШБезопасностьЗапорожская областьХарьковская областьВладимир ПутинУкраина
 
 
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