Российские системы ПВО сбили два украинских вертолета Ми-8
Российские ПВО сбили два украинских вертолета Ми-8 в Запорожской и Харьковской областях
© РИА Новости / Виталий ТимкивПусковая и пуско-заряжающая установка в составе зенитно-ракетной системы (ЗРС)
Пусковая и пуско-заряжающая установка в составе зенитно-ракетной системы (ЗРС). Архивное фото
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Российские системы ПВО сбили два украинских военных вертолета Ми-8, а также семь снарядов РСЗО, сообщило Министерство обороны в Telegram-канале.
"Средствами противовоздушной обороны в районах населенных пунктов Темировка Запорожской области и Двуречная Харьковской области сбиты два вертолета Ми-8 воздушных сил Украины. Кроме того, перехвачено семь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган", а также уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат в районе населенного пункта Червоный Маяк Херсонской области", — говорится в заявлении.
Всего с начала спецоперации на Украине российские войска уничтожили:
- 400 украинских военных самолетов;
- 220 вертолетов;
- 3 385 беспилотников;
- 411 зенитных ракетных комплексов;
- 8 275 танков и других боевых бронированных машин;
- более тысячи боевых машин реактивных систем залпового огня;
- 4 326 орудий полевой артиллерии и минометов;
- 8 879 единиц специальной военной автомобильной техники.
С 24 февраля 2022 года проходит военная спецоперация на Украине. По словам президента Владимира Путина, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.