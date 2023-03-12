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Российские системы ПВО сбили два украинских вертолета Ми-8

Российские системы ПВО сбили два украинских вертолета Ми-8 - РИА Новости, 12.03.2023

Российские системы ПВО сбили два украинских вертолета Ми-8

Российские системы ПВО сбили два украинских военных вертолета Ми-8, а также семь снарядов РСЗО, сообщило Министерство обороны в Telegram-канале. РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T15:15

2023-03-12T15:15

2023-03-12T16:27

специальная военная операция на украине

россия

ми-8 амтш

безопасность

запорожская область

харьковская область

владимир путин

украина

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Российские системы ПВО сбили два украинских военных вертолета Ми-8, а также семь снарядов РСЗО, сообщило Министерство обороны в Telegram-канале."Средствами противовоздушной обороны в районах населенных пунктов Темировка Запорожской области и Двуречная Харьковской области сбиты два вертолета Ми-8 воздушных сил Украины. Кроме того, перехвачено семь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган", а также уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат в районе населенного пункта Червоный Маяк Херсонской области", — говорится в заявлении.Всего с начала спецоперации на Украине российские войска уничтожили:С 24 февраля 2022 года проходит военная спецоперация на Украине. По словам президента Владимира Путина, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

россия

запорожская область

харьковская область

украина

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россия, ми-8 амтш, безопасность, запорожская область, харьковская область, владимир путин, украина