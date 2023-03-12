https://ria.ru/20230312/putin-1857338989.html
Путин может принять участие в мероприятиях в честь воссоединения с Крымом
Путин может принять участие в мероприятиях в честь воссоединения с Крымом - РИА Новости, 12.03.2023
Путин может принять участие в мероприятиях в честь воссоединения с Крымом
Президент России Владимир Путин на неделе посетит один из регионов, проведет оперативное совещание с членами Совбеза РФ, может принять участие в мероприятиях по РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T14:09
2023-03-12T14:09
2023-03-12T14:31
россия
политика
владимир путин
павел зарубин
генеральная прокуратура рф
российский союз промышленников и предпринимателей
республика крым
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на неделе посетит один из регионов, проведет оперативное совещание с членами Совбеза РФ, может принять участие в мероприятиях по случаю годовщины воссоединения Крыма с Россией, коллегии Генпрокуратуры и съезде РСПП, сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой выложил в своем телеграм-канале журналист Павел Зарубин. "Путин на неделе отправится в командировку в один из российских регионов", - рассказали в программе. Там отметили, что о вновь выросших рисках пойдет речь на коллегии Генпрокуратуры, на неделе состоится пленарное заседание РСПП. "Так как на следующей неделе исполняется девять лет с момента воссоединения России и Крыма, логично предположить, что будут и события, связанные с этой датой. В рабочем плане президента оперативное совещание с членами Совета безопасности. Также, по нашей информации, в графике Путина на неделю есть и международные контакты", - рассказали в программе. Кремль официально не сообщал об этих мероприятиях в графике главы государства.
https://ria.ru/20230311/todd-1857224436.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, политика, владимир путин, павел зарубин, генеральная прокуратура рф, российский союз промышленников и предпринимателей, республика крым
Россия, Политика, Владимир Путин, Павел Зарубин, Генеральная прокуратура РФ, Российский союз промышленников и предпринимателей, Республика Крым
Путин может принять участие в мероприятиях в честь воссоединения с Крымом
Путин может принять участие в мероприятиях на годовщину воссоединения Крыма с Россией
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин на неделе посетит один из регионов, проведет оперативное совещание с членами Совбеза РФ, может принять участие в мероприятиях по случаю годовщины воссоединения Крыма с Россией, коллегии Генпрокуратуры и съезде РСПП, сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой выложил в своем телеграм-канале
журналист Павел Зарубин.
"Путин на неделе отправится в командировку в один из российских регионов", - рассказали в программе.
Там отметили, что о вновь выросших рисках пойдет речь на коллегии Генпрокуратуры, на неделе состоится пленарное заседание РСПП.
"Так как на следующей неделе исполняется девять лет с момента воссоединения России и Крыма, логично предположить, что будут и события, связанные с этой датой. В рабочем плане президента оперативное совещание с членами Совета безопасности. Также, по нашей информации, в графике Путина на неделю есть и международные контакты", - рассказали в программе.
Кремль официально не сообщал об этих мероприятиях в графике главы государства.
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