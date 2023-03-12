https://ria.ru/20230312/putin-1857338989.html

Путин может принять участие в мероприятиях в честь воссоединения с Крымом

Путин может принять участие в мероприятиях в честь воссоединения с Крымом - РИА Новости, 12.03.2023

Путин может принять участие в мероприятиях в честь воссоединения с Крымом

Президент России Владимир Путин на неделе посетит один из регионов, проведет оперативное совещание с членами Совбеза РФ, может принять участие в мероприятиях по РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T14:09

2023-03-12T14:09

2023-03-12T14:31

россия

политика

владимир путин

павел зарубин

генеральная прокуратура рф

российский союз промышленников и предпринимателей

республика крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1b/1854518493_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_1a098255b69634f2713e1a7d07d9b1a5.jpg

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на неделе посетит один из регионов, проведет оперативное совещание с членами Совбеза РФ, может принять участие в мероприятиях по случаю годовщины воссоединения Крыма с Россией, коллегии Генпрокуратуры и съезде РСПП, сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой выложил в своем телеграм-канале журналист Павел Зарубин. "Путин на неделе отправится в командировку в один из российских регионов", - рассказали в программе. Там отметили, что о вновь выросших рисках пойдет речь на коллегии Генпрокуратуры, на неделе состоится пленарное заседание РСПП. "Так как на следующей неделе исполняется девять лет с момента воссоединения России и Крыма, логично предположить, что будут и события, связанные с этой датой. В рабочем плане президента оперативное совещание с членами Совета безопасности. Также, по нашей информации, в графике Путина на неделю есть и международные контакты", - рассказали в программе. Кремль официально не сообщал об этих мероприятиях в графике главы государства.

https://ria.ru/20230311/todd-1857224436.html

россия

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, политика, владимир путин, павел зарубин, генеральная прокуратура рф, российский союз промышленников и предпринимателей, республика крым