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В правительстве Израиля обвинили США в финансировании протестов - РИА Новости, 12.03.2023
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15:34 12.03.2023 (обновлено: 17:31 12.03.2023)
https://ria.ru/20230312/protesty-1857352665.html
В правительстве Израиля обвинили США в финансировании протестов
В правительстве Израиля обвинили США в финансировании протестов - РИА Новости, 12.03.2023
В правительстве Израиля обвинили США в финансировании протестов
В правительстве Израиля обвиняют США в финансировании протестов против судебной реформы, сообщает газета Times of Israel. РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T15:34
2023-03-12T17:31
в мире
израиль
сша
биньямин нетаньяху
ицхак герцог
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. В правительстве Израиля обвиняют США в финансировании протестов против судебной реформы, сообщает газета Times of Israel. "Этот протест финансируется и организуется с привлечением миллионов долларов... Существует организованный центр, из которого упорядоченно распространяются все демонстранты. Кто финансирует транспортировку, флаги, сцены? Нам это ясно", - приводит издание слова высокопоставленного правительственного чиновника. Другой представитель окружения премьера Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердил, что чиновник говорил о США. Израильтяне выступают против проводимой правительством Нетаньяху судебной реформы десятую неделю подряд. Представленный законопроект ограничит влияние Верховного суда на процесс принятия базовых законов, позволит парламентариям оспаривать решения Верховного суда, даст правительству контроль над процедурой назначения судей. Ранее президент Израиля Ицхак Герцог в телевизионном обращении к населению заявил, что страна находится в точке невозврата, а правительству Нетаньяху необходимо отказаться от юридической реформы. В феврале президент уже выходил с экстренным телеобращением к согражданам, в ходе которого предложил план из пяти пунктов по изменению проекта реформы юридической системы.
https://ria.ru/20230312/izrail-1857280717.html
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в мире, израиль, сша, биньямин нетаньяху, ицхак герцог
В мире, Израиль, США, Биньямин Нетаньяху, Ицхак Герцог
В правительстве Израиля обвинили США в финансировании протестов

В правительстве Израиля обвинили США в финансировании протестов против судебной реформы

© AP Photo / Ohad ZwigenbergУчастники акции протеста против проекта реформы юридической системы в Иерусалиме, Израиль
Участники акции протеста против проекта реформы юридической системы в Иерусалиме, Израиль - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Участники акции протеста против проекта реформы юридической системы в Иерусалиме, Израиль. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. В правительстве Израиля обвиняют США в финансировании протестов против судебной реформы, сообщает газета Times of Israel.
"Этот протест финансируется и организуется с привлечением миллионов долларов... Существует организованный центр, из которого упорядоченно распространяются все демонстранты. Кто финансирует транспортировку, флаги, сцены? Нам это ясно", - приводит издание слова высокопоставленного правительственного чиновника.
Участники акции протеста в Тель-Авиве, Израиль - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
На митинги в Израиле вышли около полумиллиона протестующих, передают СМИ
Вчера, 00:10
Другой представитель окружения премьера Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердил, что чиновник говорил о США.
Израильтяне выступают против проводимой правительством Нетаньяху судебной реформы десятую неделю подряд. Представленный законопроект ограничит влияние Верховного суда на процесс принятия базовых законов, позволит парламентариям оспаривать решения Верховного суда, даст правительству контроль над процедурой назначения судей.
Ранее президент Израиля Ицхак Герцог в телевизионном обращении к населению заявил, что страна находится в точке невозврата, а правительству Нетаньяху необходимо отказаться от юридической реформы. В феврале президент уже выходил с экстренным телеобращением к согражданам, в ходе которого предложил план из пяти пунктов по изменению проекта реформы юридической системы.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
Премьер Израиля назвал атаку в Тель-Авиве серьезным терактом
9 марта, 23:08
 
В миреИзраильСШАБиньямин НетаньяхуИцхак Герцог
 
 
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