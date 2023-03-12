https://ria.ru/20230312/protesty-1857352665.html

В правительстве Израиля обвинили США в финансировании протестов

В правительстве Израиля обвинили США в финансировании протестов - РИА Новости, 12.03.2023

В правительстве Израиля обвинили США в финансировании протестов

В правительстве Израиля обвиняют США в финансировании протестов против судебной реформы, сообщает газета Times of Israel. РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T15:34

2023-03-12T15:34

2023-03-12T17:31

в мире

израиль

сша

биньямин нетаньяху

ицхак герцог

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. В правительстве Израиля обвиняют США в финансировании протестов против судебной реформы, сообщает газета Times of Israel. "Этот протест финансируется и организуется с привлечением миллионов долларов... Существует организованный центр, из которого упорядоченно распространяются все демонстранты. Кто финансирует транспортировку, флаги, сцены? Нам это ясно", - приводит издание слова высокопоставленного правительственного чиновника. Другой представитель окружения премьера Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердил, что чиновник говорил о США. Израильтяне выступают против проводимой правительством Нетаньяху судебной реформы десятую неделю подряд. Представленный законопроект ограничит влияние Верховного суда на процесс принятия базовых законов, позволит парламентариям оспаривать решения Верховного суда, даст правительству контроль над процедурой назначения судей. Ранее президент Израиля Ицхак Герцог в телевизионном обращении к населению заявил, что страна находится в точке невозврата, а правительству Нетаньяху необходимо отказаться от юридической реформы. В феврале президент уже выходил с экстренным телеобращением к согражданам, в ходе которого предложил план из пяти пунктов по изменению проекта реформы юридической системы.

https://ria.ru/20230312/izrail-1857280717.html

https://ria.ru/20230309/netanyakhu-1856888260.html

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в мире, израиль, сша, биньямин нетаньяху, ицхак герцог