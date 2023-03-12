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Спикер парламента Молдавии обвинил протестующих в попытке госпереворота - РИА Новости, 12.03.2023
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19:25 12.03.2023
https://ria.ru/20230312/protest-1857388122.html
Спикер парламента Молдавии обвинил протестующих в попытке госпереворота
Спикер парламента Молдавии обвинил протестующих в попытке госпереворота - РИА Новости, 12.03.2023
Спикер парламента Молдавии обвинил протестующих в попытке госпереворота
Спикер парламента Молдавии, председатель правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу обвинил протестующую оппозицию в попытке "свержения... РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T19:25
2023-03-12T19:25
в мире
молдавия
кишинев
россия
игорь гросу
майя санду
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КИШИНЕВ, 12 мар – РИА Новости. Спикер парламента Молдавии, председатель правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу обвинил протестующую оппозицию в попытке "свержения конституционного строя", соответствующее заявление политик сделал в воскресенье в социальных сетях. В воскресенье в молдавской столице прошла очередная массовая акция протеста против роста цен и тарифов. Манифестанты призывали правительство оплатить зимние счета за отопление и электричество, а также требовали отставки президента Майи Санду и правительства. Акция прошла в рамках "Движения для народа", которую поддерживает оппозиционная партия "Шор". "Целью этих акций является свержение конституционного строя и смена легитимной власти Кишинева на ту, что предоставила бы нашу страну в распоряжение РФ. Остановка процесса евроинтеграции. Все, кто принимает участие в действиях, направленных против государства Республики Молдова – внешние элементы, члены политических партий и преступных группировок, а также все, кто их защищает – должны быть привлечены к ответственности", - написал Гросу на своей страничке в социальной сети Facebook*. В субботу Санду и полиция выступили с обращением к согражданам. Они заявили, что во время акции могут произойти попытки дестабилизации, и призвали организаторов и участников соблюдать закон и не допускать действий, "которые могут поставить под угрозу жизнь и здоровье людей, а также безопасность государства". Молдавия испытывает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы, тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. На фоне подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги. По оценке экспертов, в Кишиневе долги по оплате за газ у рядовых потребителей увеличились с ноября прошлого года в семь раз. Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, молдавия, кишинев, россия, игорь гросу, майя санду
В мире, Молдавия, Кишинев, Россия, Игорь Гросу, Майя Санду
Спикер парламента Молдавии обвинил протестующих в попытке госпереворота

Спикер парламента Молдавии Гросу обвинил протестующую оппозицию в попытке госпереворота

© Фото : Partidul Acțiune și SolidaritateИгорь Гросу
Игорь Гросу - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
© Фото : Partidul Acțiune și Solidaritate
Игорь Гросу. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 12 мар – РИА Новости. Спикер парламента Молдавии, председатель правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу обвинил протестующую оппозицию в попытке "свержения конституционного строя", соответствующее заявление политик сделал в воскресенье в социальных сетях.
В воскресенье в молдавской столице прошла очередная массовая акция протеста против роста цен и тарифов. Манифестанты призывали правительство оплатить зимние счета за отопление и электричество, а также требовали отставки президента Майи Санду и правительства. Акция прошла в рамках "Движения для народа", которую поддерживает оппозиционная партия "Шор".
Вице-председатель партии Шор Марина Таубер - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
Лидер оппозиции Молдавии заявила, что на протесте ее ударил глава полиции
Вчера, 16:19
"Целью этих акций является свержение конституционного строя и смена легитимной власти Кишинева на ту, что предоставила бы нашу страну в распоряжение РФ. Остановка процесса евроинтеграции. Все, кто принимает участие в действиях, направленных против государства Республики Молдова – внешние элементы, члены политических партий и преступных группировок, а также все, кто их защищает – должны быть привлечены к ответственности", - написал Гросу на своей страничке в социальной сети Facebook*.
В субботу Санду и полиция выступили с обращением к согражданам. Они заявили, что во время акции могут произойти попытки дестабилизации, и призвали организаторов и участников соблюдать закон и не допускать действий, "которые могут поставить под угрозу жизнь и здоровье людей, а также безопасность государства".
Молдавия испытывает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы, тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. На фоне подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги. По оценке экспертов, в Кишиневе долги по оплате за газ у рядовых потребителей увеличились с ноября прошлого года в семь раз.
Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
"Санду в отставку!" Акция протеста оппозиции в Кишиневе
© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанк

В воскресенье в центре Кишинева прошел митинг "Движения для народа".

Участники акции протеста оппозиции в центре Кишинева

В воскресенье в центре Кишинева прошел митинг "Движения для народа".

© Sputnik / Родион Прока
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1 из 11
© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанк

Протестующие потребовали, чтобы власти оплатили зимние счета за газ, электроэнергию и отопление, а также призывали к отставке Майи Санду и кабинета министров.

Войска карабинеров во время акции протеста оппозиции в центре Кишинева

Протестующие потребовали, чтобы власти оплатили зимние счета за газ, электроэнергию и отопление, а также призывали к отставке Майи Санду и кабинета министров.

© Sputnik / Родион Прока
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2 из 11
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Активисты принесли растяжки и плакаты с надписями: "Позор", "Остановите рост цен", "Хотим достойной жизни", "Не затыкайте нам рот прокуратурой", "Президента Майю Санду в отставку".

Акция протеста оппозиции в Кишиневе

Активисты принесли растяжки и плакаты с надписями: "Позор", "Остановите рост цен", "Хотим достойной жизни", "Не затыкайте нам рот прокуратурой", "Президента Майю Санду в отставку".

© Sputnik / Родион Прока
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3 из 11
© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанк

По словам организаторов, в столицу приехали люди из всех районов страны.

Участники акции протеста оппозиции в центре Кишинева

По словам организаторов, в столицу приехали люди из всех районов страны.

© Sputnik / Родион Прока
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4 из 11
© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанк

Однако многие не смогли добраться, так как полиция останавливала автобусы на подъезде к городу.

Участники акции протеста оппозиции в центре Кишинева

Однако многие не смогли добраться, так как полиция останавливала автобусы на подъезде к городу.

© Sputnik / Родион Прока
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5 из 11
© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанк

Колонну протестующих возглавила вице-председатель оппозиционной партии "Шор" Марина Таубер

Вице-председатель партии Шор Марина Таубер во время акции протеста оппозиции в центре Кишинева

Колонну протестующих возглавила вице-председатель оппозиционной партии "Шор" Марина Таубер

© Sputnik / Родион Прока
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6 из 11
© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанк

Полиция не пропускала митингующих к центру города.

Участники акции протеста оппозиции в центре Кишинева

Полиция не пропускала митингующих к центру города.

© Sputnik / Родион Прока
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7 из 11
© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанк

Они пытались прорвать полицейский кордон, однако против протестующих выставили спецназ.

Участники акции протеста оппозиции в центре Кишинева

Они пытались прорвать полицейский кордон, однако против протестующих выставили спецназ.

© Sputnik / Родион Прока
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8 из 11
© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанк

Во время акции, по данным полиции, задержали несколько десятков человек.

Сотрудники полиции задерживают участника акции протеста оппозиции в центре Кишинева

Во время акции, по данным полиции, задержали несколько десятков человек.

© Sputnik / Родион Прока
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9 из 11
© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанк

Митинг завершился принятием резолюции с требованием к правительству оплатить счета за отопление и электроэнергию.

Участники акции протеста оппозиции в центре Кишинева

Митинг завершился принятием резолюции с требованием к правительству оплатить счета за отопление и электроэнергию.

© Sputnik / Родион Прока
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10 из 11
© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанк

Текст документа был передан Мариной Таубер правительству. Простующие потребовали выполнить их ультиматум за сутки.

Вице-председатель партии Шор Марина Таубер дает интервью во время акции протеста оппозиции в центре Кишинева

Текст документа был передан Мариной Таубер правительству. Простующие потребовали выполнить их ультиматум за сутки.

© Sputnik / Родион Прока
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11 из 11

В воскресенье в центре Кишинева прошел митинг "Движения для народа".

© Sputnik / Родион Прока
Перейти в медиабанк
1 из 11

Протестующие потребовали, чтобы власти оплатили зимние счета за газ, электроэнергию и отопление, а также призывали к отставке Майи Санду и кабинета министров.

© Sputnik / Родион Прока
Перейти в медиабанк
2 из 11

Активисты принесли растяжки и плакаты с надписями: "Позор", "Остановите рост цен", "Хотим достойной жизни", "Не затыкайте нам рот прокуратурой", "Президента Майю Санду в отставку".

© Sputnik / Родион Прока
Перейти в медиабанк
3 из 11

По словам организаторов, в столицу приехали люди из всех районов страны.

© Sputnik / Родион Прока
Перейти в медиабанк
4 из 11

Однако многие не смогли добраться, так как полиция останавливала автобусы на подъезде к городу.

© Sputnik / Родион Прока
Перейти в медиабанк
5 из 11

Колонну протестующих возглавила вице-председатель оппозиционной партии "Шор" Марина Таубер

© Sputnik / Родион Прока
Перейти в медиабанк
6 из 11

Полиция не пропускала митингующих к центру города.

© Sputnik / Родион Прока
Перейти в медиабанк
7 из 11

Они пытались прорвать полицейский кордон, однако против протестующих выставили спецназ.

© Sputnik / Родион Прока
Перейти в медиабанк
8 из 11

Во время акции, по данным полиции, задержали несколько десятков человек.

© Sputnik / Родион Прока
Перейти в медиабанк
9 из 11

Митинг завершился принятием резолюции с требованием к правительству оплатить счета за отопление и электроэнергию.

© Sputnik / Родион Прока
Перейти в медиабанк
10 из 11

Текст документа был передан Мариной Таубер правительству. Простующие потребовали выполнить их ультиматум за сутки.

© Sputnik / Родион Прока
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11 из 11
 
В миреМолдавияКишиневРоссияИгорь ГросуМайя Санду
 
 
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