Спикер парламента Молдавии обвинил протестующих в попытке госпереворота

КИШИНЕВ, 12 мар – РИА Новости. Спикер парламента Молдавии, председатель правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу обвинил протестующую оппозицию в попытке "свержения конституционного строя", соответствующее заявление политик сделал в воскресенье в социальных сетях. В воскресенье в молдавской столице прошла очередная массовая акция протеста против роста цен и тарифов. Манифестанты призывали правительство оплатить зимние счета за отопление и электричество, а также требовали отставки президента Майи Санду и правительства. Акция прошла в рамках "Движения для народа", которую поддерживает оппозиционная партия "Шор". "Целью этих акций является свержение конституционного строя и смена легитимной власти Кишинева на ту, что предоставила бы нашу страну в распоряжение РФ. Остановка процесса евроинтеграции. Все, кто принимает участие в действиях, направленных против государства Республики Молдова – внешние элементы, члены политических партий и преступных группировок, а также все, кто их защищает – должны быть привлечены к ответственности", - написал Гросу на своей страничке в социальной сети Facebook*. В субботу Санду и полиция выступили с обращением к согражданам. Они заявили, что во время акции могут произойти попытки дестабилизации, и призвали организаторов и участников соблюдать закон и не допускать действий, "которые могут поставить под угрозу жизнь и здоровье людей, а также безопасность государства". Молдавия испытывает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы, тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. На фоне подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги. По оценке экспертов, в Кишиневе долги по оплате за газ у рядовых потребителей увеличились с ноября прошлого года в семь раз. Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
КИШИНЕВ, 12 мар – РИА Новости. Спикер парламента Молдавии, председатель правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу обвинил протестующую оппозицию в попытке "свержения конституционного строя", соответствующее заявление политик сделал в воскресенье в социальных сетях.
В воскресенье в молдавской столице прошла очередная массовая акция протеста против роста цен и тарифов. Манифестанты призывали правительство оплатить зимние счета за отопление и электричество, а также требовали отставки президента Майи Санду и правительства. Акция прошла в рамках "Движения для народа", которую поддерживает оппозиционная партия "Шор".
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"Целью этих акций является свержение конституционного строя и смена легитимной власти Кишинева на ту, что предоставила бы нашу страну в распоряжение РФ. Остановка процесса евроинтеграции. Все, кто принимает участие в действиях, направленных против государства Республики Молдова – внешние элементы, члены политических партий и преступных группировок, а также все, кто их защищает – должны быть привлечены к ответственности", - написал Гросу на своей страничке в социальной сети Facebook*.
В субботу Санду и полиция выступили с обращением к согражданам. Они заявили, что во время акции могут произойти попытки дестабилизации, и призвали организаторов и участников соблюдать закон и не допускать действий, "которые могут поставить под угрозу жизнь и здоровье людей, а также безопасность государства".
Молдавия испытывает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы, тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. На фоне подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги. По оценке экспертов, в Кишиневе долги по оплате за газ у рядовых потребителей увеличились с ноября прошлого года в семь раз.
Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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