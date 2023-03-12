https://ria.ru/20230312/protest-1857359042.html

Лидер оппозиции Молдавии заявила, что на протесте ее ударил глава полиции

Лидер оппозиции Молдавии заявила, что на протесте ее ударил глава полиции - РИА Новости, 12.03.2023

Лидер оппозиции Молдавии заявила, что на протесте ее ударил глава полиции

Вице-председатель партии "Шор", депутат парламента Молдавии Марина Таубер заявила, что во время протеста оппозиции ее ударил глава генерального инспектората... РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T16:19

2023-03-12T16:19

2023-03-12T16:22

в мире

молдавия

кишинев

марина таубер

майя санду

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/13/1852981466_0:0:1507:849_1920x0_80_0_0_baaaa1936ba183b31676e69420505b35.jpg

КИШИНЕВ, 12 мар - РИА Новости. Вице-председатель партии "Шор", депутат парламента Молдавии Марина Таубер заявила, что во время протеста оппозиции ее ударил глава генерального инспектората полиции Виорел Чернэуцяну. В воскресенье в молдавской столице проходит очередная массовая акция протеста против роста цен и тарифов. Манифестанты призывают правительство оплатить зимние счета за отопление и электричество, а также требуют отставки президента Майи Санду и правительства. Манифестанты в Кишиневе не смогли прорвать вторую линию полицейского кордона на пути к центральной площади, власти выставили против них спецназ, дорога заблокирована рейсовыми автобусами. В потасовке между протестующими и полицией участвовали и Чернэуцяну с Таубер. "Прошу помощь и предоставить нам сделанные сегодня видео того момента, когда глава генерального инспектората полиции Чернэуцяну ударил меня, депутата парламента. В понедельник мы подадим соответствующие жалобы во все институты государства", - заявила Таубер на брифинге. В субботу Санду и полиция выступили с обращением к согражданам. Они заявили, что во время акции могут произойти попытки дестабилизации, и призвали организаторов и участников соблюдать закон и не допускать действий, "которые могут поставить под угрозу жизнь и здоровье людей, а также безопасность государства". Молдавия испытывает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы, тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. На фоне подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги. По оценке экспертов, в Кишиневе долги по оплате за газ у рядовых потребителей увеличились с ноября прошлого года в семь раз. Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.

https://ria.ru/20230312/moldaviya-1857340078.html

https://ria.ru/20230312/zaderzhanie-1857331014.html

молдавия

кишинев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, кишинев, марина таубер, майя санду