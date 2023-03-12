https://ria.ru/20230312/protest-1857359042.html
Лидер оппозиции Молдавии заявила, что на протесте ее ударил глава полиции
Лидер оппозиции Молдавии заявила, что на протесте ее ударил глава полиции - РИА Новости, 12.03.2023
Лидер оппозиции Молдавии заявила, что на протесте ее ударил глава полиции
Вице-председатель партии "Шор", депутат парламента Молдавии Марина Таубер заявила, что во время протеста оппозиции ее ударил глава генерального инспектората... РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T16:19
2023-03-12T16:19
2023-03-12T16:22
в мире
молдавия
кишинев
марина таубер
майя санду
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КИШИНЕВ, 12 мар - РИА Новости. Вице-председатель партии "Шор", депутат парламента Молдавии Марина Таубер заявила, что во время протеста оппозиции ее ударил глава генерального инспектората полиции Виорел Чернэуцяну. В воскресенье в молдавской столице проходит очередная массовая акция протеста против роста цен и тарифов. Манифестанты призывают правительство оплатить зимние счета за отопление и электричество, а также требуют отставки президента Майи Санду и правительства. Манифестанты в Кишиневе не смогли прорвать вторую линию полицейского кордона на пути к центральной площади, власти выставили против них спецназ, дорога заблокирована рейсовыми автобусами. В потасовке между протестующими и полицией участвовали и Чернэуцяну с Таубер. "Прошу помощь и предоставить нам сделанные сегодня видео того момента, когда глава генерального инспектората полиции Чернэуцяну ударил меня, депутата парламента. В понедельник мы подадим соответствующие жалобы во все институты государства", - заявила Таубер на брифинге. В субботу Санду и полиция выступили с обращением к согражданам. Они заявили, что во время акции могут произойти попытки дестабилизации, и призвали организаторов и участников соблюдать закон и не допускать действий, "которые могут поставить под угрозу жизнь и здоровье людей, а также безопасность государства". Молдавия испытывает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы, тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. На фоне подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги. По оценке экспертов, в Кишиневе долги по оплате за газ у рядовых потребителей увеличились с ноября прошлого года в семь раз. Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.
https://ria.ru/20230312/moldaviya-1857340078.html
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в мире, молдавия, кишинев, марина таубер, майя санду
В мире, Молдавия, Кишинев, Марина Таубер, Майя Санду
Лидер оппозиции Молдавии заявила, что на протесте ее ударил глава полиции
Вице-председатель молдавской партии "Шор" Таубер заявила, что ее ударил глава полиции
КИШИНЕВ, 12 мар - РИА Новости. Вице-председатель партии "Шор", депутат парламента Молдавии Марина Таубер заявила, что во время протеста оппозиции ее ударил глава генерального инспектората полиции Виорел Чернэуцяну.
В воскресенье в молдавской столице проходит очередная массовая акция протеста против роста цен и тарифов. Манифестанты призывают правительство оплатить зимние счета за отопление и электричество, а также требуют отставки президента Майи Санду
и правительства. Манифестанты в Кишиневе
не смогли прорвать вторую линию полицейского кордона на пути к центральной площади, власти выставили против них спецназ, дорога заблокирована рейсовыми автобусами. В потасовке между протестующими и полицией участвовали и Чернэуцяну с Таубер.
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"Прошу помощь и предоставить нам сделанные сегодня видео того момента, когда глава генерального инспектората полиции Чернэуцяну ударил меня, депутата парламента. В понедельник мы подадим соответствующие жалобы во все институты государства", - заявила Таубер на брифинге.
В субботу Санду и полиция выступили с обращением к согражданам. Они заявили, что во время акции могут произойти попытки дестабилизации, и призвали организаторов и участников соблюдать закон и не допускать действий, "которые могут поставить под угрозу жизнь и здоровье людей, а также безопасность государства".
Молдавия испытывает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы, тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. На фоне подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги. По оценке экспертов, в Кишиневе долги по оплате за газ у рядовых потребителей увеличились с ноября прошлого года в семь раз.
Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.
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