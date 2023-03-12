Рейтинг@Mail.ru
Полиция в Кишиневе не пропускает манифестантов на центральную площадь - РИА Новости, 12.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:54 12.03.2023
https://ria.ru/20230312/protest-1857346002.html
Полиция в Кишиневе не пропускает манифестантов на центральную площадь
Полиция в Кишиневе не пропускает манифестантов на центральную площадь - РИА Новости, 12.03.2023
Полиция в Кишиневе не пропускает манифестантов на центральную площадь
Кордоны полиции заблокировали манифестантам в Кишиневе путь к центральной площади перед домом правительства, в толпе началась давка, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T14:54
2023-03-12T14:54
в мире
молдавия
кишинев
марина таубер
майя санду
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0c/1857345060_29:0:1058:579_1920x0_80_0_0_d2f5ac3f7c62c99bafce39e417b021e7.jpg
КИШИНЕВ, 12 мар – РИА Новости. Кордоны полиции заблокировали манифестантам в Кишиневе путь к центральной площади перед домом правительства, в толпе началась давка, передает корреспондент РИА Новости. В молдавской столице в воскресенье проходит массовая акция протеста против роста цен и тарифов на коммунальные услуги, манифестанты призывают власти оплатить зимние счета за отопление и электричество, а также выступают за отставку руководства страны. По оценке экспертов, в Кишиневе долги по оплате за газ у рядовых потребителей увеличились с ноября прошлого года в семь раз. Настолько же с весны прошлого года выросли внутренние тарифы на газ по всей Молдавии. Руководство страны обвиняют организаторов протестов – оппозиционную партию "Шор" - в попытках дестабилизации ситуации, сама политсила опровергает заявления властей, подчеркивая, что поддерживает мирные акции, которые в этом году проходят в рамках "Движения для народа". Полицейские выстроились в два плотных ряда, удерживают волну митингующих. Депутаты оппозиционной партии "Шор" Вадим Фотеску, Регина Апостолова и Марина Таубер беседуют в толпе с представителями правоохранительных органов, требуя разрешить колонне двигаться дальше. "У народа есть право на свободу выражения, мы как депутаты парламента призываем обеспечить протестующим доступ к центральной площади", - отреагировала Таубер. Накануне полиция и глава республики Майя Санду выступили с обращением к гражданам, в котором заявили, что в воскресенье на акции протеста могут произойти попытки дестабилизации и призвали организаторов и участников соблюдать требования законодательства и не допускать действий, "которые могут поставить под угрозу жизнь и здоровье людей, а также безопасность государства". Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.
https://ria.ru/20230304/yazyk-1855770166.html
https://ria.ru/20230312/bomby-1857344437.html
молдавия
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0c/1857345060_157:0:929:579_1920x0_80_0_0_5973023b25006fabe033231113836687.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, кишинев, марина таубер, майя санду
В мире, Молдавия, Кишинев, Марина Таубер, Майя Санду
Полиция в Кишиневе не пропускает манифестантов на центральную площадь

В Кишиневе кордоны полиции заблокировали манифестантам путь к центральной площади

© Фото : Poliția Republicii MoldovaАкция протеста в Молдавии
Акция протеста в Молдавии - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
© Фото : Poliția Republicii Moldova
Акция протеста в Молдавии
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 12 мар – РИА Новости. Кордоны полиции заблокировали манифестантам в Кишиневе путь к центральной площади перед домом правительства, в толпе началась давка, передает корреспондент РИА Новости.
В молдавской столице в воскресенье проходит массовая акция протеста против роста цен и тарифов на коммунальные услуги, манифестанты призывают власти оплатить зимние счета за отопление и электричество, а также выступают за отставку руководства страны. По оценке экспертов, в Кишиневе долги по оплате за газ у рядовых потребителей увеличились с ноября прошлого года в семь раз. Настолько же с весны прошлого года выросли внутренние тарифы на газ по всей Молдавии. Руководство страны обвиняют организаторов протестов – оппозиционную партию "Шор" - в попытках дестабилизации ситуации, сама политсила опровергает заявления властей, подчеркивая, что поддерживает мирные акции, которые в этом году проходят в рамках "Движения для народа".
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
Кишинев отказывается от молдавского языка
4 марта, 08:00
Полицейские выстроились в два плотных ряда, удерживают волну митингующих. Депутаты оппозиционной партии "Шор" Вадим Фотеску, Регина Апостолова и Марина Таубер беседуют в толпе с представителями правоохранительных органов, требуя разрешить колонне двигаться дальше.
"У народа есть право на свободу выражения, мы как депутаты парламента призываем обеспечить протестующим доступ к центральной площади", - отреагировала Таубер.
Накануне полиция и глава республики Майя Санду выступили с обращением к гражданам, в котором заявили, что в воскресенье на акции протеста могут произойти попытки дестабилизации и призвали организаторов и участников соблюдать требования законодательства и не допускать действий, "которые могут поставить под угрозу жизнь и здоровье людей, а также безопасность государства".
Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.
Сотрудники полиции Молдавии - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
Полиция Молдавии получила четыре сообщения о бомбах в Кишиневе
Вчера, 14:45
 
В миреМолдавияКишиневМарина ТауберМайя Санду
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала