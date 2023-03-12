https://ria.ru/20230312/protest-1857346002.html

Полиция в Кишиневе не пропускает манифестантов на центральную площадь

Полиция в Кишиневе не пропускает манифестантов на центральную площадь - РИА Новости, 12.03.2023

Полиция в Кишиневе не пропускает манифестантов на центральную площадь

Кордоны полиции заблокировали манифестантам в Кишиневе путь к центральной площади перед домом правительства, в толпе началась давка, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T14:54

2023-03-12T14:54

2023-03-12T14:54

в мире

молдавия

кишинев

марина таубер

майя санду

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КИШИНЕВ, 12 мар – РИА Новости. Кордоны полиции заблокировали манифестантам в Кишиневе путь к центральной площади перед домом правительства, в толпе началась давка, передает корреспондент РИА Новости. В молдавской столице в воскресенье проходит массовая акция протеста против роста цен и тарифов на коммунальные услуги, манифестанты призывают власти оплатить зимние счета за отопление и электричество, а также выступают за отставку руководства страны. По оценке экспертов, в Кишиневе долги по оплате за газ у рядовых потребителей увеличились с ноября прошлого года в семь раз. Настолько же с весны прошлого года выросли внутренние тарифы на газ по всей Молдавии. Руководство страны обвиняют организаторов протестов – оппозиционную партию "Шор" - в попытках дестабилизации ситуации, сама политсила опровергает заявления властей, подчеркивая, что поддерживает мирные акции, которые в этом году проходят в рамках "Движения для народа". Полицейские выстроились в два плотных ряда, удерживают волну митингующих. Депутаты оппозиционной партии "Шор" Вадим Фотеску, Регина Апостолова и Марина Таубер беседуют в толпе с представителями правоохранительных органов, требуя разрешить колонне двигаться дальше. "У народа есть право на свободу выражения, мы как депутаты парламента призываем обеспечить протестующим доступ к центральной площади", - отреагировала Таубер. Накануне полиция и глава республики Майя Санду выступили с обращением к гражданам, в котором заявили, что в воскресенье на акции протеста могут произойти попытки дестабилизации и призвали организаторов и участников соблюдать требования законодательства и не допускать действий, "которые могут поставить под угрозу жизнь и здоровье людей, а также безопасность государства". Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.

https://ria.ru/20230304/yazyk-1855770166.html

https://ria.ru/20230312/bomby-1857344437.html

молдавия

кишинев

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в мире, молдавия, кишинев, марина таубер, майя санду