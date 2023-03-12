Полиция в Кишиневе не пропускает манифестантов на центральную площадь
В Кишиневе кордоны полиции заблокировали манифестантам путь к центральной площади
© Фото : Poliția Republicii MoldovaАкция протеста в Молдавии
© Фото : Poliția Republicii Moldova
Акция протеста в Молдавии
КИШИНЕВ, 12 мар – РИА Новости. Кордоны полиции заблокировали манифестантам в Кишиневе путь к центральной площади перед домом правительства, в толпе началась давка, передает корреспондент РИА Новости.
В молдавской столице в воскресенье проходит массовая акция протеста против роста цен и тарифов на коммунальные услуги, манифестанты призывают власти оплатить зимние счета за отопление и электричество, а также выступают за отставку руководства страны. По оценке экспертов, в Кишиневе долги по оплате за газ у рядовых потребителей увеличились с ноября прошлого года в семь раз. Настолько же с весны прошлого года выросли внутренние тарифы на газ по всей Молдавии. Руководство страны обвиняют организаторов протестов – оппозиционную партию "Шор" - в попытках дестабилизации ситуации, сама политсила опровергает заявления властей, подчеркивая, что поддерживает мирные акции, которые в этом году проходят в рамках "Движения для народа".
Полицейские выстроились в два плотных ряда, удерживают волну митингующих. Депутаты оппозиционной партии "Шор" Вадим Фотеску, Регина Апостолова и Марина Таубер беседуют в толпе с представителями правоохранительных органов, требуя разрешить колонне двигаться дальше.
"У народа есть право на свободу выражения, мы как депутаты парламента призываем обеспечить протестующим доступ к центральной площади", - отреагировала Таубер.
Накануне полиция и глава республики Майя Санду выступили с обращением к гражданам, в котором заявили, что в воскресенье на акции протеста могут произойти попытки дестабилизации и призвали организаторов и участников соблюдать требования законодательства и не допускать действий, "которые могут поставить под угрозу жизнь и здоровье людей, а также безопасность государства".
Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.