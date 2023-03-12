https://ria.ru/20230312/probka-1857394055.html

На подъезде к Крымскому мосту образовалась автомобильная пробка

На подъезде к Крымскому мосту образовалась автомобильная пробка - РИА Новости, 12.03.2023

На подъезде к Крымскому мосту образовалась автомобильная пробка

На подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани сформировалась пробка длиной примерно три километра , сообщил оперативный штаб Краснодарского края в... РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T20:08

2023-03-12T20:08

2023-03-12T21:30

происшествия

авто

краснодарский край

республика крым

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КРАСНОДАР, 12 мар - РИА Новости. На подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани сформировалась пробка длиной примерно три километра , сообщил оперативный штаб Краснодарского края в Telegram-канале.Отмечается, что ожидание выезда на мост достигает нескольких часов, неполадки оборудования устраняются. Власти рекомендовали автомобилистам по возможности перенести поездку в сторону Крыма или рассчитывать, что на дорогу понадобится больше времени.

https://ria.ru/20230310/most-1856916744.html

краснодарский край

республика крым

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происшествия, авто, краснодарский край, республика крым