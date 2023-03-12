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На подъезде к Крымскому мосту образовалась автомобильная пробка - РИА Новости, 12.03.2023
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20:08 12.03.2023 (обновлено: 21:30 12.03.2023)
https://ria.ru/20230312/probka-1857394055.html
На подъезде к Крымскому мосту образовалась автомобильная пробка
На подъезде к Крымскому мосту образовалась автомобильная пробка - РИА Новости, 12.03.2023
На подъезде к Крымскому мосту образовалась автомобильная пробка
На подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани сформировалась пробка длиной примерно три километра , сообщил оперативный штаб Краснодарского края в... РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T20:08
2023-03-12T21:30
происшествия
авто
краснодарский край
республика крым
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КРАСНОДАР, 12 мар - РИА Новости. На подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани сформировалась пробка длиной примерно три километра , сообщил оперативный штаб Краснодарского края в Telegram-канале.Отмечается, что ожидание выезда на мост достигает нескольких часов, неполадки оборудования устраняются. Власти рекомендовали автомобилистам по возможности перенести поездку в сторону Крыма или рассчитывать, что на дорогу понадобится больше времени.
https://ria.ru/20230310/most-1856916744.html
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происшествия, авто, краснодарский край, республика крым
Происшествия, Авто, Краснодарский край, Республика Крым
На подъезде к Крымскому мосту образовалась автомобильная пробка

На подъезде к Крымскому мосту образовалась пробка из-за неисправностей на пункте досмотра

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Крымский мост. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 12 мар - РИА Новости. На подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани сформировалась пробка длиной примерно три километра , сообщил оперативный штаб Краснодарского края в Telegram-канале.
«

"Увеличение времени досмотра связано с техническими неисправностями на одном из пунктов досмотра, из-за этого темп проверок въезжающего на мост транспорта временно снижен, - говорится в публикации.

Отмечается, что ожидание выезда на мост достигает нескольких часов, неполадки оборудования устраняются.
Власти рекомендовали автомобилистам по возможности перенести поездку в сторону Крыма или рассчитывать, что на дорогу понадобится больше времени.
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ПроисшествияАвтоКраснодарский крайРеспублика Крым
 
 
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