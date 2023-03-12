https://ria.ru/20230312/pravda-1857226093.html

США разучились говорить правду

США разучились говорить правду - РИА Новости, 12.03.2023

США разучились говорить правду

Вот хороший философский вопрос: почему американцы все время занимаются политическим и прочим враньем — не только в отношении России или Китая, но и по любому... РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T08:00

2023-03-12T08:00

2023-03-12T17:01

аналитика

сша

россия

венгрия

рон десантис

виктор орбан

виктория нуланд

министерство обороны сша

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Вот хороший философский вопрос: почему американцы все время занимаются политическим и прочим враньем — не только в отношении России или Китая, но и по любому поводу внутри страны? И очень, очень редко получают по рукам, как это только что произошло в штате Флорида.История там была такая: все демократы, и особенно их СМИ, просто обязаны коллективно набрасываться на оппонентов-республиканцев со все новыми нападками. Они это попытались сделать с губернатором штата Роном Десантисом, и еще бы им не попытаться — реальный кандидат на пост президента США на следующих выборах. Обвинили его в том, что в его штате чистят школьные библиотеки, чуть не жгут книги, видео и прочие учебные пособия, зажимая, таким образом, свободу, насаждая свою, недемократическую идеологию и прочее консервативное мракобесие.Что он в ответ сделал: собрал большую пресс-конференцию, попросил убрать из зала несовершеннолетних. И запустил на большом экране кадры, переснятые с учебных пособий из тех самых библиотек. Тут камеры пришлось остановить, соцсети эти материалы опубликовать тоже не смогли. Потому что в кадре было сексуальное воспитание несовершеннолетних, очень подробное и четко подходящее под статьи о порнографии и прочие. "Вот эти материалы мы и вычистили, причем некоторые уже после того, как их навязывали школьникам", — сказал губернатор. Вранье о погроме библиотек стихло мгновенно.Но это редкий случай. Чаще бывает наоборот, и мы на примере того, что говорят о России, это видим уже который год (и не только со стороны США). И тут философ Род Дрейер, сейчас переместившийся в Будапешт, задался вопросом: а все-таки почему? Почему власти и СМИ в Соединенных Штатах врут всегда и в громадных масштабах, когда это началось? И что дальше будет?Дело в том, что к нему приехал знакомый из США, с изумлением увидел, что Венгрия и тамошняя политика не имеют ничего общего с тем, что об этой стране говорит либеральный Вашингтон и их СМИ с правозащитниками и прочими фондами. И тут разговор от Венгрии и ее премьера Виктора Орбана перешел на обобщения. Дрейер в своей колонке начал цитировать уже накопившиеся исследования на эту тему (да, про вранье и про провалы из-за такового).Из хороших ответов: врут потому, что у них это искренне. "Я говорю о том, что они в таком упоении от собственных идей, что просто не видят факты, события и людей, которые не подтверждали бы того, во что эти лжецы предпочитают верить".А когда такое началось… Тут цитируется книга о том, как после ударов по Нью-Йорку 11 сентября 2001 года великий дипломат Ричард Холбрук по кличке Танк (или Бульдозер) задумался: как это бен Ладену удается насаждать по всему миру свои идеи, даже не имея под рукой собственного телеканала, и что делать, как ему противостоять? И Холбрук предложил создать при Белом доме ведомство, которое по полномочиям было бы равно Пентагону, Госдепартаменту, ЦРУ и министерству юстиции, вместе взятым, и которое навязывало бы всему миру то прочтение реальности, которое нужно США. То есть начать глобальную пропагандистскую войну.Вы скажете, что она шла и раньше. Но технологии и масштабы были другими: раньше не было интернета. Появление такового породило альянс демократов с "большой цифрой" (и это сделало ненужным сверхведомство Холбрука). И если сначала речь шла только об идейной борьбе с внешним противником, то дальше неформальный альянс власти и повелителей интернета начал контролировать и то, как американцы должны думать о политике, обществе, внешнем мире.И они проваливаются, говорит Дрейер. Хотя за провалы не платят. Вот хотя бы Виктория Нуланд, разработчица стратегии украинского конфликта. Она ведь до того была ключевым советником вице-президента Ричарда Чейни в 2003-2005 годах, то есть разрабатывала стратегию в Ираке. Провалилась — вместе с Америкой. Никак не была наказана.А почему не была? А все по той же причине: эти люди утратили способность воспринимать любую реальность, которая противоречит той картине мира, которую они все так же упорно везде насаждают. То есть признать официально провал — да это же невозможно.Добавим, что многие все-таки реальность воспринимают, но не знают, что с ней делать, и ждут, когда кто-то даст команду: все провалилось, с завтрашнего дня работаем честно.

https://ria.ru/20230202/lavrov-1849184373.html

https://ria.ru/20230310/kitay-1856871097.html

https://ria.ru/20230306/ssha-1855967202.html

https://ria.ru/20230310/porazhenie-1857155482.html

сша

россия

венгрия

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аналитика, сша, россия, венгрия, рон десантис, виктор орбан, виктория нуланд, министерство обороны сша, государственный департамент сша, центральное разведывательное управление (цру)