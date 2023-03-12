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США разучились говорить правду - РИА Новости, 12.03.2023
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08:00 12.03.2023 (обновлено: 17:01 12.03.2023)
https://ria.ru/20230312/pravda-1857226093.html
США разучились говорить правду
США разучились говорить правду - РИА Новости, 12.03.2023
США разучились говорить правду
Вот хороший философский вопрос: почему американцы все время занимаются политическим и прочим враньем — не только в отношении России или Китая, но и по любому... РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T08:00
2023-03-12T17:01
аналитика
сша
россия
венгрия
рон десантис
виктор орбан
виктория нуланд
министерство обороны сша
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Вот хороший философский вопрос: почему американцы все время занимаются политическим и прочим враньем — не только в отношении России или Китая, но и по любому поводу внутри страны? И очень, очень редко получают по рукам, как это только что произошло в штате Флорида.История там была такая: все демократы, и особенно их СМИ, просто обязаны коллективно набрасываться на оппонентов-республиканцев со все новыми нападками. Они это попытались сделать с губернатором штата Роном Десантисом, и еще бы им не попытаться — реальный кандидат на пост президента США на следующих выборах. Обвинили его в том, что в его штате чистят школьные библиотеки, чуть не жгут книги, видео и прочие учебные пособия, зажимая, таким образом, свободу, насаждая свою, недемократическую идеологию и прочее консервативное мракобесие.Что он в ответ сделал: собрал большую пресс-конференцию, попросил убрать из зала несовершеннолетних. И запустил на большом экране кадры, переснятые с учебных пособий из тех самых библиотек. Тут камеры пришлось остановить, соцсети эти материалы опубликовать тоже не смогли. Потому что в кадре было сексуальное воспитание несовершеннолетних, очень подробное и четко подходящее под статьи о порнографии и прочие. "Вот эти материалы мы и вычистили, причем некоторые уже после того, как их навязывали школьникам", — сказал губернатор. Вранье о погроме библиотек стихло мгновенно.Но это редкий случай. Чаще бывает наоборот, и мы на примере того, что говорят о России, это видим уже который год (и не только со стороны США). И тут философ Род Дрейер, сейчас переместившийся в Будапешт, задался вопросом: а все-таки почему? Почему власти и СМИ в Соединенных Штатах врут всегда и в громадных масштабах, когда это началось? И что дальше будет?Дело в том, что к нему приехал знакомый из США, с изумлением увидел, что Венгрия и тамошняя политика не имеют ничего общего с тем, что об этой стране говорит либеральный Вашингтон и их СМИ с правозащитниками и прочими фондами. И тут разговор от Венгрии и ее премьера Виктора Орбана перешел на обобщения. Дрейер в своей колонке начал цитировать уже накопившиеся исследования на эту тему (да, про вранье и про провалы из-за такового).Из хороших ответов: врут потому, что у них это искренне. "Я говорю о том, что они в таком упоении от собственных идей, что просто не видят факты, события и людей, которые не подтверждали бы того, во что эти лжецы предпочитают верить".А когда такое началось… Тут цитируется книга о том, как после ударов по Нью-Йорку 11 сентября 2001 года великий дипломат Ричард Холбрук по кличке Танк (или Бульдозер) задумался: как это бен Ладену удается насаждать по всему миру свои идеи, даже не имея под рукой собственного телеканала, и что делать, как ему противостоять? И Холбрук предложил создать при Белом доме ведомство, которое по полномочиям было бы равно Пентагону, Госдепартаменту, ЦРУ и министерству юстиции, вместе взятым, и которое навязывало бы всему миру то прочтение реальности, которое нужно США. То есть начать глобальную пропагандистскую войну.Вы скажете, что она шла и раньше. Но технологии и масштабы были другими: раньше не было интернета. Появление такового породило альянс демократов с "большой цифрой" (и это сделало ненужным сверхведомство Холбрука). И если сначала речь шла только об идейной борьбе с внешним противником, то дальше неформальный альянс власти и повелителей интернета начал контролировать и то, как американцы должны думать о политике, обществе, внешнем мире.И они проваливаются, говорит Дрейер. Хотя за провалы не платят. Вот хотя бы Виктория Нуланд, разработчица стратегии украинского конфликта. Она ведь до того была ключевым советником вице-президента Ричарда Чейни в 2003-2005 годах, то есть разрабатывала стратегию в Ираке. Провалилась — вместе с Америкой. Никак не была наказана.А почему не была? А все по той же причине: эти люди утратили способность воспринимать любую реальность, которая противоречит той картине мира, которую они все так же упорно везде насаждают. То есть признать официально провал — да это же невозможно.Добавим, что многие все-таки реальность воспринимают, но не знают, что с ней делать, и ждут, когда кто-то даст команду: все провалилось, с завтрашнего дня работаем честно.
https://ria.ru/20230202/lavrov-1849184373.html
https://ria.ru/20230310/kitay-1856871097.html
https://ria.ru/20230306/ssha-1855967202.html
https://ria.ru/20230310/porazhenie-1857155482.html
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венгрия
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Дмитрий Косырев
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Дмитрий Косырев
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аналитика, сша, россия, венгрия, рон десантис, виктор орбан, виктория нуланд, министерство обороны сша, государственный департамент сша, центральное разведывательное управление (цру)
Аналитика, США, Россия, Венгрия, Рон Десантис, Виктор Орбан, Виктория Нуланд, Министерство обороны США, Государственный департамент США, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)

США разучились говорить правду

© AFP 2023 / Stefani ReynoldsПосетители проходят мимо Капитолия США в Вашингтоне
Посетители проходят мимо Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
© AFP 2023 / Stefani Reynolds
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Дмитрий Косырев
Дмитрий Косырев
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Вот хороший философский вопрос: почему американцы все время занимаются политическим и прочим враньем — не только в отношении России или Китая, но и по любому поводу внутри страны? И очень, очень редко получают по рукам, как это только что произошло в штате Флорида.
История там была такая: все демократы, и особенно их СМИ, просто обязаны коллективно набрасываться на оппонентов-республиканцев со все новыми нападками. Они это попытались сделать с губернатором штата Роном Десантисом, и еще бы им не попытаться — реальный кандидат на пост президента США на следующих выборах. Обвинили его в том, что в его штате чистят школьные библиотеки, чуть не жгут книги, видео и прочие учебные пособия, зажимая, таким образом, свободу, насаждая свою, недемократическую идеологию и прочее консервативное мракобесие.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
Лавров рассказал, как на Западе понимают демократию
2 февраля, 11:34
Что он в ответ сделал: собрал большую пресс-конференцию, попросил убрать из зала несовершеннолетних. И запустил на большом экране кадры, переснятые с учебных пособий из тех самых библиотек. Тут камеры пришлось остановить, соцсети эти материалы опубликовать тоже не смогли. Потому что в кадре было сексуальное воспитание несовершеннолетних, очень подробное и четко подходящее под статьи о порнографии и прочие. "Вот эти материалы мы и вычистили, причем некоторые уже после того, как их навязывали школьникам", — сказал губернатор. Вранье о погроме библиотек стихло мгновенно.
Но это редкий случай. Чаще бывает наоборот, и мы на примере того, что говорят о России, это видим уже который год (и не только со стороны США). И тут философ Род Дрейер, сейчас переместившийся в Будапешт, задался вопросом: а все-таки почему? Почему власти и СМИ в Соединенных Штатах врут всегда и в громадных масштабах, когда это началось? И что дальше будет?
Дело в том, что к нему приехал знакомый из США, с изумлением увидел, что Венгрия и тамошняя политика не имеют ничего общего с тем, что об этой стране говорит либеральный Вашингтон и их СМИ с правозащитниками и прочими фондами. И тут разговор от Венгрии и ее премьера Виктора Орбана перешел на обобщения. Дрейер в своей колонке начал цитировать уже накопившиеся исследования на эту тему (да, про вранье и про провалы из-за такового).
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Китай начинает издеваться над Америкой
10 марта, 08:00
Из хороших ответов: врут потому, что у них это искренне. "Я говорю о том, что они в таком упоении от собственных идей, что просто не видят факты, события и людей, которые не подтверждали бы того, во что эти лжецы предпочитают верить".
А когда такое началось… Тут цитируется книга о том, как после ударов по Нью-Йорку 11 сентября 2001 года великий дипломат Ричард Холбрук по кличке Танк (или Бульдозер) задумался: как это бен Ладену удается насаждать по всему миру свои идеи, даже не имея под рукой собственного телеканала, и что делать, как ему противостоять? И Холбрук предложил создать при Белом доме ведомство, которое по полномочиям было бы равно Пентагону, Госдепартаменту, ЦРУ и министерству юстиции, вместе взятым, и которое навязывало бы всему миру то прочтение реальности, которое нужно США. То есть начать глобальную пропагандистскую войну.
Вы скажете, что она шла и раньше. Но технологии и масштабы были другими: раньше не было интернета. Появление такового породило альянс демократов с "большой цифрой" (и это сделало ненужным сверхведомство Холбрука). И если сначала речь шла только об идейной борьбе с внешним противником, то дальше неформальный альянс власти и повелителей интернета начал контролировать и то, как американцы должны думать о политике, обществе, внешнем мире.
Сторонники демократической партии в Чикаго - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
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6 марта, 08:00
И они проваливаются, говорит Дрейер. Хотя за провалы не платят. Вот хотя бы Виктория Нуланд, разработчица стратегии украинского конфликта. Она ведь до того была ключевым советником вице-президента Ричарда Чейни в 2003-2005 годах, то есть разрабатывала стратегию в Ираке. Провалилась — вместе с Америкой. Никак не была наказана.
А почему не была? А все по той же причине: эти люди утратили способность воспринимать любую реальность, которая противоречит той картине мира, которую они все так же упорно везде насаждают. То есть признать официально провал — да это же невозможно.
Добавим, что многие все-таки реальность воспринимают, но не знают, что с ней делать, и ждут, когда кто-то даст команду: все провалилось, с завтрашнего дня работаем честно.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
В США заявили, что хотят не слишком тяжелого поражения России на Украине
10 марта, 22:44
 
АналитикаСШАРоссияВенгрияРон ДесантисВиктор ОрбанВиктория НуландМинистерство обороны СШАГосударственный департамент СШАЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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