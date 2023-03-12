https://ria.ru/20230312/potolok-1857392748.html

Индия будет придерживаться потолка цены на нефть из России, пишут СМИ

Индия будет придерживаться потолка цены на нефть из России, пишут СМИ - РИА Новости, 12.03.2023

Индия будет придерживаться потолка цены на нефть из России, пишут СМИ

Индия не станет нарушать санкции против России и будет придерживаться потолка цен на нефть, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T19:58

2023-03-12T19:58

2023-03-12T23:54

экономика

цены на нефть

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москва

евросоюз

большая двадцатка

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Индия не станет нарушать санкции против России и будет придерживаться потолка цен на нефть, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Индия не будет нарушать западные санкции в отношении России, в том числе потолок цены на нефть в 60 долларов", — говорится в материале.Отмечается, что Нью-Дели обратился к трейдерам и банкам с просьбой следовать этим правилам. "Индия провела подробные дискуссии с США и странами G7 на полях встречи G20 <...>, и они, похоже, удовлетворены сделками", — указывается в статье.Топливные санкции некоторых стран против поставок из России вступили в силу с 5 февраля: Евросоюз запретил импорт нефтепродуктов, одновременно члены ЕС и "Большой семерки" установили потолок цен на них. Предельную стоимость определили в размере 100 долларов за баррель для нефтепродуктов, торгующихся с премией к эталонной марке нефти (дизтопливо), и 45 долларов за баррель — для торгующихся со скидкой (мазут).Президент Владимир Путин в конце прошлого года указом запретил поставки российских нефти и нефтепродуктов иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусмотрено использование механизма фиксации предельной цены (так называемого потолка), введенного США и другими недружественными странами. В отношении нефти этот ответ заработал 1 февраля. По нефтепродуктам дату должно определить правительство. Пока она не назначена.

https://ria.ru/20230307/neft-1856510514.html

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экономика, цены на нефть, россия, индия, москва, евросоюз, большая двадцатка, g7