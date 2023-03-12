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Индия будет придерживаться потолка цены на нефть из России, пишут СМИ
Индия будет придерживаться потолка цены на нефть из России, пишут СМИ - РИА Новости, 12.03.2023
Индия будет придерживаться потолка цены на нефть из России, пишут СМИ
Индия не станет нарушать санкции против России и будет придерживаться потолка цен на нефть, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T19:58
2023-03-12T19:58
2023-03-12T23:54
экономика
цены на нефть
россия
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евросоюз
большая двадцатка
g7
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Индия не станет нарушать санкции против России и будет придерживаться потолка цен на нефть, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Индия не будет нарушать западные санкции в отношении России, в том числе потолок цены на нефть в 60 долларов", — говорится в материале.Отмечается, что Нью-Дели обратился к трейдерам и банкам с просьбой следовать этим правилам. "Индия провела подробные дискуссии с США и странами G7 на полях встречи G20 <...>, и они, похоже, удовлетворены сделками", — указывается в статье.Топливные санкции некоторых стран против поставок из России вступили в силу с 5 февраля: Евросоюз запретил импорт нефтепродуктов, одновременно члены ЕС и "Большой семерки" установили потолок цен на них. Предельную стоимость определили в размере 100 долларов за баррель для нефтепродуктов, торгующихся с премией к эталонной марке нефти (дизтопливо), и 45 долларов за баррель — для торгующихся со скидкой (мазут).Президент Владимир Путин в конце прошлого года указом запретил поставки российских нефти и нефтепродуктов иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусмотрено использование механизма фиксации предельной цены (так называемого потолка), введенного США и другими недружественными странами. В отношении нефти этот ответ заработал 1 февраля. По нефтепродуктам дату должно определить правительство. Пока она не назначена.
https://ria.ru/20230307/neft-1856510514.html
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экономика, цены на нефть, россия, индия, москва, евросоюз, большая двадцатка, g7
Экономика, Цены на нефть, Россия, Индия, Москва, Евросоюз, Большая двадцатка, G7
Индия будет придерживаться потолка цены на нефть из России, пишут СМИ
Bloomberg: Индия не нарушит санкции и будет соблюдать потолок цен на нефть из России