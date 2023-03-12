https://ria.ru/20230312/pogoda-1857308782.html
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 12.03.2023
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Сильные дождь, снег, гололедица и очень низкое атмосферное давление ожидают жителей столицы в воскресенье, порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду, а... РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T10:10
2023-03-12T10:10
2023-03-12T10:10
москва
общество
погода
евгений тишковец
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/12/1839515501_0:35:3217:1845_1920x0_80_0_0_8989d84851dda4f318e9fa48e5662510.jpg
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Сильные дождь, снег, гололедица и очень низкое атмосферное давление ожидают жителей столицы в воскресенье, порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду, а видимость будет ухудшаться до 200 метров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Синоптик отметил, что сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится теплым сектором циклона, а к вечеру прохождением холодного атмосферного фронта, сопровождаемого интенсивными осадками в виде ливня, переходящего в заряды снега, порывистым ветром и гололедицей. "Облачно, временами сильные осадки - дождь, после 15 часов мокрый снег и снег, вечером сильная гололедица. Температура воздуха - плюс 3-5 в Москве, по области - плюс 1-6. Вечером резкое понижение до нуля - минус 5", - рассказал Тишковец. Синоптик пояснил, что из-за интенсивных зарядов снега видимость в районе 15-17 часов будет ухудшаться до 200 метров, что будет способствовать сбоям в авиасообщении. Тишковец добавил, что ветер будет дуть южный с переходом на северо-западный, 5-10 метров в секунду, порывы будут достигать штормовых 17 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 723 миллиметра ртутного столба, что на 23-24 единицы ниже нормы. К вечеру давление начнет стремительно расти, что негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей.
https://ria.ru/20230312/spetstekhnika-1857306382.html
https://ria.ru/20230312/gololeditsa-1857281263.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/12/1839515501_486:0:3217:2048_1920x0_80_0_0_09164893af390f2a8c920263ca959031.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество, погода, евгений тишковец
Москва, Общество, Погода, Евгений Тишковец
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Сильные дождь, снег, гололедица и очень низкое давление ожидаются в Москве в воскресенье
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Сильные дождь, снег, гололедица и очень низкое атмосферное давление ожидают жителей столицы в воскресенье, порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду, а видимость будет ухудшаться до 200 метров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Синоптик отметил, что сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится теплым сектором циклона, а к вечеру прохождением холодного атмосферного фронта, сопровождаемого интенсивными осадками в виде ливня, переходящего в заряды снега, порывистым ветром и гололедицей.
В Москве в рамках Недели городского хозяйства пройдет выставка спецтехники
"Облачно, временами сильные осадки - дождь, после 15 часов мокрый снег и снег, вечером сильная гололедица. Температура воздуха - плюс 3-5 в Москве, по области - плюс 1-6. Вечером резкое понижение до нуля - минус 5", - рассказал Тишковец.
Синоптик пояснил, что из-за интенсивных зарядов снега видимость в районе 15-17 часов будет ухудшаться до 200 метров, что будет способствовать сбоям в авиасообщении.
Тишковец добавил, что ветер будет дуть южный с переходом на северо-западный, 5-10 метров в секунду, порывы будут достигать штормовых 17 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 723 миллиметра ртутного столба, что на 23-24 единицы ниже нормы. К вечеру давление начнет стремительно расти, что негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей.
Москвичей предупредили о гололедице