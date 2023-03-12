https://ria.ru/20230312/pogoda-1857308782.html

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 12.03.2023

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Сильные дождь, снег, гололедица и очень низкое атмосферное давление ожидают жителей столицы в воскресенье, порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду, а... РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T10:10

2023-03-12T10:10

2023-03-12T10:10

москва

общество

погода

евгений тишковец

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Сильные дождь, снег, гололедица и очень низкое атмосферное давление ожидают жителей столицы в воскресенье, порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду, а видимость будет ухудшаться до 200 метров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Синоптик отметил, что сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится теплым сектором циклона, а к вечеру прохождением холодного атмосферного фронта, сопровождаемого интенсивными осадками в виде ливня, переходящего в заряды снега, порывистым ветром и гололедицей. "Облачно, временами сильные осадки - дождь, после 15 часов мокрый снег и снег, вечером сильная гололедица. Температура воздуха - плюс 3-5 в Москве, по области - плюс 1-6. Вечером резкое понижение до нуля - минус 5", - рассказал Тишковец. Синоптик пояснил, что из-за интенсивных зарядов снега видимость в районе 15-17 часов будет ухудшаться до 200 метров, что будет способствовать сбоям в авиасообщении. Тишковец добавил, что ветер будет дуть южный с переходом на северо-западный, 5-10 метров в секунду, порывы будут достигать штормовых 17 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 723 миллиметра ртутного столба, что на 23-24 единицы ниже нормы. К вечеру давление начнет стремительно расти, что негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей.

https://ria.ru/20230312/spetstekhnika-1857306382.html

https://ria.ru/20230312/gololeditsa-1857281263.html

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, общество, погода, евгений тишковец