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В марте можно будет увидеть сразу несколько планет в небе - РИА Новости, 12.03.2023
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Наука
 
01:20 12.03.2023
https://ria.ru/20230312/planety-1857284879.html
В марте можно будет увидеть сразу несколько планет в небе
В марте можно будет увидеть сразу несколько планет в небе - РИА Новости, 12.03.2023
В марте можно будет увидеть сразу несколько планет в небе
Достаточно редкое небесное явление – присутствие сразу нескольких планет, видимых невооруженным глазом, – можно будет наблюдать в марте, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T01:20
2023-03-12T01:20
наука
космос - риа наука
луна
россия
марс
фаина рублева
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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Достаточно редкое небесное явление – присутствие сразу нескольких планет, видимых невооруженным глазом, – можно будет наблюдать в марте, рассказала РИА Новости в Международный день планетариев научный директор Московского планетария Фаина Рублева. Международный день планетариев (International Day of Planetaria) ежегодно отмечается во второе воскресенье марта. В 2023 году он приходится на 12 марта. "Венера будет вечерами сиять над западным горизонтом. Ее можно будет наблюдать в ясную погоду, в том числе как 24 марта Луна и Венера пройдут рядом друг с другом. Также вечером и ночью в созвездиях Тельца и Близнецов достаточно высоко над горизонтом будет виден Марс, но он по сравнению с Венерой не такой яркий. Не каждый месяц можно видеть сразу несколько планет", - сказала Рублева. Она добавила, что по вечерам на западном горизонте можно будет наблюдать Юпитер, однако он будет виден непродолжительное время. Уран и Нептун также будут находиться над горизонтом, но их без телескопа разглядеть нельзя. В то же время научный директор планетария уточнила, что особенно интересное явление – сближение Венеры, Луны и Юпитера, когда в небе можно было наблюдать несколько светящихся шаров, – уже прошло в начале марта. Еще одним важным астрономическим событием она назвала день весеннего равноденствия 21 марта, когда Солнце пересечет линию небесного экватора и перейдет из Южного полушария в Северное. В этот момент на той половине планеты, где находится Россия, наступит астрономическая весна. Чуть позже, уже в апреле, произойдет гибридное солнечное затмение, которое будет сочетать фазы кольцевого и полного затмений. Россияне его, к сожалению, не увидят, затмение можно будет наблюдать из Австралии и Индонезии, уточнила научный директор планетария. 5 мая пройдет полутеневое затмение Луны, которое будет частично наблюдаться с территории РФ. Кроме того, в апреле ожидается активность метеорного потока Лириды.
https://ria.ru/20230312/planetarii-1856947897.html
https://ria.ru/20230310/asteroid-1857055455.html
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космос - риа наука, луна, россия, марс, фаина рублева
Наука, Космос - РИА Наука, Луна, Россия, Марс, Фаина Рублева
В марте можно будет увидеть сразу несколько планет в небе

Московский планетарий: в марте в небе будут видны сразу несколько планет

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкДевушка наблюдает в телескоп
Девушка наблюдает в телескоп - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Достаточно редкое небесное явление – присутствие сразу нескольких планет, видимых невооруженным глазом, – можно будет наблюдать в марте, рассказала РИА Новости в Международный день планетариев научный директор Московского планетария Фаина Рублева.
Международный день планетариев (International Day of Planetaria) ежегодно отмечается во второе воскресенье марта. В 2023 году он приходится на 12 марта.
Юная посетительница у глобуса Луны в музее Урании Московского планетария - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
Международный день планетариев
01:16
"Венера будет вечерами сиять над западным горизонтом. Ее можно будет наблюдать в ясную погоду, в том числе как 24 марта Луна и Венера пройдут рядом друг с другом. Также вечером и ночью в созвездиях Тельца и Близнецов достаточно высоко над горизонтом будет виден Марс, но он по сравнению с Венерой не такой яркий. Не каждый месяц можно видеть сразу несколько планет", - сказала Рублева.
Она добавила, что по вечерам на западном горизонте можно будет наблюдать Юпитер, однако он будет виден непродолжительное время. Уран и Нептун также будут находиться над горизонтом, но их без телескопа разглядеть нельзя.
В то же время научный директор планетария уточнила, что особенно интересное явление – сближение Венеры, Луны и Юпитера, когда в небе можно было наблюдать несколько светящихся шаров, – уже прошло в начале марта.
Еще одним важным астрономическим событием она назвала день весеннего равноденствия 21 марта, когда Солнце пересечет линию небесного экватора и перейдет из Южного полушария в Северное. В этот момент на той половине планеты, где находится Россия, наступит астрономическая весна.
«
"Весенние созвездия будут подниматься всё выше над горизонтом, и их можно будет наблюдать, прежде всего это околополярные созвездия – Большая и Малая Медведицы. Зимнее созвездие Орион с яркими звездами и звезда Сириус из созвездия Большого Пса сейчас еще можно наблюдать, но они будут скрываться за горизонтом. Среди незаходящих будут видны созвездие Кассиопеи, Цефея и Персея на северо-западе", - рассказала Рублева.
Чуть позже, уже в апреле, произойдет гибридное солнечное затмение, которое будет сочетать фазы кольцевого и полного затмений. Россияне его, к сожалению, не увидят, затмение можно будет наблюдать из Австралии и Индонезии, уточнила научный директор планетария.
5 мая пройдет полутеневое затмение Луны, которое будет частично наблюдаться с территории РФ. Кроме того, в апреле ожидается активность метеорного потока Лириды.
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10 марта, 16:21
 
НаукаКосмос - РИА НаукаЛунаРоссияМарсФаина Рублева
 
 
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