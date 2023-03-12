https://ria.ru/20230312/planety-1857284879.html

В марте можно будет увидеть сразу несколько планет в небе

В марте можно будет увидеть сразу несколько планет в небе - РИА Новости, 12.03.2023

В марте можно будет увидеть сразу несколько планет в небе

Достаточно редкое небесное явление – присутствие сразу нескольких планет, видимых невооруженным глазом, – можно будет наблюдать в марте, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T01:20

2023-03-12T01:20

2023-03-12T01:20

наука

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марс

фаина рублева

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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Достаточно редкое небесное явление – присутствие сразу нескольких планет, видимых невооруженным глазом, – можно будет наблюдать в марте, рассказала РИА Новости в Международный день планетариев научный директор Московского планетария Фаина Рублева. Международный день планетариев (International Day of Planetaria) ежегодно отмечается во второе воскресенье марта. В 2023 году он приходится на 12 марта. "Венера будет вечерами сиять над западным горизонтом. Ее можно будет наблюдать в ясную погоду, в том числе как 24 марта Луна и Венера пройдут рядом друг с другом. Также вечером и ночью в созвездиях Тельца и Близнецов достаточно высоко над горизонтом будет виден Марс, но он по сравнению с Венерой не такой яркий. Не каждый месяц можно видеть сразу несколько планет", - сказала Рублева. Она добавила, что по вечерам на западном горизонте можно будет наблюдать Юпитер, однако он будет виден непродолжительное время. Уран и Нептун также будут находиться над горизонтом, но их без телескопа разглядеть нельзя. В то же время научный директор планетария уточнила, что особенно интересное явление – сближение Венеры, Луны и Юпитера, когда в небе можно было наблюдать несколько светящихся шаров, – уже прошло в начале марта. Еще одним важным астрономическим событием она назвала день весеннего равноденствия 21 марта, когда Солнце пересечет линию небесного экватора и перейдет из Южного полушария в Северное. В этот момент на той половине планеты, где находится Россия, наступит астрономическая весна. Чуть позже, уже в апреле, произойдет гибридное солнечное затмение, которое будет сочетать фазы кольцевого и полного затмений. Россияне его, к сожалению, не увидят, затмение можно будет наблюдать из Австралии и Индонезии, уточнила научный директор планетария. 5 мая пройдет полутеневое затмение Луны, которое будет частично наблюдаться с территории РФ. Кроме того, в апреле ожидается активность метеорного потока Лириды.

https://ria.ru/20230312/planetarii-1856947897.html

https://ria.ru/20230310/asteroid-1857055455.html

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космос - риа наука, луна, россия, марс, фаина рублева