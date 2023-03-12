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Международный день планетариев - РИА Новости, 12.03.2023
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Туризм
 
01:16 12.03.2023
https://ria.ru/20230312/planetarii-1856947897.html
Международный день планетариев
Международный день планетариев - РИА Новости, 12.03.2023
Международный день планетариев
Международный день планетариев (International Day of Planetaria) ежегодно отмечается во второе воскресенье марта. В 2023 году он празднуется 12 марта. РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T01:16
2023-03-12T01:16
туризм
справки
германия
сша
мюнхен
московский планетарий
международный день планетариев
открытие московского планетария после 17 лет реконструкции
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Международный день планетариев (International Day of Planetaria) ежегодно отмечается во второе воскресенье марта. В 2023 году он празднуется 12 марта. Впервые праздник был проведен Итальянской ассоциацией планетариев (Associazione Amici dei Planetari) в 1991 году. С 1995 года он стал международным, когда к празднованию присоединились другие планетарии Европы. Позже его стали отмечать в США, Австралии и Азии. Проведение праздника поддерживается Международным обществом планетариев (International Planetarium Society). Первоначально Международный день планетариев проводили в ближайшее воскресенье перед днем весеннего равноденствия. Позднее дата празднования была назначена на второе воскресенье марта. Планетарии, которые закрыты по воскресеньям, отмечают праздник в субботу. В 2023-2025 годах возможен перенос даты празднования на 7 мая, чтобы ее можно было привязать к знаменательной дате в истории планетариев: началу регулярной работы первого планетария в Немецком музее в Мюнхене 7 мая 1925 года. Целью этого профессионального праздника является знакомство широкого круга людей с деятельностью планетариев и пропаганда астрономических знаний. Местами проведения являются городские планетарии. Планетарий – научно-просветительское учреждение, в котором демонстрируются небесная сфера с различными небесными телами и астрономическими явлениями, читаются лекции по астрономии, космонавтике, наукам о Земле. В нем для демонстрации искусственного звездного неба на экране, имеющем форму полусферы, используется специальный аппарат, который также называется планетарием. Устройство включает несколько проекторов различного назначения, вставленных в одну сложную вращающуюся раму. Первый оптический планетарий был сконструирован немецким инженером Вальтером Бауэрсфельдом с сотрудниками в 1922 году и изготовлен на оптическом заводе фирмы Carl Zeiss (Германия) в 1923 году. Для использования прибора в Мюнхене (Германия) было построено специальное куполообразное здание, в котором в 1925 году начал действовать первый в мире планетарий. Первый планетарий в России был открыт в Москве в 1929 году. Он стал тринадцатым по счету планетарием в мире. К тому времени они были в трех европейских столицах – Берлине, Вене (Австрия), Риме (Италия) – и девяти городах Германии. Традиционно планетарием называется строение с круглым залом и "полусферическим куполом". Однако вначале в качестве планетариев использовались не только специально построенные здания, но и строения, предназначенные для других целей. Например, водонапорная башня, термы (бани), а позднее и купольные церкви. Ближе к 1990-м годам архитектурная форма планетариев кардинально изменилась, классическая форма ушла в прошлое. Архитекторы нашли и находят сегодня оригинальные решения, создавая здания в виде гигантских труб, шаров и других причудливых геометрических конструкций. Таков знаменитый Hayden Planetarium в Нью-Йорке (США) при Музее естественной истории, имеющий форму шара, находящегося внутри огромного стеклянного куба. Или, например, построенный в Индии планетарий Индиры Ганди, который похож на Юпитер с кольцами. В японском городе Нагое, планетарий создали в виде шара, зависшего в воздухе. Сегодня он признан самым большим, за счет огромного диаметра купола – 35 метров. Но самым выдающимся архитектурным решением стал планетарий в Валенсии (Испания) Hemisferic, построенный в 1996-1998 годах архитектором Сатъяго Калатрава. Это целый городок науки и искусства. Помимо планетария в комплексе есть музей науки, концертный зал, оранжерея. Сегодня двух одинаковых планетариев нет. В архитектурном отношении здания планетариев неповторимы, хотя в них и просматривается нечто общее. Сейчас в мире насчитывается свыше двух тысяч планетариев, из них в России – более 40. С 1980-х годах в них стали использоваться проекторы нового поколения, в которых изображение, создаваемое компьютером, проектируется посредством одной линзы, напоминающей рыбий глаз. В планетариях (в Валенсии (Испания), Вене (Австрия), Лиссабоне (Португалия), Москве и др.), которые имеют купола с диаметром основания от 18 до 35 метров, используются звездные проекторы Universarium, являющиеся на начало XXI века самыми совершенными. Выпуск этой модели начат фирмой Carl Zeiss в 1989 году. Проекторы Universarium – это оптико-механическая система для больших куполов и мультимедийных звездных театров. Они проецируют звездное небо с помощью оптоволокна, поэтому качество изображения намного превосходит цифровое. Московский планетарий с 1994 по июнь 2011 года был закрыт на капитальный ремонт и реконструкцию. Сейчас здесь установлен самый совершенный оптико-волоконный аппарат Universarium M IX, работает полнокупольная цифровая проекционная система. Планетарий стал многофункциональным комплексом, в который входят два звездных зала, три музея, обсерватория, 4D-кинотеатр. Планетарии играют чрезвычайно важную роль в современном мире. Они используются для учебных целей и для исследований. В 1970-х годах крупные планетарии при создании школьных и публичных программ стали применять не только живой рассказ, но также музыкальные и дикторские записи, а также различные спецэффекты. Эта техника позволяет дать зрителю более насыщенный визуальный ряд в сопровождении более профессионального и содержательного текста. С появлением компьютеров сеансы становятся все более автоматизированными. К середине 1990-х годов планетарии превратились в мультимедийные театры, которые развлекают и обучают своих посетителей. В планетариях также многие военные специалисты и астронавты/космонавты обучаются астронавигации, а биологи исследуют способность птиц во время перелетов ориентироваться по звездам. Ежегодно в мире планетарии посещают миллионы людей. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, германия, сша, мюнхен, московский планетарий, международный день планетариев, открытие московского планетария после 17 лет реконструкции
Туризм, Справки, Германия, США, Мюнхен, Московский планетарий, Международный день планетариев, Открытие Московского планетария после 17 лет реконструкции

Международный день планетариев

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЮная посетительница у глобуса Луны в музее Урании Московского планетария
Юная посетительница у глобуса Луны в музее Урании Московского планетария - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Международный день планетариев (International Day of Planetaria) ежегодно отмечается во второе воскресенье марта. В 2023 году он празднуется 12 марта.
Впервые праздник был проведен Итальянской ассоциацией планетариев (Associazione Amici dei Planetari) в 1991 году. С 1995 года он стал международным, когда к празднованию присоединились другие планетарии Европы. Позже его стали отмечать в США, Австралии и Азии. Проведение праздника поддерживается Международным обществом планетариев (International Planetarium Society).
Первоначально Международный день планетариев проводили в ближайшее воскресенье перед днем весеннего равноденствия. Позднее дата празднования была назначена на второе воскресенье марта. Планетарии, которые закрыты по воскресеньям, отмечают праздник в субботу.
В 2023-2025 годах возможен перенос даты празднования на 7 мая, чтобы ее можно было привязать к знаменательной дате в истории планетариев: началу регулярной работы первого планетария в Немецком музее в Мюнхене 7 мая 1925 года.
Целью этого профессионального праздника является знакомство широкого круга людей с деятельностью планетариев и пропаганда астрономических знаний. Местами проведения являются городские планетарии.
Планетарий – научно-просветительское учреждение, в котором демонстрируются небесная сфера с различными небесными телами и астрономическими явлениями, читаются лекции по астрономии, космонавтике, наукам о Земле. В нем для демонстрации искусственного звездного неба на экране, имеющем форму полусферы, используется специальный аппарат, который также называется планетарием. Устройство включает несколько проекторов различного назначения, вставленных в одну сложную вращающуюся раму.
Первый оптический планетарий был сконструирован немецким инженером Вальтером Бауэрсфельдом с сотрудниками в 1922 году и изготовлен на оптическом заводе фирмы Carl Zeiss (Германия) в 1923 году. Для использования прибора в Мюнхене (Германия) было построено специальное куполообразное здание, в котором в 1925 году начал действовать первый в мире планетарий.
Первый планетарий в России был открыт в Москве в 1929 году. Он стал тринадцатым по счету планетарием в мире. К тому времени они были в трех европейских столицах – Берлине, Вене (Австрия), Риме (Италия) – и девяти городах Германии.
Традиционно планетарием называется строение с круглым залом и "полусферическим куполом". Однако вначале в качестве планетариев использовались не только специально построенные здания, но и строения, предназначенные для других целей. Например, водонапорная башня, термы (бани), а позднее и купольные церкви. Ближе к 1990-м годам архитектурная форма планетариев кардинально изменилась, классическая форма ушла в прошлое. Архитекторы нашли и находят сегодня оригинальные решения, создавая здания в виде гигантских труб, шаров и других причудливых геометрических конструкций. Таков знаменитый Hayden Planetarium в Нью-Йорке (США) при Музее естественной истории, имеющий форму шара, находящегося внутри огромного стеклянного куба. Или, например, построенный в Индии планетарий Индиры Ганди, который похож на Юпитер с кольцами.
В японском городе Нагое, планетарий создали в виде шара, зависшего в воздухе. Сегодня он признан самым большим, за счет огромного диаметра купола – 35 метров. Но самым выдающимся архитектурным решением стал планетарий в Валенсии (Испания) Hemisferic, построенный в 1996-1998 годах архитектором Сатъяго Калатрава. Это целый городок науки и искусства. Помимо планетария в комплексе есть музей науки, концертный зал, оранжерея.
Сегодня двух одинаковых планетариев нет. В архитектурном отношении здания планетариев неповторимы, хотя в них и просматривается нечто общее.
Сейчас в мире насчитывается свыше двух тысяч планетариев, из них в России – более 40. С 1980-х годах в них стали использоваться проекторы нового поколения, в которых изображение, создаваемое компьютером, проектируется посредством одной линзы, напоминающей рыбий глаз.
В планетариях (в Валенсии (Испания), Вене (Австрия), Лиссабоне (Португалия), Москве и др.), которые имеют купола с диаметром основания от 18 до 35 метров, используются звездные проекторы Universarium, являющиеся на начало XXI века самыми совершенными. Выпуск этой модели начат фирмой Carl Zeiss в 1989 году. Проекторы Universarium – это оптико-механическая система для больших куполов и мультимедийных звездных театров. Они проецируют звездное небо с помощью оптоволокна, поэтому качество изображения намного превосходит цифровое.
Московский планетарий с 1994 по июнь 2011 года был закрыт на капитальный ремонт и реконструкцию. Сейчас здесь установлен самый совершенный оптико-волоконный аппарат Universarium M IX, работает полнокупольная цифровая проекционная система. Планетарий стал многофункциональным комплексом, в который входят два звездных зала, три музея, обсерватория, 4D-кинотеатр.
Планетарии играют чрезвычайно важную роль в современном мире. Они используются для учебных целей и для исследований. В 1970-х годах крупные планетарии при создании школьных и публичных программ стали применять не только живой рассказ, но также музыкальные и дикторские записи, а также различные спецэффекты. Эта техника позволяет дать зрителю более насыщенный визуальный ряд в сопровождении более профессионального и содержательного текста. С появлением компьютеров сеансы становятся все более автоматизированными. К середине 1990-х годов планетарии превратились в мультимедийные театры, которые развлекают и обучают своих посетителей. В планетариях также многие военные специалисты и астронавты/космонавты обучаются астронавигации, а биологи исследуют способность птиц во время перелетов ориентироваться по звездам.
Ежегодно в мире планетарии посещают миллионы людей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
ТуризмСправкиГерманияСШАМюнхенМосковский планетарийМеждународный день планетариевОткрытие Московского планетария после 17 лет реконструкции
 
 
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