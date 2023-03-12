https://ria.ru/20230312/osadki-1857315402.html

В Москве в воскресенье ожидается рекордное число осадков

В Москве в воскресенье ожидается рекордное число осадков - РИА Новости, 12.03.2023

В Москве в воскресенье ожидается рекордное число осадков

Рекордное количество осадков может выпасть в столице в воскресенье, ожидается около 23-28 миллиметров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T11:01

2023-03-12T11:01

2023-03-12T11:01

москва

общество

евгений тишковец

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новость. Рекордное количество осадков может выпасть в столице в воскресенье, ожидается около 23-28 миллиметров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Синоптик отметил, что за минувшие сутки в столице местами выпало более 1/5 от месячной нормы осадков. В течение воскресенья прогнозируется усиление осадков, выпадет еще до 12-17 миллиметров при месячной норме 39 миллиметров, то есть дополнительно 44% от климатической нормы первого весеннего месяца. "Таким образом, общее количество осадков за 12 марта может составить до 23-28 миллиметров. За всю послевоенную историю таких сильных осадков в этот день не было", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что суточный рекорд осадков для этого дня пока принадлежит 1883 году - 29,5 миллиметра.

https://ria.ru/20230312/gololed-1857311957.html

москва

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, общество, евгений тишковец