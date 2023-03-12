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В Москве в воскресенье ожидается рекордное число осадков - РИА Новости, 12.03.2023
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11:01 12.03.2023
https://ria.ru/20230312/osadki-1857315402.html
В Москве в воскресенье ожидается рекордное число осадков
В Москве в воскресенье ожидается рекордное число осадков - РИА Новости, 12.03.2023
В Москве в воскресенье ожидается рекордное число осадков
Рекордное количество осадков может выпасть в столице в воскресенье, ожидается около 23-28 миллиметров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T11:01
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москва
общество
евгений тишковец
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новость. Рекордное количество осадков может выпасть в столице в воскресенье, ожидается около 23-28 миллиметров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Синоптик отметил, что за минувшие сутки в столице местами выпало более 1/5 от месячной нормы осадков. В течение воскресенья прогнозируется усиление осадков, выпадет еще до 12-17 миллиметров при месячной норме 39 миллиметров, то есть дополнительно 44% от климатической нормы первого весеннего месяца. "Таким образом, общее количество осадков за 12 марта может составить до 23-28 миллиметров. За всю послевоенную историю таких сильных осадков в этот день не было", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что суточный рекорд осадков для этого дня пока принадлежит 1883 году - 29,5 миллиметра.
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москва, общество, евгений тишковец
Москва, Общество, Евгений Тишковец
В Москве в воскресенье ожидается рекордное число осадков

Синоптик Тишковец: в Москве в воскресенье может выпасть около 23-28 миллиметров осадков

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкУборка снега на Ленинском проспекте в Москве
Уборка снега на Ленинском проспекте в Москве - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Уборка снега на Ленинском проспекте в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новость. Рекордное количество осадков может выпасть в столице в воскресенье, ожидается около 23-28 миллиметров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Синоптик отметил, что за минувшие сутки в столице местами выпало более 1/5 от месячной нормы осадков. В течение воскресенья прогнозируется усиление осадков, выпадет еще до 12-17 миллиметров при месячной норме 39 миллиметров, то есть дополнительно 44% от климатической нормы первого весеннего месяца.
"Таким образом, общее количество осадков за 12 марта может составить до 23-28 миллиметров. За всю послевоенную историю таких сильных осадков в этот день не было", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что суточный рекорд осадков для этого дня пока принадлежит 1883 году - 29,5 миллиметра.
Гололед в Москве - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
Москвичей предупредили о сильной гололедице
Вчера, 10:40
 
МоскваОбществоЕвгений Тишковец
 
 
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