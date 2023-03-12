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Украинские войска снова обстреляли Ясиноватую и Донецк
Украинские войска снова обстреляли Ясиноватую и Донецк - РИА Новости, 12.03.2023
Украинские войска снова обстреляли Ясиноватую и Донецк
Украинские войска за час обстреляли Донецк и Ясиноватую, был выпущено 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T21:26
2023-03-12T21:26
2023-03-12T21:26
специальная военная операция на украине
донецк
ясиноватая
нато
сцкк
донецкая народная республика
происшествия
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ДОНЕЦК, 12 мар - РИА Новости. Украинские войска за час обстреляли Донецк и Ясиноватую, был выпущено 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению... 19.40 - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Этот же район обстреляли четырьмя снарядами в 19.55, а также тремя снарядами в 20.40. Отмечается, что Ясиноватая была обстреляна в 20.30 пятью снарядами. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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донецк, ясиноватая, нато, сцкк, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Ясиноватая, НАТО, СЦКК, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Украинские войска снова обстреляли Ясиноватую и Донецк
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Донецку и Ясиноватой еще 14 снарядов за час