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Украинские войска обстреляли Донецк с позиций в районе Андреевки
Украинские войска обстреляли Донецк с позиций в районе Андреевки - РИА Новости, 12.03.2023
Украинские войска обстреляли Донецк с позиций в районе Андреевки
Украинские войска при обстреле Донецка вели огонь из РСЗО со своих позиций в районе Андреевки, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T19:03
2023-03-12T19:03
2023-03-12T19:03
специальная военная операция на украине
происшествия
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донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 12 мар - РИА Новости. Украинские войска при обстреле Донецка вели огонь из РСЗО со своих позиций в районе Андреевки, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Противник вел огонь из РСЗО БМ-30 "Смерч" со своих позиций, расположенных в районе населенного пункта Андреевка, с применением фугасных ракет 9М55Ф", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Отмечается, что украинские войска применили тактику отвлечения ПВО от применения основного типа вооружения. "Вблизи от мест попаданий ракет РСЗО БМ-30 "Смерч" экспертами СЦКК ДНР были обнаружены фрагменты сбитой системой противовоздушной обороны ракеты РСЗО HIMARS", - уточняется в сообщении. По данным представительства, в результате обстрела Донецка пострадала женщина 1956 года рождения.
https://ria.ru/20230311/minomet-1857172508.html
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происшествия, донецк, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК
Украинские войска обстреляли Донецк с позиций в районе Андреевки
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО с позиций в районе Андреевки