https://ria.ru/20230312/obstrel-1857385309.html

Украинские войска обстреляли Донецк с позиций в районе Андреевки

Украинские войска обстреляли Донецк с позиций в районе Андреевки - РИА Новости, 12.03.2023

Украинские войска обстреляли Донецк с позиций в районе Андреевки

Украинские войска при обстреле Донецка вели огонь из РСЗО со своих позиций в районе Андреевки, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T19:03

2023-03-12T19:03

2023-03-12T19:03

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 12 мар - РИА Новости. Украинские войска при обстреле Донецка вели огонь из РСЗО со своих позиций в районе Андреевки, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Противник вел огонь из РСЗО БМ-30 "Смерч" со своих позиций, расположенных в районе населенного пункта Андреевка, с применением фугасных ракет 9М55Ф", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Отмечается, что украинские войска применили тактику отвлечения ПВО от применения основного типа вооружения. "Вблизи от мест попаданий ракет РСЗО БМ-30 "Смерч" экспертами СЦКК ДНР были обнаружены фрагменты сбитой системой противовоздушной обороны ракеты РСЗО HIMARS", - уточняется в сообщении. По данным представительства, в результате обстрела Донецка пострадала женщина 1956 года рождения.

https://ria.ru/20230311/minomet-1857172508.html

https://ria.ru/20230312/spetsoperatsiya-1856334994.html

донецк

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происшествия, донецк, донецкая народная республика, сцкк