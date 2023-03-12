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Украинские войска обстреляли Донецк с позиций в районе Андреевки - РИА Новости, 12.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
19:03 12.03.2023
https://ria.ru/20230312/obstrel-1857385309.html
Украинские войска обстреляли Донецк с позиций в районе Андреевки
Украинские войска обстреляли Донецк с позиций в районе Андреевки - РИА Новости, 12.03.2023
Украинские войска обстреляли Донецк с позиций в районе Андреевки
Украинские войска при обстреле Донецка вели огонь из РСЗО со своих позиций в районе Андреевки, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T19:03
2023-03-12T19:03
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 12 мар - РИА Новости. Украинские войска при обстреле Донецка вели огонь из РСЗО со своих позиций в районе Андреевки, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Противник вел огонь из РСЗО БМ-30 "Смерч" со своих позиций, расположенных в районе населенного пункта Андреевка, с применением фугасных ракет 9М55Ф", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Отмечается, что украинские войска применили тактику отвлечения ПВО от применения основного типа вооружения. "Вблизи от мест попаданий ракет РСЗО БМ-30 "Смерч" экспертами СЦКК ДНР были обнаружены фрагменты сбитой системой противовоздушной обороны ракеты РСЗО HIMARS", - уточняется в сообщении. По данным представительства, в результате обстрела Донецка пострадала женщина 1956 года рождения.
https://ria.ru/20230311/minomet-1857172508.html
https://ria.ru/20230312/spetsoperatsiya-1856334994.html
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происшествия, донецк, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК
Украинские войска обстреляли Донецк с позиций в районе Андреевки

Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО с позиций в районе Андреевки

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколок снаряда, обнаруженный после обстрела со стороны ВСУ
Осколок снаряда, обнаруженный после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколок снаряда, обнаруженный после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 мар - РИА Новости. Украинские войска при обстреле Донецка вели огонь из РСЗО со своих позиций в районе Андреевки, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Противник вел огонь из РСЗО БМ-30 "Смерч" со своих позиций, расположенных в районе населенного пункта Андреевка, с применением фугасных ракет 9М55Ф", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
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Отмечается, что украинские войска применили тактику отвлечения ПВО от применения основного типа вооружения.
"Вблизи от мест попаданий ракет РСЗО БМ-30 "Смерч" экспертами СЦКК ДНР были обнаружены фрагменты сбитой системой противовоздушной обороны ракеты РСЗО HIMARS", - уточняется в сообщении.
По данным представительства, в результате обстрела Донецка пострадала женщина 1956 года рождения.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
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