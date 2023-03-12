https://ria.ru/20230312/obstrel-1857375794.html

В ЛНР подросток погиб при обстреле Перевальска со стороны украинских войск

В ЛНР подросток погиб при обстреле Перевальска со стороны украинских войск - РИА Новости, 12.03.2023

В ЛНР подросток погиб при обстреле Перевальска со стороны украинских войск

Подросток погиб в результате обстрела со стороны украинских войск Перевальска в ЛНР, также были повреждены автостанция, две АЗС и магазин, сообщает... РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T18:01

2023-03-12T18:01

2023-03-12T19:03

специальная военная операция на украине

происшествия

луганская народная республика

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 12 мар - РИА Новости. Подросток погиб в результате обстрела со стороны украинских войск Перевальска в ЛНР, также были повреждены автостанция, две АЗС и магазин, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее военный эксперт, подполковник в отставке Андрей Марочко сообщил РИА Новости, что количество мирных жителей, раненых из-за обстрела Перевальска, увеличилось до 11. "По состоянию на 17.30, в результате обстрела н.п. Перевальск с применением РСЗО HIMARS (противником выпущена одна ракета типа M30А1 GMLRS), погибло три мирных жителя, среди которых был 17-летний подросток, и семь человек получили ранения, среди которых два ребенка. Повреждена "Алчевская автостанция-1", две АЗС, продуктовый магазин, пять легковых автомобилей", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК информировали, что украинские войска в 13.10 выпустили по городу Перевальску в ЛНР ракету из РСЗО HIMARS, три человека погибли.

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Последствия удара ВСУ по Перевальску в ЛНР Удар по автостанции города Перевальск в ЛНР, из-за которого там погибли люди, был нанесен ракетой HIMARS из окрестностей города Часов Яр к западу от Артемовска, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. 2023-03-12T18:01 true PT1M58S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, луганская народная республика, вооруженные силы украины