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Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Ясиноватой в ДНР
Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Ясиноватой в ДНР - РИА Новости, 12.03.2023
Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Ясиноватой в ДНР
Украинские войска в 15.40 выпустили 10 ракет из РСЗО по Ясиноватой, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов,... РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T16:01
2023-03-12T16:01
2023-03-12T16:05
специальная военная операция на украине
происшествия
ясиноватая
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 12 мар - РИА Новости. Украинские войска в 15.40 выпустили 10 ракет из РСЗО по Ясиноватой, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению... 15.40 - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
https://ria.ru/20230311/spetsoperatsiya-1856333857.html
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происшествия, ясиноватая, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, СЦКК
Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Ясиноватой в ДНР
Представительство ДНР: украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Ясиноватой