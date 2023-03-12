https://ria.ru/20230312/obstrel-1857355933.html

Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Ясиноватой в ДНР

Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Ясиноватой в ДНР - РИА Новости, 12.03.2023

Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Ясиноватой в ДНР

Украинские войска в 15.40 выпустили 10 ракет из РСЗО по Ясиноватой, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов,... РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T16:01

2023-03-12T16:01

2023-03-12T16:05

специальная военная операция на украине

происшествия

ясиноватая

донецкая народная республика

сцкк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/14/1846249487_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7457134bb78c23e472cd28e96f8831f2.jpg

ДОНЕЦК, 12 мар - РИА Новости. Украинские войска в 15.40 выпустили 10 ракет из РСЗО по Ясиноватой, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению... 15.40 - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.

https://ria.ru/20230311/spetsoperatsiya-1856333857.html

ясиноватая

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ясиноватая, донецкая народная республика, сцкк