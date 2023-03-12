Украинские войска обстреляли микрорайон Новой Каховки
Украинские войска обстреляли микрорайон Сокол в Новой Каховке, погибла женщина
© Фото : Telegram-канал Администрации Новокаховского городского округаПоследствия обстрела микрорайона Сокол в городе Новая Каховка
Последствия обстрела микрорайона Сокол в городе Новая Каховка. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар — РИА Новости. Мирная жительница стала жертвой артиллерийского удара, нанесенного украинскими войсками по Новой Каховке, сообщила администрация города в Telegram-канале.
"Утро, 12 марта, ВСУ в очередной раз показали свое звериное лицо. Неонацистское и преступное. В очередной раз массированному удару артиллерии со стороны ВСУ подвергся микрорайон Сокол в городе Новая Каховка. Погибла женщина", — говорится в публикации.
Кроме того, получили повреждения жилые дома, магазины, линии электропередачи.
Новая Каховка расположена на левом берегу Днепра, ниже Каховской ГЭС. Сейчас левобережные районы Херсонской области находятся под контролем российских войск, ВСУ удерживают правый берег и ежедневно наносят артиллерийские и ракетные удары по жилым домам и гражданской инфраструктуре левобережья. Так, только за ночь на 11 марта ВСУ выпустили по Новой Каховке и Каховке, Алешкам и окрестным селам около 50 снарядов, а всего за сутки — более ста.