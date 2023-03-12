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Украинские войска обстреляли микрорайон Новой Каховки - РИА Новости, 12.03.2023
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09:50 12.03.2023 (обновлено: 11:13 12.03.2023)
https://ria.ru/20230312/obstrel-1857305955.html
Украинские войска обстреляли микрорайон Новой Каховки
Украинские войска обстреляли микрорайон Новой Каховки - РИА Новости, 12.03.2023
Украинские войска обстреляли микрорайон Новой Каховки
Мирная жительница стала жертвой артиллерийского удара, нанесенного украинскими войсками по Новой Каховке, сообщила администрация города в Telegram-канале. РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T09:50
2023-03-12T11:13
новая каховка
херсонская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар — РИА Новости. Мирная жительница стала жертвой артиллерийского удара, нанесенного украинскими войсками по Новой Каховке, сообщила администрация города в Telegram-канале."Утро, 12 марта, ВСУ в очередной раз показали свое звериное лицо. Неонацистское и преступное. В очередной раз массированному удару артиллерии со стороны ВСУ подвергся микрорайон Сокол в городе Новая Каховка. Погибла женщина", — говорится в публикации.Кроме того, получили повреждения жилые дома, магазины, линии электропередачи.Новая Каховка расположена на левом берегу Днепра, ниже Каховской ГЭС. Сейчас левобережные районы Херсонской области находятся под контролем российских войск, ВСУ удерживают правый берег и ежедневно наносят артиллерийские и ракетные удары по жилым домам и гражданской инфраструктуре левобережья. Так, только за ночь на 11 марта ВСУ выпустили по Новой Каховке и Каховке, Алешкам и окрестным селам около 50 снарядов, а всего за сутки — более ста.
https://ria.ru/20230311/kherson-1857194757.html
новая каховка
херсонская область
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новая каховка, херсонская область , происшествия
Новая Каховка, Херсонская область , Происшествия
Украинские войска обстреляли микрорайон Новой Каховки

Украинские войска обстреляли микрорайон Сокол в Новой Каховке, погибла женщина

© Фото : Telegram-канал Администрации Новокаховского городского округаПоследствия обстрела микрорайона Сокол в городе Новая Каховка
Последствия обстрела микрорайона Сокол в городе Новая Каховка - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
© Фото : Telegram-канал Администрации Новокаховского городского округа
Последствия обстрела микрорайона Сокол в городе Новая Каховка. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар — РИА Новости. Мирная жительница стала жертвой артиллерийского удара, нанесенного украинскими войсками по Новой Каховке, сообщила администрация города в Telegram-канале.
"Утро, 12 марта, ВСУ в очередной раз показали свое звериное лицо. Неонацистское и преступное. В очередной раз массированному удару артиллерии со стороны ВСУ подвергся микрорайон Сокол в городе Новая Каховка. Погибла женщина", — говорится в публикации.
Кроме того, получили повреждения жилые дома, магазины, линии электропередачи.
Новая Каховка расположена на левом берегу Днепра, ниже Каховской ГЭС. Сейчас левобережные районы Херсонской области находятся под контролем российских войск, ВСУ удерживают правый берег и ежедневно наносят артиллерийские и ракетные удары по жилым домам и гражданской инфраструктуре левобережья. Так, только за ночь на 11 марта ВСУ выпустили по Новой Каховке и Каховке, Алешкам и окрестным селам около 50 снарядов, а всего за сутки — более ста.
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Новая КаховкаХерсонская областьПроисшествия
 
 
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