https://ria.ru/20230312/obstrel-1857305955.html

Украинские войска обстреляли микрорайон Новой Каховки

Украинские войска обстреляли микрорайон Новой Каховки - РИА Новости, 12.03.2023

Украинские войска обстреляли микрорайон Новой Каховки

Мирная жительница стала жертвой артиллерийского удара, нанесенного украинскими войсками по Новой Каховке, сообщила администрация города в Telegram-канале. РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T09:50

2023-03-12T09:50

2023-03-12T11:13

новая каховка

херсонская область

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар — РИА Новости. Мирная жительница стала жертвой артиллерийского удара, нанесенного украинскими войсками по Новой Каховке, сообщила администрация города в Telegram-канале."Утро, 12 марта, ВСУ в очередной раз показали свое звериное лицо. Неонацистское и преступное. В очередной раз массированному удару артиллерии со стороны ВСУ подвергся микрорайон Сокол в городе Новая Каховка. Погибла женщина", — говорится в публикации.Кроме того, получили повреждения жилые дома, магазины, линии электропередачи.Новая Каховка расположена на левом берегу Днепра, ниже Каховской ГЭС. Сейчас левобережные районы Херсонской области находятся под контролем российских войск, ВСУ удерживают правый берег и ежедневно наносят артиллерийские и ракетные удары по жилым домам и гражданской инфраструктуре левобережья. Так, только за ночь на 11 марта ВСУ выпустили по Новой Каховке и Каховке, Алешкам и окрестным селам около 50 снарядов, а всего за сутки — более ста.

https://ria.ru/20230311/kherson-1857194757.html

новая каховка

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

новая каховка, херсонская область , происшествия