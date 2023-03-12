https://ria.ru/20230312/napravlenie-1857347659.html

На Южнодонецком и Запорожском направлениях уничтожили свыше 50 солдат ВСУ

На Южнодонецком и Запорожском направлениях уничтожили свыше 50 солдат ВСУ - РИА Новости, 12.03.2023

На Южнодонецком и Запорожском направлениях уничтожили свыше 50 солдат ВСУ

Российские подразделения уничтожили на Южнодонецком и Запорожском направлениях более 50 украинских военных, сообщило в воскресенье Минобороны. РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T15:08

2023-03-12T15:08

2023-03-12T15:26

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили на Южнодонецком и Запорожском направлениях более 50 украинских военных, сообщило в воскресенье Минобороны.Также в районах населенных пунктов Новомихайловка ДНР, Левадное и Марфополь Запорожской области пресечены действия трех диверсионно-разведывательных групп.За сутки на данных направлениях уничтожено свыше 50 украинских военных, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и гаубица Д-30.

https://ria.ru/20230311/minomet-1857172508.html

донецкая народная республика

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вооруженные силы украины, в мире, донецкая народная республика, запорожская область, вооруженные силы рф