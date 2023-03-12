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На Южнодонецком и Запорожском направлениях уничтожили свыше 50 солдат ВСУ
На Южнодонецком и Запорожском направлениях уничтожили свыше 50 солдат ВСУ - РИА Новости, 12.03.2023
На Южнодонецком и Запорожском направлениях уничтожили свыше 50 солдат ВСУ
Российские подразделения уничтожили на Южнодонецком и Запорожском направлениях более 50 украинских военных, сообщило в воскресенье Минобороны. РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T15:08
2023-03-12T15:08
2023-03-12T15:26
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили на Южнодонецком и Запорожском направлениях более 50 украинских военных, сообщило в воскресенье Минобороны.Также в районах населенных пунктов Новомихайловка ДНР, Левадное и Марфополь Запорожской области пресечены действия трех диверсионно-разведывательных групп.За сутки на данных направлениях уничтожено свыше 50 украинских военных, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и гаубица Д-30.
https://ria.ru/20230311/minomet-1857172508.html
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На Южнодонецком и Запорожском направлениях уничтожили свыше 50 солдат ВСУ
Минобороны: на Южнодонецком и Запорожском направлениях уничтожили свыше 50 солдат ВСУ