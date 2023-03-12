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На Южнодонецком и Запорожском направлениях уничтожили свыше 50 солдат ВСУ - РИА Новости, 12.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:08 12.03.2023 (обновлено: 15:26 12.03.2023)
https://ria.ru/20230312/napravlenie-1857347659.html
На Южнодонецком и Запорожском направлениях уничтожили свыше 50 солдат ВСУ
На Южнодонецком и Запорожском направлениях уничтожили свыше 50 солдат ВСУ - РИА Новости, 12.03.2023
На Южнодонецком и Запорожском направлениях уничтожили свыше 50 солдат ВСУ
Российские подразделения уничтожили на Южнодонецком и Запорожском направлениях более 50 украинских военных, сообщило в воскресенье Минобороны. РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T15:08
2023-03-12T15:26
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
в мире
донецкая народная республика
запорожская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили на Южнодонецком и Запорожском направлениях более 50 украинских военных, сообщило в воскресенье Минобороны.Также в районах населенных пунктов Новомихайловка ДНР, Левадное и Марфополь Запорожской области пресечены действия трех диверсионно-разведывательных групп.За сутки на данных направлениях уничтожено свыше 50 украинских военных, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и гаубица Д-30.
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вооруженные силы украины, в мире, донецкая народная республика, запорожская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, В мире, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Вооруженные силы РФ
На Южнодонецком и Запорожском направлениях уничтожили свыше 50 солдат ВСУ

Минобороны: на Южнодонецком и Запорожском направлениях уничтожили свыше 50 солдат ВСУ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАртиллеристы вооруженных сил России ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы "Мста-Б"
Артиллеристы вооруженных сил России ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Артиллеристы вооруженных сил России ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы "Мста-Б". Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили на Южнодонецком и Запорожском направлениях более 50 украинских военных, сообщило в воскресенье Минобороны.
«
"На Южно-донецком и Запорожском направлениях огнем артиллерии группировки войск "Восток" поражены подразделения украинских войск в районах населенных пунктов Угледар, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой Народной Республики", — говорится в сообщении военного ведомства.
Также в районах населенных пунктов Новомихайловка ДНР, Левадное и Марфополь Запорожской области пресечены действия трех диверсионно-разведывательных групп.
За сутки на данных направлениях уничтожено свыше 50 украинских военных, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и гаубица Д-30.
Боевая работа расчетов кочующих минометов Западного военного округа - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
Минобороны показало работу "кочующих минометов" в ходе спецоперации
11 марта, 05:03
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВ миреДонецкая Народная РеспубликаЗапорожская областьВооруженные силы РФ
 
 
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