https://ria.ru/20230312/nalogi-1857296903.html
Эксперт раскрыл тонкости "серой" зоны по уплате налогов
Эксперт раскрыл тонкости "серой" зоны по уплате налогов - РИА Новости, 12.03.2023
Эксперт раскрыл тонкости "серой" зоны по уплате налогов
Быть в "серой" зоне по уплате налогов в России сейчас сложно и нецелесообразно, рано или поздно выйти из тени придется, особенно это касается блогеров,... РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T07:35
2023-03-12T07:35
2023-03-12T07:37
экономика
россия
ольга дайнеко
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Быть в "серой" зоне по уплате налогов в России сейчас сложно и нецелесообразно, рано или поздно выйти из тени придется, особенно это касается блогеров, рассказала РИА Новости эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко. Столичный главк СК РФ во вторник сообщил о возбуждении уголовного дела об уклонении от налогов против фитнес-блогера Валерии Чекалиной, известной под псевдонимом Лерчек, и ее мужа. По версии следствия, Чекалина с июля 2020 по июль 2022 года, являясь индивидуальным предпринимателем и применяя упрощенную систему налогообложения с лимитом доходов в 150 миллионов рублей в год, не стала переходить на стандартную систему, хотя ее доход превысил этот лимит. Общая сумма не уплаченных казне налогов оценивается в 300 миллионов рублей. Как констатирует Дайнеко, цифровизация налоговой системы и трансформация законодательства диктуют новые правила игры, особенно это касается тех, кто работает в онлайн-пространстве - им тоже необходимо платить налоги с получаемого дохода. Рассуждая о том, зачем необходимо платить налоги блогерам, Дайнеко отметила, что, во-первых, уплата налогов - это конституционная обязанность, а не платить - равно нарушить закон, а нарушение закона чревато наказанием (от штрафов до лишения свободы). Эксперт сообщает, что налоги позволяют иметь социальные гарантии: медицину, обучение, пенсию, соцвыплаты, а также улучшать инфраструктуру места проживания и многое другое. При этом есть и другой, не менее важный аспект - сейчас не платить налоги все сложнее. Эксперт также отмечает, что неуплата налогов сейчас невыгодна, а система налогообложения РФ предлагает немало вариантов законной оптимизации, и налоговое бремя оказывается вполне по силам. "Главное – выбрать комфортную для себя систему налогообложения", - добавляет эксперт. Она указывает, что для блогеров есть несколько вариантов уплаты налогов: как физическое лицо (НДФЛ по ставке 13% для резидентов или 30% - для нерезидентов), как самозанятый (налог на профессиональный доход (НПД) по ставкам 4% и 6%) или как индивидуальный предприниматель (выбрать одну их трех систем налогообложения: ОСНО, УСН (доходы или доходы минус расходы), либо НПД). По словам Дайнеко, откладывать легализацию деятельности в долгий ящик не стоит: за такую беспечность рано или поздно наступит ответственность - можно не только лишиться источника доходов, но и не получится расширить деятельность, так как крупные заказчики и бренды предпочитают работать и платить официально. "Поэтому рано или поздно выйти из тени и определиться все-таки придется", - добавляет она. Кроме того, как считает эксперт, существующие варианты налогообложения не только "тяжкий груз", но и возможность получать от своего официального статуса налогоплательщика преференции от государства.
https://ria.ru/20230307/nalogi-1856443769.html
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экономика, россия, ольга дайнеко, следственный комитет россии (ск рф)
Экономика, Россия, Ольга Дайнеко, Следственный комитет России (СК РФ)
Эксперт раскрыл тонкости "серой" зоны по уплате налогов
Дайнеко: быть в серой зоне по уплате налогов сейчас все сложнее и невыгоднее
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Быть в "серой" зоне по уплате налогов в России сейчас сложно и нецелесообразно, рано или поздно выйти из тени придется, особенно это касается блогеров, рассказала РИА Новости эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко.
Столичный главк СК
РФ во вторник сообщил о возбуждении уголовного дела об уклонении от налогов против фитнес-блогера Валерии Чекалиной, известной под псевдонимом Лерчек, и ее мужа. По версии следствия, Чекалина с июля 2020 по июль 2022 года, являясь индивидуальным предпринимателем и применяя упрощенную систему налогообложения с лимитом доходов в 150 миллионов рублей в год, не стала переходить на стандартную систему, хотя ее доход превысил этот лимит. Общая сумма не уплаченных казне налогов оценивается в 300 миллионов рублей.
Эксперт дал совет блогерам по уплате налогов
Как констатирует Дайнеко, цифровизация налоговой системы и трансформация законодательства диктуют новые правила игры, особенно это касается тех, кто работает в онлайн-пространстве - им тоже необходимо платить налоги с получаемого дохода. Рассуждая о том, зачем необходимо платить налоги блогерам, Дайнеко отметила, что, во-первых, уплата налогов - это конституционная обязанность, а не платить - равно нарушить закон, а нарушение закона чревато наказанием (от штрафов до лишения свободы).
Эксперт сообщает, что налоги позволяют иметь социальные гарантии: медицину, обучение, пенсию, соцвыплаты, а также улучшать инфраструктуру места проживания и многое другое. При этом есть и другой, не менее важный аспект - сейчас не платить налоги все сложнее.
«
"Меркантильный вопрос - быть в "серой" зоне ... все сложнее и в большинстве случаев нецелесообразно: мониторинг предложений на страницах в соцсетях, выявление нелегального предпринимательства, контрольные закупки через интернет-ресурсы, возможность контролировать движение денежных средств - все это усложняет получение безналоговых доходов и грозит неприятностями", - поясняет Дайнеко.
Эксперт также отмечает, что неуплата налогов сейчас невыгодна, а система налогообложения РФ предлагает немало вариантов законной оптимизации, и налоговое бремя оказывается вполне по силам. "Главное – выбрать комфортную для себя систему налогообложения", - добавляет эксперт. Она указывает, что для блогеров есть несколько вариантов уплаты налогов: как физическое лицо (НДФЛ по ставке 13% для резидентов или 30% - для нерезидентов), как самозанятый (налог на профессиональный доход (НПД) по ставкам 4% и 6%) или как индивидуальный предприниматель (выбрать одну их трех систем налогообложения: ОСНО, УСН (доходы или доходы минус расходы), либо НПД).
По словам Дайнеко, откладывать легализацию деятельности в долгий ящик не стоит: за такую беспечность рано или поздно наступит ответственность - можно не только лишиться источника доходов, но и не получится расширить деятельность, так как крупные заказчики и бренды предпочитают работать и платить официально. "Поэтому рано или поздно выйти из тени и определиться все-таки придется", - добавляет она. Кроме того, как считает эксперт, существующие варианты налогообложения не только "тяжкий груз", но и возможность получать от своего официального статуса налогоплательщика преференции от государства.
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