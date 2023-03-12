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Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за непогоды
Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за непогоды - РИА Новости, 12.03.2023
Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за непогоды
Более 40% месячной нормы осадков может выпасть в воскресенье в Москве, городские службы столицы работают в усиленном режиме из-за непогоды, сообщил журналистам... РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T14:50
2023-03-12T14:50
2023-03-12T14:50
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Более 40% месячной нормы осадков может выпасть в воскресенье в Москве, городские службы столицы работают в усиленном режиме из-за непогоды, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Заммэра отметил, что в воскресенье в столице сохраняются неблагоприятные погодные условия. "По прогнозам синоптиков, за сутки может выпасть более 40% месячной нормы осадков. В ближайшие часы ожидается переход температуры воздуха через ноль градусов в сторону отрицательных значений, в результате на дорогах ожидается сильная гололедица. Городские службы работают в усиленном режиме, осуществляется непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети, проводятся работы по очистке и противогололедной обработке дорог и тротуаров", - отметил Бирюков. Заммэра подчеркнул, что на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов, подготовлены генераторы. Для обеспечения приема осадков на улицах дежурят 300 бригад "Мосводостока" и порядка 290 единиц техники, под постоянным контролем находятся 40 пониженных мест с высокой вероятностью скоплений воды. "Мобильные группы готовы к пропуску талой воды в водосточную сеть из-за оттепели и температурных переходов через ноль", - рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства призвал москвичей быть предельно внимательными и аккуратными на улице, водителям следует строго соблюдать правила дорожного движения, особенно скоростной режим и дистанцию, избегать внезапных обгонов и перестроений.
https://ria.ru/20230312/gololed-1857311957.html
https://ria.ru/20230312/moskva-1857323943.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков, мосводосток, погода
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Мосводосток, Погода
Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за непогоды
Заммэра Бирюков: городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за непогоды
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Более 40% месячной нормы осадков может выпасть в воскресенье в Москве, городские службы столицы работают в усиленном режиме из-за непогоды, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Заммэра отметил, что в воскресенье в столице сохраняются неблагоприятные погодные условия.
Москвичей предупредили о сильной гололедице
"По прогнозам синоптиков, за сутки может выпасть более 40% месячной нормы осадков. В ближайшие часы ожидается переход температуры воздуха через ноль градусов в сторону отрицательных значений, в результате на дорогах ожидается сильная гололедица. Городские службы работают в усиленном режиме, осуществляется непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети, проводятся работы по очистке и противогололедной обработке дорог и тротуаров", - отметил Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов, подготовлены генераторы. Для обеспечения приема осадков на улицах дежурят 300 бригад "Мосводостока
" и порядка 290 единиц техники, под постоянным контролем находятся 40 пониженных мест с высокой вероятностью скоплений воды.
"Мобильные группы готовы к пропуску талой воды в водосточную сеть из-за оттепели и температурных переходов через ноль", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства призвал москвичей быть предельно внимательными и аккуратными на улице, водителям следует строго соблюдать правила дорожного движения, особенно скоростной режим и дистанцию, избегать внезапных обгонов и перестроений.
Москвичей предупредили о задержках наземного транспорта из-за непогоды