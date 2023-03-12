https://ria.ru/20230312/moskva-1857345493.html

Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за непогоды

Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за непогоды - РИА Новости, 12.03.2023

Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за непогоды

Более 40% месячной нормы осадков может выпасть в воскресенье в Москве, городские службы столицы работают в усиленном режиме из-за непогоды, сообщил журналистам... РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T14:50

2023-03-12T14:50

2023-03-12T14:50

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москва

петр бирюков

мосводосток

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Более 40% месячной нормы осадков может выпасть в воскресенье в Москве, городские службы столицы работают в усиленном режиме из-за непогоды, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Заммэра отметил, что в воскресенье в столице сохраняются неблагоприятные погодные условия. "По прогнозам синоптиков, за сутки может выпасть более 40% месячной нормы осадков. В ближайшие часы ожидается переход температуры воздуха через ноль градусов в сторону отрицательных значений, в результате на дорогах ожидается сильная гололедица. Городские службы работают в усиленном режиме, осуществляется непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети, проводятся работы по очистке и противогололедной обработке дорог и тротуаров", - отметил Бирюков. Заммэра подчеркнул, что на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов, подготовлены генераторы. Для обеспечения приема осадков на улицах дежурят 300 бригад "Мосводостока" и порядка 290 единиц техники, под постоянным контролем находятся 40 пониженных мест с высокой вероятностью скоплений воды. "Мобильные группы готовы к пропуску талой воды в водосточную сеть из-за оттепели и температурных переходов через ноль", - рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства призвал москвичей быть предельно внимательными и аккуратными на улице, водителям следует строго соблюдать правила дорожного движения, особенно скоростной режим и дистанцию, избегать внезапных обгонов и перестроений.

https://ria.ru/20230312/gololed-1857311957.html

https://ria.ru/20230312/moskva-1857323943.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, петр бирюков, мосводосток, погода