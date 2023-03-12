https://ria.ru/20230312/moskva-1857323943.html
Москвичей предупредили о задержках наземного транспорта из-за непогоды
Москвичей предупредили о задержках наземного транспорта из-за непогоды - РИА Новости, 12.03.2023
Москвичей предупредили о задержках наземного транспорта из-за непогоды
Возможны задержки наземного транспорта в Москве из-за непогоды, сообщается в телеграм-канале столичного дептранса. РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T12:14
2023-03-12T12:14
2023-03-12T12:14
общество
москва
погода
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Возможны задержки наземного транспорта в Москве из-за непогоды, сообщается в телеграм-канале столичного дептранса. Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости о том, что сильные дождь, снег, гололедица и очень низкое атмосферное давление ожидают жителей столицы в воскресенье, порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду, а видимость будет ухудшаться до 200 метров.
https://ria.ru/20230312/gololed-1857311957.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, погода
Москвичей предупредили о задержках наземного транспорта из-за непогоды
Дептранс предупредил москвичей о временных задержках наземного транспорта из-за непогоды