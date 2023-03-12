https://ria.ru/20230312/moskva-1857323943.html

Москвичей предупредили о задержках наземного транспорта из-за непогоды

Москвичей предупредили о задержках наземного транспорта из-за непогоды - РИА Новости, 12.03.2023

Москвичей предупредили о задержках наземного транспорта из-за непогоды

Возможны задержки наземного транспорта в Москве из-за непогоды, сообщается в телеграм-канале столичного дептранса. РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T12:14

2023-03-12T12:14

2023-03-12T12:14

общество

москва

погода

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856469031_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_26d7b81d8c338f0806358d9dfd932549.jpg

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Возможны задержки наземного транспорта в Москве из-за непогоды, сообщается в телеграм-канале столичного дептранса. Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости о том, что сильные дождь, снег, гололедица и очень низкое атмосферное давление ожидают жителей столицы в воскресенье, порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду, а видимость будет ухудшаться до 200 метров.

https://ria.ru/20230312/gololed-1857311957.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, погода