https://ria.ru/20230312/moskva-1857302911.html

Ефимов: девелопер начинает строительство технопарка в Молжаниново

Ефимов: девелопер начинает строительство технопарка в Молжаниново - РИА Новости, 12.03.2023

Ефимов: девелопер начинает строительство технопарка в Молжаниново

Девелопер ГК ФСК, заключивший с городом соглашение по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), получил разрешение на строительство... РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T09:15

2023-03-12T09:15

2023-03-12T09:15

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Девелопер ГК ФСК, заключивший с городом соглашение по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), получил разрешение на строительство технопарка на севере столицы, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.В технопарке высокотехнологичные компании смогут разместить лаборатории, испытательные стенды, а также производства опытных образцов продукции. Также на территории будут предусмотрены офисы и парковка.По словам директора по развитию коммерческой недвижимости ГК ФСК Сергея Пшеничникова, программа МПТ позволяет инвесторам активно участвовать в решении социально значимых задач, а также создавать комфортную городскую среду."Первые два соглашения по программе мы подписали в конце 2021 года. Мы оценили ее преимущества и уже в прошлом году заключили еще три договора. Суммарно мы инвестируем в новые объекты строительства свыше 10 миллиардов рублей. Все они будут возведены в локациях, где существует необходимость в создании дополнительных рабочих мест", – сказал Пшеничников.

https://ria.ru/20230208/moskva-1850465310.html

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

владимир ефимов (правительство москвы) , москва