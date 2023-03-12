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Ефимов: девелопер начинает строительство технопарка в Молжаниново - РИА Новости, 12.03.2023
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09:15 12.03.2023
https://ria.ru/20230312/moskva-1857302911.html
Ефимов: девелопер начинает строительство технопарка в Молжаниново
Ефимов: девелопер начинает строительство технопарка в Молжаниново - РИА Новости, 12.03.2023
Ефимов: девелопер начинает строительство технопарка в Молжаниново
Девелопер ГК ФСК, заключивший с городом соглашение по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), получил разрешение на строительство... РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T09:15
2023-03-12T09:15
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Девелопер ГК ФСК, заключивший с городом соглашение по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), получил разрешение на строительство технопарка на севере столицы, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.В технопарке высокотехнологичные компании смогут разместить лаборатории, испытательные стенды, а также производства опытных образцов продукции. Также на территории будут предусмотрены офисы и парковка.По словам директора по развитию коммерческой недвижимости ГК ФСК Сергея Пшеничникова, программа МПТ позволяет инвесторам активно участвовать в решении социально значимых задач, а также создавать комфортную городскую среду."Первые два соглашения по программе мы подписали в конце 2021 года. Мы оценили ее преимущества и уже в прошлом году заключили еще три договора. Суммарно мы инвестируем в новые объекты строительства свыше 10 миллиардов рублей. Все они будут возведены в локациях, где существует необходимость в создании дополнительных рабочих мест", – сказал Пшеничников.
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва

Ефимов: девелопер начинает строительство технопарка в Молжаниново

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Девелопер ГК ФСК, заключивший с городом соглашение по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), получил разрешение на строительство технопарка на севере столицы, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
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"В ближайшее время инвестор приступит к работам на объекте, завершить строительство он планирует в следующем году. Общая площадь технопарка составит почти 25 тысяч квадратных метров. Трудоустроиться туда смогут не менее 600 человек. Инвестиции в проект составят более миллиарда рублей", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
В технопарке высокотехнологичные компании смогут разместить лаборатории, испытательные стенды, а также производства опытных образцов продукции. Также на территории будут предусмотрены офисы и парковка.
По словам директора по развитию коммерческой недвижимости ГК ФСК Сергея Пшеничникова, программа МПТ позволяет инвесторам активно участвовать в решении социально значимых задач, а также создавать комфортную городскую среду.
"Первые два соглашения по программе мы подписали в конце 2021 года. Мы оценили ее преимущества и уже в прошлом году заключили еще три договора. Суммарно мы инвестируем в новые объекты строительства свыше 10 миллиардов рублей. Все они будут возведены в локациях, где существует необходимость в создании дополнительных рабочих мест", – сказал Пшеничников.
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
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