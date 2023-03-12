Глава МВД Молдавии прокомментировала протест в Кишиневе

КИШИНЕВ, 12 мар - РИА Новости. Министр внутренних дел Молдавии Анна Ревенко заявила, что волнения в стране, в том числе во время протеста оппозиции, направлены на попытку поколебать демократию и стабильность в стране. В воскресенье в молдавской столице прошла очередная массовая акция протеста против роста цен и тарифов. Манифестанты призывают правительство оплатить зимние счета за отопление и электричество, а также требуют отставки президента Майи Санду и правительства. Вице-председателю партии "Шор" Марине Таубер удалось передать правительству текст резолюции, принятый на митинге оппозиции. В тексте резолюции говорится, что участники "Движения для народа" призывают власти оплатить населению все счета за газ, электроэнергию и тепло для за три зимних месяца. Протестующие требуют выполнить это требование в течение 24 часов. Также участники митинга призвали первых лиц страны – президента Майю Санду, спикера парламента Игоря Гросу, премьер-министра Дорина Речана - отказаться от милитаристской риторики. Участники "Движения для народа" заявили, что выступают за укрепление нейтралитета Молдавии и категорически высказались за отказ вступления страны в НАТО. Также протестующие осудили решение правящего большинства – партию "Действие и солидарность" переименовать государственный язык страны с молдавского на румынский. "Волнения, происходящие в эти дни на территории нашей страны, направлены на то, чтобы поколебать демократию и стабильность Молдавии. Что касается проявленных сегодня волнений, уточняю, что МВД не допустит, чтобы преступники и предатели скрывали насилие под прикрытием права на протест, законной допустимости быть представителем в парламенте или во главе некоторых местных публичных администраций", - говорится в заявлении Ревенко, опубликованном в Telegram-канале полиции. По ее словам, информация о тех, кто "до насилия мирных жителей на улицах" собрана сотрудниками полиции. Она заверила, что не допустит дестабилизации ситуации в стране. "Я посылаю предателям предупреждение, что они скоро предстанут перед судом, независимо от того, сколько денег и помощи они получат, чтобы разрушить нашу страну. Измена – самое одиозное проявление человека, который родился в нашей стране, является гражданином Молдавии, здесь живет", - добавила Ревенко. Молдавия испытывает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы, тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. На фоне подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги. По оценке экспертов, в Кишиневе долги по оплате за газ у рядовых потребителей увеличились с ноября прошлого года в семь раз. Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.
Участники акции протеста оппозиции в центре Кишинева
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КИШИНЕВ, 12 мар - РИА Новости. Министр внутренних дел Молдавии Анна Ревенко заявила, что волнения в стране, в том числе во время протеста оппозиции, направлены на попытку поколебать демократию и стабильность в стране.
В воскресенье в молдавской столице прошла очередная массовая акция протеста против роста цен и тарифов. Манифестанты призывают правительство оплатить зимние счета за отопление и электричество, а также требуют отставки президента Майи Санду и правительства. Вице-председателю партии "Шор" Марине Таубер удалось передать правительству текст резолюции, принятый на митинге оппозиции. В тексте резолюции говорится, что участники "Движения для народа" призывают власти оплатить населению все счета за газ, электроэнергию и тепло для за три зимних месяца. Протестующие требуют выполнить это требование в течение 24 часов. Также участники митинга призвали первых лиц страны – президента Майю Санду, спикера парламента Игоря Гросу, премьер-министра Дорина Речана - отказаться от милитаристской риторики. Участники "Движения для народа" заявили, что выступают за укрепление нейтралитета Молдавии и категорически высказались за отказ вступления страны в НАТО. Также протестующие осудили решение правящего большинства – партию "Действие и солидарность" переименовать государственный язык страны с молдавского на румынский.
"Волнения, происходящие в эти дни на территории нашей страны, направлены на то, чтобы поколебать демократию и стабильность Молдавии. Что касается проявленных сегодня волнений, уточняю, что МВД не допустит, чтобы преступники и предатели скрывали насилие под прикрытием права на протест, законной допустимости быть представителем в парламенте или во главе некоторых местных публичных администраций", - говорится в заявлении Ревенко, опубликованном в Telegram-канале полиции.
По ее словам, информация о тех, кто "до насилия мирных жителей на улицах" собрана сотрудниками полиции. Она заверила, что не допустит дестабилизации ситуации в стране. "Я посылаю предателям предупреждение, что они скоро предстанут перед судом, независимо от того, сколько денег и помощи они получат, чтобы разрушить нашу страну. Измена – самое одиозное проявление человека, который родился в нашей стране, является гражданином Молдавии, здесь живет", - добавила Ревенко.
Молдавия испытывает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы, тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. На фоне подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги. По оценке экспертов, в Кишиневе долги по оплате за газ у рядовых потребителей увеличились с ноября прошлого года в семь раз. Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.
Лидер оппозиции Молдавии заявила, что на протесте ее ударил глава полиции
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