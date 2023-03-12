https://ria.ru/20230312/moldaviya-1857340078.html

В Молдавии задержали 54 участника акции протеста оппозиции

В Молдавии задержали 54 участника акции протеста оппозиции - РИА Новости, 12.03.2023

В Молдавии задержали 54 участника акции протеста оппозиции

В Кишиневе задержали несколько десятков участников антиправительственного митинга, сообщается в Telegram-канале полиции Молдавии. РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T14:19

2023-03-12T14:19

2023-03-12T15:36

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КИШИНЕВ, 12 мар — РИА Новости. В Кишиневе задержали несколько десятков участников антиправительственного митинга, сообщается в Telegram-канале полиции Молдавии."Пятьдесят четыре участника акции протеста, в том числе 21 несовершеннолетний, с подозрительным поведением и запрещенными предметами доставлены в инспекцию для установления личности и оформления документов", — говорится в публикации. Правоохранители призвали организаторов не допускать к участию в акции несовершеннолетних без сопровождения взрослых.На сегодня в Кишиневе запланирован массовый митинг в рамках акции "Движение за народ", которую поддерживает и оппозиционная партия "Шор". В столицу должны были приехать активисты из разных регионов, но утром стало известно, что полиция останавливает автобусы и выводит из них пассажиров. В результате люди вынуждены устраивать стихийные митинги протеста прямо на трассах. Массовые акции протеста оппозиции начались в Молдавии весной прошлого года. На фоне подорожания энергоресурсов у населения выросли долги за коммунальные услуги. Активисты призывают правительство оплатить зимние счета за отопление и электричество и выступают за отставку руководства страны.Президент Майя Санду, со своей стороны, обвиняет оппозицию в подготовке изменения конституционного строя. В партии "Шор" обвинения опровергают и подчеркивают, что все акции проходят в мирном ключе.

https://ria.ru/20230312/miting-1857339869.html

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"Долой Майю Санду": ситуация в Кишиневе, где тысячи людей вышли на митинг "Долой Майю Санду": ситуация в Кишиневе, где тысячи людей вышли на митинг 2023-03-12T14:19 true PT1M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, молдавия, кишинев