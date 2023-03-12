https://ria.ru/20230312/moldaviya-1857340078.html
В Молдавии задержали 54 участника акции протеста оппозиции
В Молдавии задержали 54 участника акции протеста оппозиции - РИА Новости, 12.03.2023
В Молдавии задержали 54 участника акции протеста оппозиции
В Кишиневе задержали несколько десятков участников антиправительственного митинга, сообщается в Telegram-канале полиции Молдавии. РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T14:19
2023-03-12T14:19
2023-03-12T15:36
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КИШИНЕВ, 12 мар — РИА Новости. В Кишиневе задержали несколько десятков участников антиправительственного митинга, сообщается в Telegram-канале полиции Молдавии."Пятьдесят четыре участника акции протеста, в том числе 21 несовершеннолетний, с подозрительным поведением и запрещенными предметами доставлены в инспекцию для установления личности и оформления документов", — говорится в публикации. Правоохранители призвали организаторов не допускать к участию в акции несовершеннолетних без сопровождения взрослых.На сегодня в Кишиневе запланирован массовый митинг в рамках акции "Движение за народ", которую поддерживает и оппозиционная партия "Шор". В столицу должны были приехать активисты из разных регионов, но утром стало известно, что полиция останавливает автобусы и выводит из них пассажиров. В результате люди вынуждены устраивать стихийные митинги протеста прямо на трассах. Массовые акции протеста оппозиции начались в Молдавии весной прошлого года. На фоне подорожания энергоресурсов у населения выросли долги за коммунальные услуги. Активисты призывают правительство оплатить зимние счета за отопление и электричество и выступают за отставку руководства страны.Президент Майя Санду, со своей стороны, обвиняет оппозицию в подготовке изменения конституционного строя. В партии "Шор" обвинения опровергают и подчеркивают, что все акции проходят в мирном ключе.
https://ria.ru/20230312/miting-1857339869.html
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"Долой Майю Санду": ситуация в Кишиневе, где тысячи людей вышли на митинг
"Долой Майю Санду": ситуация в Кишиневе, где тысячи людей вышли на митинг
2023-03-12T14:19
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PT1M17S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, кишинев
В мире, Молдавия, Кишинев
В Молдавии задержали 54 участника акции протеста оппозиции
Полиция Молдавии задержала 54 участника протеста из-за "подозрительного поведения"
КИШИНЕВ, 12 мар — РИА Новости.
В Кишиневе задержали несколько десятков участников антиправительственного митинга, сообщается в Telegram-канале
полиции Молдавии.
"Пятьдесят четыре участника акции протеста, в том числе 21 несовершеннолетний, с подозрительным поведением и запрещенными предметами доставлены в инспекцию для установления личности и оформления документов", — говорится в публикации.
Правоохранители призвали организаторов не допускать к участию в акции несовершеннолетних без сопровождения взрослых.
На сегодня в Кишиневе запланирован массовый митинг в рамках акции "Движение за народ", которую поддерживает и оппозиционная партия "Шор". В столицу должны были приехать активисты из разных регионов, но утром стало известно, что полиция останавливает автобусы и выводит из них пассажиров. В результате люди вынуждены устраивать стихийные митинги протеста прямо на трассах.
В Кишиневе начался массовый антиправительственный митинг против роста цен
Массовые акции протеста оппозиции начались в Молдавии весной прошлого года. На фоне подорожания энергоресурсов у населения выросли долги за коммунальные услуги. Активисты призывают правительство оплатить зимние счета за отопление и электричество и выступают за отставку руководства страны.
Президент Майя Санду
, со своей стороны, обвиняет оппозицию в подготовке изменения конституционного строя. В партии "Шор" обвинения опровергают и подчеркивают, что все акции проходят в мирном ключе.
Сторонники оппозиции перекрыли трассу на севере Молдавии