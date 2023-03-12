https://ria.ru/20230312/moldaviya-1857332071.html

В оппозиции заявили о задержании автобусов с протестующими по всей Молдавии

В оппозиции заявили о задержании автобусов с протестующими по всей Молдавии - РИА Новости, 12.03.2023

В оппозиции заявили о задержании автобусов с протестующими по всей Молдавии

Полиция останавливает автобусы с протестующими по всей Молдавии и не позволяет людям отстаивать конституционные права, заявила РИА Новости депутат парламента,... РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T13:13

2023-03-12T13:13

2023-03-12T14:56

в мире

молдавия

марина таубер

майя санду

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КИШИНЕВ, 12 мар — РИА Новости. Полиция останавливает автобусы с протестующими по всей Молдавии и не позволяет людям отстаивать конституционные права, заявила РИА Новости депутат парламента, вице-председатель фракции "Шор" Марина Таубер. На сегодня в Кишиневе запланирован массовый антиправительственный митинг в рамках акции "Движение за народ", которую поддерживает и оппозиционная партия "Шор". В столицу направлялись автобусы с активистами, но их остановили по дороге. На видео, появившихся в соцсетях, видно, как людей выводят из автобусов, из-за чего они вынуждены устраивать стихийные митинги прямо на трассах. "Провокации полиции происходят повсеместно, задерживают во всех районах республики транспорт с людьми, которые отправились на мирный митинг в Кишинев. Власти, полиция нарушают права граждан, строят всевозможные препоны, не дают возможность выражать свою позицию, защищать свои конституционные права. За более чем три десятилетия с момента обретения Молдавией независимости подобных злоупотреблений в отношении собственного народа, граждан нашей страны никогда не было зафиксировано", — сказала Таубер. Она подчеркнула, что партия "Шор" намерена обратиться в посольства зарубежных стран, чтобы рассказать о нарушениях демократических прав и свобод в Молдавии. "Я хочу обратиться к иностранным посольствам, аккредитованным в Кишиневе. Почему они закрывают глаза на бесчинства режима Санду? Почему вы закрываете глаза на нарушение верховенства закона? Или верховенство закона режима для вас важнее?" — заключила Таубер. Массовые акции протеста оппозиции начались в Молдавии весной прошлого года. На фоне подорожания энергоресурсов у населения выросли долги за коммунальные услуги. Активисты призывают правительство оплатить зимние счета за отопление и электричество и выступают за отставку руководства страны.Многочисленные опросы показывают, что примерно 60 процентов населения Молдавии сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих выборов. Около 70 процентов разочарованы политикой властей и почти 65 процентов поддерживают идею смены правительства.

https://ria.ru/20230311/moldaviya-1857243117.html

https://ria.ru/20230312/zapad-1857226760.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, молдавия, марина таубер, майя санду